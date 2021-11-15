Европа последовала совету Путина: Брюссель выдал свою версию переговоров с Минском

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Новые евросанкции против Минска будут приняты в ближайшее время

Вчера, 16 ноября, между Белоруссией и Евросоюзом прошел телефонный разговор. Глава МИД РБ Владимир Макей обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем ситуацию с мигрантами у польской границы.

Согласно заявлению белорусской стороны, во время переговоров Минск выразил готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Власти Белоруссии предпринимают шаги по сокращению потока мигрантов, оказывают им гуманитарную помощь и взаимодействует по этому вопросу с ООН.

Боррель, в свою очередь, заявил, что Макей в телефонном разговоре с ним отверг всякую ответственность Минска за миграционный кризис на границе с Польшей.

"Я сказал беларусскому министру, что ситуация полностью неприемлема", – указал евродипломат.

Он призвал Минск решить кризис с нелегальными мигрантами и допустить гуманитарные организации на границу страны с Польшей, подчеркнув в разговоре, что людей нельзя использовать как оружие.

В результате сегодня ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса – они будут включать разрыв лизинговых контрактов с "Белавиа", поделился глава МИД Ирландии.

Напомним, на прошлой неделе Ангела Меркель два раза провела телефонные переговоры с Владимиром Путиным из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Российский президент посоветовал ей вести диалог на эту тему с белорусскими властями.