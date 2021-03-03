Европа пошла за Америкой: Кто попал в европейский список санкций

Европейский союз вслед за Соединёнными Штатами ввёл свои ограничительные меры в отношение граждан России. Под европейские санкции подпали четыре человека, под американские - семь человек и 14 организаций.

Страны Евросоюза во вторник, 2 марта, вслед за Соединёнными Штатами ввели свои ограничительные меры в отношении некоторых граждан РФ. ТАСС сообщает, что под европейские ограничения подпали четверо русских, под американские - семь человек и 14 организаций, только часть из которых являются российскими. И США, и ЕС заявляют, что санкции вызваны необходимостью и введены из-за заключения под стражу оппозиционера Алексея Навального.

Новые ограничения коснулись главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем вышеуказанным лицам запрещено въезжать в страны Евросоюза.

США пока не опубликовали списки лиц и организаций, против которых ввели санкции США. В администрации президента Джо Байдена уточнили, что речь идет о "семи должностных лицах высокого ранга" в российском правительстве. Также стало известно, что под санкции подпали девять российских организаций, три германские и одна швейцарская.