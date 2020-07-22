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Европа подготовила новые санкции против России
22 июля 2020, 19:05 • 96 • Политика
На этот раз Москву хотят наказать за некие хакерские атаки на немецкий бундестаг
Германия подготовила и согласовала со всеми странами-членами Евросоюза список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС. Об этом сообщил сегодня представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы внесли список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного инструментария ЕС, активно предпринимаем дальнейшие рабочие шаги в рамках ЕС, связанные с другими 26 членами-государствами", – цитирует РИА "Новости" немца.
Как отмечает портал Finanz.ru, окончательная процедура по утверждению очередной европейской дубины завершится на следующей неделе.
Предполагается, что рестрикции включают заморозку активов "российской военной разведки ГРУ", а также разведок Китая и Северной Кореи, сообщает корреспондент американского издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем "Твиттер". Он добавил, что "будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников".
В Брюсселе наказывают Москву, Пекин и Пхеньян за различные хакерские атаки и распространение вредоносных вирусов WannaCry и NotPetya. В частности, в 2015-м был атакован бундестаг, вину за это киберпреступление Германия возложила на РФ.
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