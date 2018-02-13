Европа потребовала от Facebook толерантности в выборе имен пользователей

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Немецкий суд запретил Facebook требовать от пользователей указания реальных имен.

В Германии суд постановил, что соцсеть Facebook не имеет права требовать от пользователей указания реальных имен. Об этом говорится в сообщении немецкой организации по защите прав потребителей vzbv. По решению земельного суда Берлина, некоторые правила Facebook, касающиеся персональных данных, не являются обязательными.

Рассмотрение дела было начато в 2015 году. Жалобу на правила соцсети подала vzbv.

В результате расследования обстоятельств дела суд постановил, что соцсеть должна убрать введенные ограничения, касающиеся подлинности имени пользователя.

Представитель vzbv отметил, что в установленных правилах Facebook не соблюдаются требования информированного согласия.

"Facebook скрывает установленные по умолчанию настройки, которые не ориентированы на соблюдение конфиденциальности, в своем разделе о конфиденциальности, и не дает достаточной информации о них при регистрации", - говорится в сообщении сотрудника организации.

Однако соцсеть будет оспаривать решение немецкого суда. В компании заявили, что за последние годы правила соцсети довольно сильно изменились.