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Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17

16 октября 2020, 20:00  •  267 • Политика
Евросоюз переполошился вслед за Австралией. Западные страны умоляют Россию вернуться в трёхстороннюю контактную группу по расследованию причин крушения самолёта MH17.
Лидеры стран ЕС в пятницу попросили Россию возобновить контакты с Нидерландами и Австралией. Они отметили, что Европа стремится к "установлению истины и справедливости". При этом они не стали упоминать антироссийские обвинения, которые Нидерланды выдвинули до окончания расследования.
Евросовет призывает Россию продолжить трёхсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами в отношении крушения MH17, - говорится в коммюнике.
Ранее с аналогичным призывом выступила Австралия, которая, как и страны ЕС, сделала акцент на стремлении к истине и справедливости.
Напомним, что Россия приняла решение выйти из трёхсторонней группы по расследованию причин крушения MH17 после того, как Нидерланды, не дожидаясь результатов расследования, подали иск в ЕСПЧ с требованием привлечь Москву к ответственности.
О предвзятости Амстердама неоднократно говорили как российские официальные лица, так и независимые эксперты. Голландские следователи беспрекословно добавляют к делу доказательства, представленные Украиной, несмотря на то что она является одной из подозреваемых, но при этом полностью игнорируют все свидетельства со стороны России. Голландская прокуратура продолжает настаивать на том, что самолёт MH17 был якобы сбит ракетой "Бук", хотя сама же признаёт, что ни один радар в тот день не зафиксировал запуск ракеты.

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