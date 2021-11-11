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Европа передумала наказывать Россию и Турцию из-за миграционного кризиса

11 ноября 2021, 23:20  •  213 • Политика
Фото: Zheng Huansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Не исключено, что российскому авиаперевозчику удастся избежать рестрикций
Европейский союз, вероятнее всего, не будет вводить санкции в отношении "Аэрофлота". Об этом РИА "Новости" сообщил осведомленный источник в Еврокомиссии. 
Предположительно, Брюссель решит наказать компании-операторы, выполняющие чартерные рейсы из регионов, откуда прибывают иммигранты. Turkish Airlines или "Аэрофлот" наказанию из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и европейских государств подвергнуты, вероятно, не будут. 
Ранее на вину российской компании указала Польша. Пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил, что у Варшавы есть доказательства, которые она обязательно предъявит. 
Авиакомпания свою причастность к перевозке мигрантов отрицает. Представители "Аэрофлота" указали на то, что не выполняет чартерные и регулярные рейсы из стран Ближнего Востока. Также нет полетов по направлению Стамбул-Минск.
Более того, транзит мигрантов через территорию России осложнен необходимостью получения специальной визы. 
В Совете Федерации уже заявили о готовности закрыть небо над своей территорией для пролета самолетов тех государств, которые решат ввести санкции против "Аэрофлота". Такие ответные меры могут серьезно ударить по иностранным авиаперевозчикам, которые зависят от РФ в силу ее географического положения. 

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