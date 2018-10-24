Европа «покусилась» на Черное море

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проявила свои географические познания и заявила, что Черное море - «европейское». Такое заявление она сделала, выступая в Европарламенте.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море - это европейское море», - внезапно заявила глава европейской дипломатии, добавив, что не желает быть свидетелем «очередного военного усиления» в своем ближайшем регионе.

Очевидно, ее слова по принадлежности Черного моря Европе стали ответом на недавнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который припомнил ей заявление о Балканах, которые, по мнению европейского дипломата, являются сугубо территорией Евросоюза и «для других там места нет». Российский министр подчеркнул, что такие «великодержавные заявления» чести ЕС не делают.