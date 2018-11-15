Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Убит инъекцией»: прокуратура Саудовской Аравии просит приговорить к смертной ка...
Песков о «металлоискателе» для Путина: «Он проходил, как и все, через турникет»
Киев, Кишинёв и Тбилиси объединятся для борьбы с «сепаратистами»
Ракеты с белым фосфором: США нанесли авиаудар по Сирии
Главная / В мире

Европа определилась с Молдовой: денег больше не даст

15 ноября 2018, 20:24  •  124 • В мире
Вариант «демократия от Плахотнюка» не устраивает ЕС
Похоже, в Европе определились с позицией по Молдове. В ситуации, когда за власть борются демократы (ДПМ), управляемые Владом Плахотнюком, социалисты (ПСРМ) вместе с президентом Игорем Додоном и блок прорумынских партий DA-PAS Андрея Нэстасе и Майи Санду, в ЕС крайне недовольны первыми, не замечают вторых и откровенно симпатизируют третьим. А также призывают Молдову сделать выбор «или – или», то есть Европа или Россия.
Депутаты Европарламента 14 ноября рассмотрели отчёт об имплементации «Соглашения об ассоциации Молдова – ЕС» и доклад о ситуации в стране, после чего большинством голосов была принята довольно критическая резолюция с жёсткими требованиями.
В Европе напомнили Молдове, что безвизовый режим стране дали не просто так: Кишинёву требовалось выполнить конкретные обязательства – речь идёт о демократических ценностях и принципах. В докладе говорится о том, что эти обязательства не выполнены – в стране отсутствует независимая юстиция, осуществляется давление на журналистов и СМИ, расследование «кражи миллиарда» не продвигается и многое другое.
«Молдова находится во власти олигархических интересов» и «отступает от демократических стандартов и принципов правового государства», сказано в резолюции.
Учитывая всё это, депутаты Европарламента советуют Европейскому совету «ограничить финансирование Молдовы и рассмотреть возможность введения персональных санкций против лиц, вовлечённых в кражу миллиарда. Кроме того, странам-членам ЕС рекомендовано оказать поддержку в этом расследовании».
Европарламент также напомнил Кишинёву о необходимости «расследовать все случаи пыток в психиатрических учреждениях, гарантировать свободу мирных собраний и транспарентно рассматривать просьбы третьих сторон об экстрадиции».
«Молдова является самой бедной страной в Европе, но Плахотнюк и его приближённые живут в роскоши. Аннулирование выборов Андрея Нэстасе на должность примара Кишинёва, давление на судей, нарушение прав человека – вот причины, по которым европейское финансирование правительству должно прекратиться. Деньги должны дойти до людей, а когда они выходят на улицу, чтобы требовать справедливости, должны знать, что мы рядом с ними», – заявила Моника Маковей, представляющая в Европарламенте Группу европейских консерваторов и реформистов.
А комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан отметил в своём выступлении, что «не только советы Европейского союза и Европейской комиссии, Европейского парламента, но и Венецианской комиссии не соблюдаются. Наоборот, было сделано прямо противоположное, и мы должны принять соответствующие меры, если нет, то ставится под сомнение наш авторитет».
Он подчеркнул, что «молдавские власти стремятся показать свою «прозападную» позицию, однако это не более чем популизм. Когда же дело доходит до реальных действий, «европейские ценности» не находят отклика в их политике.
«Мне всё чаще кажется, что проевропейский и прозападный настрой этих людей исчезает, когда дело доходит до конкретных действий. Мне так и не удалось увидеть реализацию европейских ценностей», – констатировал еврокомиссар.
«Противостояние двух моделей миропорядка»: смогут ли Вашингтон и Пекин избежать холодной войны
«Это первый такой доклад Европарламента о выполнении Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС. Мы проанализировали широкий круг вопросов, связанных с выполнением соглашения об ассоциации. Безвизовый режим — часть соглашения. Молдова стала первой из трёх наиболее «продвинутых» стран Восточного партнёрства, которая получила безвизовый режим. Для его получения было выдвинуто около 60 условий – от охраны границ и контроля информационных потоков до борьбы с коррупцией и реформы системы юстиции», – рассказал докладчик Европарламента по Молдове Пятрас Ауштрявичюс в интервью молдавскому интернет-изданию Newsmaker.
Политик отметил, что, хотя в докладе не говорится об отмене безвизового режима, однако все должны понимать, что «безвизовый режим Молдове предоставили за выполнение реформ».
«Если в Молдове эти процессы продвигаются слишком медленно, на каком-то этапе могут появиться вопросы: а по праву ли Молдова пользуется безвизовым режимом? Я сейчас таким вопросом не задаюсь, но не могу гарантировать, что его не зададут в будущем. Если не будет прогресса в борьбе с коррупцией, прозрачности политической системы и судебной реформе, трудно сказать, в какой ситуации может оказаться Молдова», – предупредил Пятрас Ауштрявичюс.
Что касается замораживания европейской финансовой помощи (а это 100 млн евро, которые должны были попасть в бюджет страны в начале этого года), то Кишинёв не должен рассматривать ЕС как отделение банка, отметил парламентарий.
«Евросоюз заявил очень чётко: если не будут соблюдаться демократические критерии - свободные выборы, свобода СМИ, верховенство права, то финансовых отношений не будет. И это позиция не только Европарламента, но и Еврокомиссии, и Европейского совета. Мы не рады этому, но мы не готовы быть банкиром, который оплачивает счета», – пояснил он позицию Евросоюза.
«Мне это не нужно»: Главный по кибербезопасности в Японии никогда не работал за компьютером
При этом автор доклада по Молдове отметил, что эта страна за последние годы стала первой, «которой были поставлены серьёзные условия для приостановления финансовой помощи».
Зденек Крейчи, посол Чешской Республики в Кишинёве, также прокомментировал принятую резолюцию ЕП по Молдове. Он считает, что Молдавия должна определиться в своём выборе, а не «балансировать между интересами Востока и Запада».
«На мосту нельзя стоять, люди шагают по нему в разные стороны, и стоять надо на берегу, а не на мосту. На правильно выбранном берегу», – подчеркнул Крейчи, намекая, какой «берег» должна выбрать Молдова. А чтобы Кишинёв не ошибся, добавил, что «его страна выбрала свой путь, ориентированный на членство в Евроатлантическом альянсе». «Верим, что вместе мы сможем добиться большего», – подбодрил он граждан РМ.
Молдавское экспертное сообщество не придаёт большого значения резолюции ЕП, но признаёт, что имидж Влада Плахотнюка ещё больше испорчен. А если так, то резолюция – это европейская «мина» под будущий возможный союз ДПМ и ПСРМ, если таковой планируется даже как вынужденный. В Европе политическая сила Плахотнюка уже не рассматривается как демократическая и проевропейская, ставка сделана на унионистов. Выборы, которые в Молдове ещё не состоялись, уже сегодня грозят стране острым политическим кризисом, поскольку ДПМ Плахотнюка стала «токсичным активом», который не нужен ни правым, ни левым, но нынешние рейтинги тех и других не позволяют сформировать парламентское большинство.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
124
Источник
Похожие новости
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане
15 ноября 2018, 20:24
Министры Терезы Мэй «побежали с тонущего корабля» 
15 ноября 2018, 17:09
Рейхсвер или вермахт? Зачем ФРГ и Франции понадобилась общеевропейская армия

14 ноября 2018, 21:39
Пенс сделал последнее «китайское» предупреждение
15 ноября 2018, 03:54
«Этот шаг позволит нам двигаться вперёд»: правительство Великобритании утвердило проект соглашения по брекситу
14 ноября 2018, 21:39
Мексику накрыло снегом: жители жалуются на мороз в -2
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российс...
15 ноября 2018, 15:24
Владимир Путин: С властями Украины сейчас не о чем говорить
15 ноября 2018, 00:54
Холодная война-2: Россия еще не ввязалась, но уже выиграла (Анжелина Проскурина)
15 ноября 2018, 10:39
Не победят, так погреются: Киев без отопления, но готов захватить Москву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
11 ноября 2018, 02:39
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
11 ноября 2018, 22:09
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.