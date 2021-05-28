|
Европа подталкивает Россию к геополитической катастрофе. Ответ один – наступление
28 мая 2021, 20:30 • 236 • Политика
Европа подталкивает Россию к геополитической катастрофе, считает политолог Аслан Рубаев. Это ярко проявилось требованием "демократичности" от Белоруссии за "помощь" в три миллиарда евро от ЕС. По мнению эксперта, России нужна более агрессивная риторика. Пора переходить в наступление.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционного пакета в три миллиарда евро до тех пор, пока Белоруссия "не станет демократической". Это предполагает не только некие реформы, но и смену Александра Лукашенко на Светлану Тихановскую на посту президента республики.
Он почеркнул, что давление на Лукашенко – это давление на Россию. Для нашей страны Белоруссия является балконом – выходом в Европу. Европейцы сейчас хотят сбить этот балкон.
Первое упущение России – она не взрастила в Белоруссии ни одного пророссийского лидера, поэтому Александра Лукашенко менять попросту не на кого. Второе упущение – перспектива геополитической катастрофы.
"Если мы потеряем Белоруссию и она выпадет из нашей сферы влияния, эта история будет хуже, чем с Украиной. Тогда НАТО обложит нас со всех сторон, и это будет для нас большая геополитическая катастрофа", - спрогнозировал эксперт.
По мнению политолога, министерство иностранных дел России должно перейти к более жёстким заявлениям, избавившись от "ельцинского наследства".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2021, 13:30
|
26 мая 2021, 08:00
|
24 мая 2021, 04:40
|
22 мая 2021, 05:00
|
27 мая 2021, 08:45
|
22 мая 2021, 17:50
|
22 мая 2021, 21:30