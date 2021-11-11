|
Европа передумала наказывать Россию и Турцию из-за миграционного кризиса
11 ноября 2021, 23:20 • 213 • Политика
Не исключено, что российскому авиаперевозчику удастся избежать рестрикций
Европейский союз, вероятнее всего, не будет вводить санкции в отношении "Аэрофлота". Об этом РИА "Новости" сообщил осведомленный источник в Еврокомиссии.
Предположительно, Брюссель решит наказать компании-операторы, выполняющие чартерные рейсы из регионов, откуда прибывают иммигранты. Turkish Airlines или "Аэрофлот" наказанию из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и европейских государств подвергнуты, вероятно, не будут.
Ранее на вину российской компании указала Польша. Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что у Варшавы есть доказательства, которые она обязательно предъявит.
Авиакомпания свою причастность к перевозке мигрантов отрицает. Представители "Аэрофлота" указали на то, что не выполняет чартерные и регулярные рейсы из стран Ближнего Востока. Также нет полетов по направлению Стамбул-Минск.
Более того, транзит мигрантов через территорию России осложнен необходимостью получения специальной визы.
В Совете Федерации уже заявили о готовности закрыть небо над своей территорией для пролета самолетов тех государств, которые решат ввести санкции против "Аэрофлота". Такие ответные меры могут серьезно ударить по иностранным авиаперевозчикам, которые зависят от РФ в силу ее географического положения.
Подпишитесь на нас
213
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 15:05
|
07 ноября 2021, 18:25
|
09 ноября 2021, 00:45
|
05 ноября 2021, 08:40
|
09 ноября 2021, 00:45
|
06 ноября 2021, 19:05
|
08 ноября 2021, 09:35