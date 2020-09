Европа останется без "Фейсбука": началась война за инфосуверенитет • 91 • Аналитика © AP Photo / Noah Berger К тому, что иностранные журналисты обвиняют такие страны, как Китай или Россия, в авторитаризме, можно было уже привыкнуть, ибо это многолетняя практика наших западных коллег. Но периодически в дискурсе западных медиа возникают нотки едва скрываемой зависти, причем возникают они в контексте тех особенных вызовов, которые современность бросает западным странам. И если в случае мер по подавлению и преодолению эпидемии коронавируса в Китае и России западные СМИ сконцентировались на отрицании реальных успехов, то в вопросе конфликта между глобальными интернет-гигантами и государственными структурами отрицание уже не работает. И вот на фоне очередного скандала между властями Евросоюза и американской компанией Facebook автор британской The Guardian задает провокационный вопрос: а современные неолиберальные демократии, вообще, могут бороться с американскими IT-гигантами или возможность отстаивать интересы государства и защиту данных собственных граждан — это привилегия "авторитарных стран"? Суть конфликта связана с тем, что Facebook, по большому счету, отказывается выполнять европейское законодательство в том виде, в котором его понимают сами европейские (конкретно — ирландские) государственные регуляторы. Евросоюз самым решительным образом настаивает на том, чтобы данные европейских пользователей находились в Европе и не передавались в США, и на территории ЕС приняты соответствующие законодательные нормы, которые, однако, на практике игнорируются американскими IT-гигантами, которые (вероятно, рассчитывая на политическое и дипломатическое прикрытие Вашингтона) исходят из своей фактической экстерриториальности. Борьба против такого поведения ведется не только в сфере контроля за перемещением данных пользователей, но и за налоговые выплаты: именно попытка президента Макрона заставить Facebook и другие американские интернет-компании платить во Франции налоги с денег, зарабатываемых на французском рынке, привела к серьезному ухудшению всего спектра экономических отношений между США и Евросоюзом, а также угрозам взаимных пунитивных мер и заградительных тарифов, которые, по сути, являются экономическими санкциями. Показательно, что на этот раз, столкнувшись с требованием ирландского регулятора, европейский сегмент Facebook, зарегистрированный в Ирландии, исходя из соображений налоговой оптимизации, выбрал тактику угроз, которые та же The Guardian описывает как угрозу "собрать свои игрушки и уйти". Business Insider описал позицию Facebook в более конкретных терминах: "Facebook заявил, что может прекратить работу своего основного приложения и Instagram в Европе из-за новых правил, влияющих на то, как он передает данные из Европейского Союза в США". Представитель компании подчеркнула, что это заявление (журналисты выудили его из судебных документов, в которых Facebook оспаривает соответствующее предписание ирландского регулятора) не является угрозой покинуть Евросоюз, а всего лишь указывает на то, что приложениям Facebook и Instagram для функционирования нужна именно возможность передавать данные европейских пользователей в США. С точки зрения европейских критиков, эта позиция звучит довольно неубедительно. Несмотря на то, что с формальной точки зрения убедительность аргументов такого рода будет выяснять ирландская Фемида, на имиджевом (и политическом) уровне Facebook уже проиграл борьбу за европейское доверие. Колумнист The Guardian, например, крайне недоволен тем фактом, что канал передачи данных европейцев в США не будет перерезан прямо сейчас и что дело отправится в суд: "Я как непрофессиональный читатель полагаю, что здесь много технических проблем, которые заставят юристов работать месяцы или даже годы. В этом случае данные европейских пользователей будут по-прежнему беспрепятственно поступать на серверы Facebook в США, где они будут открыты для слежки со стороны служб безопасности и других служб этой страны — при менее строгом надзоре по сравнению с тем, если бы они хранились на серверах в Европе". Несколько лет назад для защиты американской компании хватило бы одного звонка от американского посла, но сейчас, в условиях, когда Евросоюз (в основном за счет усилий Франции и Германии) буквально "выгрызает" для себя статус отдельного субъекта мировой политики, интервенция американских дипломатов только ухудшила бы ситуацию. Однако так как старые привычки умирают тяжело, можно предположить, что повлиять на решение ирландского суда (а конфликт, пускай и в форме другого, может при определенных обстоятельствах дойти даже до высшей судебной инстанции не только Ирландии, но и Евросоюза) они все-таки попробуют. Невозможно не отметить тот факт, что европейские официальные лица прямо демонстрируют недоверие американским компаниям и довольно жестким образом продвигают концепцию, которую можно назвать "цифровым суверенитетом" или "суверенитетом данных". Очень маловероятно, что даже угроза ухода Facebook и Instagram с европейского рынка повлияет на европейскую позицию. Скорее, в нынешних условиях именно американским компаниям придется прогнуться под требования европейских регуляторов. В этом контексте ситуация напоминает действия Дональда Трампа, который мотивирует свою рейдерскую атаку на китайскую соцсеть TikTok необходимостью защитить данные американских пользователей от попадания в руки китайских государственных структур, и в отличие от Евросоюза Вашингтон требует именно изменения структуры собственности, а не только локации конкретных серверов. Когда в России в 2015 году принимался обновленный закон "О персональных данных", критики действий российских законодателей утверждали, что интернет должен быть свободным и что законы такого рода — это знак авторитарности, технической отсталости и цивилизационной деградации России. На практике оказалось, что и Евросоюз, и США в разных формах действуют исходя из того же принципа, причем российские требования в плане хранения данных в России, как и наказания за нарушение этих норм, — очень мягкие по сравнению с европейскими монструозными штрафами или американским "рейдерством". Возможно, пришло время перенять определенную часть, по крайней мере, европейского опыта в этом вопросе и дать российским регуляторам больше возможностей по принуждению американских компаний к точному соблюдению российских законов. А на угрозы уйти с российского рынка вполне можно отвечать по-европейски: полным и тотальным игнорированием хотелок наших заокеанских партнеров.



