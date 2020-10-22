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Европа потеряла суверенитет в вопросе "Северного потока-2" - Кремль

22 октября 2020, 22:45  •  124 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Лидер РФ сравнил позиции по трубам представителей ЕС и Турции
Президент России Владимир Путин обвинил европейцев в отсутствии независимости при решении вопроса реализации проекта "Северный поток-2" и похвалил Анкару, с которой Москва в короткий срок построила газопровод. Об этом хозяин Кремля сегодня говорил в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"С Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток-2"", – цитирует РИА "Новости" главу государства.
А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наоборот, проводит независимую внешнюю политику, "несмотря ни на какое давление" извне, подчеркнул Путин. В качестве примера он привел реализацию "Турецкого потока", который был построен в достаточно короткие сроки.
Ранее во время сегодняшнего своего выступления лидер РФ жестко и как обычно ярко высказался в адрес недоброжелателей нашей страны, кто ждет "затухания" России, при этом никого конкретно не указывая. По его словам, Москва внимательно следит за тем, что происходит в мире, и ее беспокоит лишь то, "как бы не простудиться на ваших похоронах".
Напомним, на этой неделе Госдеп США расширил санкции против "СП-2". Теперь под американскую дубину угодили компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб. Вашингтон потребовал от них в течение 30 дней, начиная от 20 октября, свернуть свою деятельность на проекте. Рестрикции могут коснуться 120 компаний из более чем 12 европейских государств.
В Кремле подобные действия Штатов назвали "рейдерской конкуренцией" на энергорынке.

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