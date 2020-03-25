Европа переживет эпидемию. А вот сможет ли Евросоюз? • 69 • Аналитика © AP Photo / Virginia Mayo Европейский союз впервые в своей истории приостановил действие Пакта стабильности и роста. Это базовый документ для зоны евро, содержащий два главных финансовых требования к членам ЕС: дефицит государственного бюджета — не более трех процентов ВВП и государственный долг — менее 60 процентов ВВП. На столь радикальную меру Совет ЕС по экономике и финансам пошел в свете тяжких последствий, прогнозируемых для экономики Евросоюза из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент Еврокомиссия в 2020 году ожидает спад в один процент. Однако, по сведениям инсайдеров, в Брюсселе рассматривается и куда более мрачный сценарий, предусматривающий падение в 2,5 процента, а также резкий рост безработицы. Более того, по мнению источников, и эта оценка может оказаться избыточно оптимистичной, поскольку нет никакой ясности относительно того, насколько затянутся карантинные и прочие ограничительные меры. Как бы то ни было, очевидно, что для поддержки экономики и социальной сферы государствам придется влезать в новые очень серьезные долги, ради чего и приостановили действие общих для Европы финансовых требований. Стоит отметить, что указанные рамки многими членами ЕС давно не соблюдаются, особенно в том, что касается госдолга. Во время мирового кризиса 2008-2009 годов сразу несколько государств (преимущественно из Южной Европы) наплевали на бюджетную дисциплину и потратили триллионы евро для спасения своего банковского сектора. Это обернулось неконтролируемым ростом закредитованности и поставило на грань дефолта Италию, Испанию, Ирландию и другие страны. Сложнее всего, как известно, было в Греции. Тем не менее никогда ранее ЕС официально не отступал от собственных правил. Одно это доказывает, насколько мрачны, по мнению евробюрократов, текущие перспективы. Впрочем, времена нынче такие, что решение Брюсселя выглядит не столько проявлением воли в преодолении трудного периода, сколько официальным признанием в собственной беспомощности и еще одним свидетельством тяжелейшего кризиса европейского единства. Эпидемия обнажила абсолютную неспособность евробюрократии действовать в критических обстоятельствах. Вся ответственность оказалась полностью на плечах национальных властей. А первоначальная надежда некоторых правительств, в частности итальянского, на поддержку ЕС замедлила принятие необходимых мер и обострила ситуацию. Хуже того: предпринимаемые государствами шаги спровоцировали многочисленные конфликты, в том числе самого скандального толка. Западная пресса полна взаимных упреков и открыто высказываемых обид, которые явно запомнятся надолго. Все-таки экономический кризис бьет только по кошельку, и тут возможны разные подходы к идеологии европейской солидарности, о которой так много говорили последние десятилетия. А вот молниеносный отказ от высоких гуманистических идей во время мора очень быстро расставляет точки над i по поводу их искренности. В последние недели мир увидел многое. И игнорирование просьбы Италии об активировании европейского механизма по гражданской обороне для поставок медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. И отказ европейцев поделиться с соседями свободными медицинскими мощностями. И строжайший запрет вывозить медицинские защитные средства, расходные материалы. И даже задержание грузов, предназначенных другим государствам. Громче всех тут, конечно, оскандалились чехи, перехватившие гуманитарный груз с 680 тысячами масок и 28 тысячами респираторов из Китая в Италию и мгновенно распределившие его в соответствии с собственными нуждами. Шумиха поднялась настолько громкая, что чешским властям пришлось приносить извинения и компенсировать итальянцам потери. Причем жалуются на возмутительное поведение соседей по Европе практически все, включая не входящую в ЕС Швейцарию. В последние дни обстановка начала хоть немного сдвигаться в лучшую сторону, в частности, Германия теперь принимает у себя больных из Италии и французского Эльзаса. Видимо, до руководства европейских государств стало доходить, что все это выглядит совсем уж непристойно — особенно на фоне помощи, которую оказывают наиболее страдающей Италии "нецивилизованные" страны. Ролик министра иностранных дел страны Луиджи Ди Майо с аэродрома, где разгружались самолеты российских ВКС, доставившие военных медиков и необходимое для борьбы с эпидемией оборудование, собрал в фейсбуке (на момент написания текста) четыре миллиона просмотров и более 50 тысяч перепостов. А из 100 тысяч оставленных комментариев немалая часть — очень неласковые слова итальянцев в адрес соседей, ЕС и той самой европейской "солидарности". Так что сути происходящего новые меры и решения не меняют. За последние недели выяснилось, что единой Европы просто не существует — ни эмоционально, ни институционально. Неудивительно, что европейцы спрашивают себя: какой смысл вообще в системе, которая устанавливает для множества стран единые правила и нормы, руководит ими, требует кучу средств на свое содержание, но при этом бесполезна и беспомощна при остром кризисе? Эпидемия коронавируса стала вторым — после Brexit — мощнейшим ударом по представлениям о безальтернативности и незаменимости Европейского союза. И, как отмечают в самом Брюсселе, неизвестно, когда ситуация нормализуется. Возникает вопрос, не продлится ли эпидемия достаточно долго, чтобы Европа обнаружила: ЕС ей и вовсе не нужен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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