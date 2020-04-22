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Европа отходит от карантина: Уже озвучены вероятные сроки открытия границ

22 апреля 2020, 12:10  •  104 • В мире
Сообщается, что Европа понемногу отходит от карантина, постепенно ослабляя строгость режима изоляции. СМИ уже озвучили вероятные сроки открытия внешних границ. Предполагается, что это может произойти в середине лета.
По информации издания Российского союза туриндустрии, страны Европы могут отменить ограничения на въезд, введённые в рамках карантинных мер, примерно в середине лета.
В настоящее время власти государств ЕС понемногу ослабляют строгость условий режима изоляции. Например, в Австрии вернулись к работе многие магазины, в начале мая собираются вновь открыть салоны красоты и торговые комплексы, а ещё немного позже - и заведения общественного питания.
Такое же смягчение мер сейчас наблюдается в Испании, Италии и Германии, подчёркивается в материале газеты.
В соответствии с предписаниями Еврокомиссии вскоре после этого при выправлении обстановки с COVID-19 может последовать и снятие ограничений на перемещение внутри Евросоюза, а затем и - как минимум ещё через месяц - открытие внешних границ.
Получается, что Европа может открыться уже в середине лета, - указано в публикации.

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