|
Европа переходит на четырёхдневку. Россия набирается опыта
17 марта 2021, 07:35 • 308 • В мире
В Испании собрались тестировать нововведение, касающееся четырёхдневной рабочей недели. В России считают, что опыт Европы будет как раз кстати.
Европа постепенно переходит на сокращённую рабочую неделю. Накануне о нововведении заявили власти Испании.
Пока нет чёткого понимания, как это будет происходить, пишет газета Daily Mail, поэтому в эксперименте будут участвовать только те работодатели, которые дали на это согласие. По словам премьер-министра страны Пабло Иглесиаса, рабочая неделя некоторых сотрудников будет сокращена до 32 часов при сохранении заработных плат.
Россия ещё в 2019 году задумывалась о введении сокращённой рабочей недели. Опыт европейских стран будет сейчас очень кстати, отмечают чиновники.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
308
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2021, 15:00
|
13 марта 2021, 09:10
|
11 марта 2021, 05:50
|
14 марта 2021, 09:55
|
12 марта 2021, 22:10
|
13 марта 2021, 18:20
|
12 марта 2021, 06:35