Европа переходит на четырёхдневку. Россия набирается опыта

В Испании собрались тестировать нововведение, касающееся четырёхдневной рабочей недели. В России считают, что опыт Европы будет как раз кстати.

Европа постепенно переходит на сокращённую рабочую неделю. Накануне о нововведении заявили власти Испании.

Пока нет чёткого понимания, как это будет происходить, пишет газета Daily Mail, поэтому в эксперименте будут участвовать только те работодатели, которые дали на это согласие. По словам премьер-министра страны Пабло Иглесиаса, рабочая неделя некоторых сотрудников будет сокращена до 32 часов при сохранении заработных плат.

Россия ещё в 2019 году задумывалась о введении сокращённой рабочей недели. Опыт европейских стран будет сейчас очень кстати, отмечают чиновники.