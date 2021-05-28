Европа подталкивает Россию к геополитической катастрофе. Ответ один – наступление

Европа подталкивает Россию к геополитической катастрофе, считает политолог Аслан Рубаев. Это ярко проявилось требованием "демократичности" от Белоруссии за "помощь" в три миллиарда евро от ЕС. По мнению эксперта, России нужна более агрессивная риторика. Пора переходить в наступление.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о заморозке инвестиционного пакета в три миллиарда евро до тех пор, пока Белоруссия "не станет демократической". Это предполагает не только некие реформы, но и смену Александра Лукашенко на Светлану Тихановскую на посту президента республики.

"Тут удивляться нечему. Европейцы и в целом Запад действуют в своей обычной риторике. Для них это обычная практика – подкупить", - произнёс Аслан Рубаев в беседе с "Царьградом".

Он почеркнул, что давление на Лукашенко – это давление на Россию. Для нашей страны Белоруссия является балконом – выходом в Европу. Европейцы сейчас хотят сбить этот балкон.

Первое упущение России – она не взрастила в Белоруссии ни одного пророссийского лидера, поэтому Александра Лукашенко менять попросту не на кого. Второе упущение – перспектива геополитической катастрофы.

"Если мы потеряем Белоруссию и она выпадет из нашей сферы влияния, эта история будет хуже, чем с Украиной. Тогда НАТО обложит нас со всех сторон, и это будет для нас большая геополитическая катастрофа", - спрогнозировал эксперт.

По мнению политолога, министерство иностранных дел России должно перейти к более жёстким заявлениям, избавившись от "ельцинского наследства".