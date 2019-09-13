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Европа ответила Зеленскому: Если Россия от санкций не завалилась, то надо с ней договариваться

13 сентября 2019, 16:54  •  201 • В России

Момент знаменательный! Европа впервые указала Киеву, что ей надоело быть собакой, которой уже шестой год виляет хвост — Украина. И осадила Владимира Зеленского.

Шел форум «Ялтинская Европейская стратегия», который Украина раньше каждый год проводила в Крыму, а теперь — вынуждена в Киеве. Но название «Ялтинская» упрямо не меняет, расчесывая свою фантомную обиду.

Выступал президент Зеленский. Как всегда — красиво, мощно, артистично.

- Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги, - бросил Зеленский в зал, где сидели гости из Европы, горячий упрек. - А мы теряем людей! Пока не будет мира, должны сохраняться санкции против России. Это налог ради мира.

Раньше такие речи из Киева действовали на лидеров из Европы как заклинание. Они опускали глаза и обещали, конечно, санкции сохранить. Или даже усилить.

Но не на этот раз. Что-то в этой пьесе сломалось.

Приехавший в Киев президент Финляндии Саули Ниинисте прятать глаза не стал.

- Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить, - сказал Ниинисте. - Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет.

Приехавший в Киев президент Финляндии Саули Ниинисте прятать глаза не сталФото: REUTERS

Зал «Ялтинской Европейской стратегии» стих. Эта гробовая тишина донеслась, наверно, даже до Ялты. А финский президент продолжил:

- Нам надо попробовать, - намекнул Ниинисте, что снятие санкций может дать больше эффекта, чем их бесконечное ужесточение. - У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене (удерживаемыми лицами, - ред.). Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано.

Если мы будем по-прежнему думать только в категориях белое и черное, то мы потерпим поражение, - заключил президент Финляндии. - А если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу.

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