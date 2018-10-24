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Европа «покусилась» на Черное море

24 октября 2018, 08:54  •  458 • Политика
Глава европейской дипломатии Федерика Могерни объявила Черное море «европейским».
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проявила свои географические познания и заявила, что Черное море - «европейское». Такое заявление она сделала, выступая в Европарламенте.
«Позвольте мне напомнить, что Черное море - это европейское море», - внезапно заявила глава европейской дипломатии, добавив, что не желает быть свидетелем «очередного военного усиления» в своем ближайшем регионе.
Очевидно, ее слова по принадлежности Черного моря Европе стали ответом на недавнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который припомнил ей заявление о Балканах, которые, по мнению европейского дипломата, являются сугубо территорией Евросоюза и «для других там места нет». Российский министр подчеркнул, что такие «великодержавные заявления» чести ЕС не делают.

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