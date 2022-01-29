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Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию

29 января 2022, 02:35  •  113 • Политика
Евросоюз переживает, что может остаться без газа, а потому ищет запасного поставщика. Одно из британских изданий раскрыло, кем планируется заменить Россию.
Евросоюз разрабатывает пакет санкций против России, которые будут введены, если та "вторгнется на Украину". Из-за ситуации в Незалежной отношения между Европой и Россией обострились, а потому в ЕС подыскали запасного поставщика газа. И не одного.
Чтобы избежать критической ситуации с энергоресурсами, Европа ведёт переговоры с Катаром. Издание Financial Times сообщило, что ещё одним альтернативным поставщиком может стать Азербайджан.
На данный момент Азербайджан перекачивает в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через Трансадриатический трубопровод. Представитель ЕС, на которого ссылается издание, назвал эту страну "стабильным и надёжным поставщиком в ЕС".
В публикации отмечается, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон приедет в Баку, чтобы лично переговорить с азербайджанскими главами профильных ведомств - министром энергетики Пярвизом Шахбазовым, а также министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым. Главной темой разговора, как ожидается, станет диверсификация поставок газа на территорию Европы.

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