|
Европа «покусилась» на Черное море
24 октября 2018, 08:54 • 458 • Политика
Глава европейской дипломатии Федерика Могерни объявила Черное море «европейским».
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проявила свои географические познания и заявила, что Черное море - «европейское». Такое заявление она сделала, выступая в Европарламенте.
«Позвольте мне напомнить, что Черное море - это европейское море», - внезапно заявила глава европейской дипломатии, добавив, что не желает быть свидетелем «очередного военного усиления» в своем ближайшем регионе.
Очевидно, ее слова по принадлежности Черного моря Европе стали ответом на недавнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который припомнил ей заявление о Балканах, которые, по мнению европейского дипломата, являются сугубо территорией Евросоюза и «для других там места нет». Российский министр подчеркнул, что такие «великодержавные заявления» чести ЕС не делают.
Подпишитесь на нас
458
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
20 октября 2018, 17:09
|
21 октября 2018, 23:54
|
22 октября 2018, 01:39
|
21 октября 2018, 09:24
|
20 октября 2018, 22:24
|
17 октября 2018, 20:12
|
23 октября 2018, 10:09