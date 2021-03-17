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Европа переходит на четырёхдневку. Россия набирается опыта

17 марта 2021, 07:35  •  308 • В мире
В Испании собрались тестировать нововведение, касающееся четырёхдневной рабочей недели. В России считают, что опыт Европы будет как раз кстати.
Европа постепенно переходит на сокращённую рабочую неделю. Накануне о нововведении заявили власти Испании.
Пока нет чёткого понимания, как это будет происходить, пишет газета Daily Mail, поэтому в эксперименте будут участвовать только те работодатели, которые дали на это согласие. По словам премьер-министра страны Пабло Иглесиаса, рабочая неделя некоторых сотрудников будет сокращена до 32 часов при сохранении заработных плат.
Россия ещё в 2019 году задумывалась о введении сокращённой рабочей недели. Опыт европейских стран будет сейчас очень кстати, отмечают чиновники.

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