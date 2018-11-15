Европа определилась с Молдовой: денег больше не даст

Вариант «демократия от Плахотнюка» не устраивает ЕС

Похоже, в Европе определились с позицией по Молдове. В ситуации, когда за власть борются демократы (ДПМ), управляемые Владом Плахотнюком, социалисты (ПСРМ) вместе с президентом Игорем Додоном и блок прорумынских партий DA-PAS Андрея Нэстасе и Майи Санду, в ЕС крайне недовольны первыми, не замечают вторых и откровенно симпатизируют третьим. А также призывают Молдову сделать выбор «или – или», то есть Европа или Россия.

Депутаты Европарламента 14 ноября рассмотрели отчёт об имплементации «Соглашения об ассоциации Молдова – ЕС» и доклад о ситуации в стране, после чего большинством голосов была принята довольно критическая резолюция с жёсткими требованиями.

В Европе напомнили Молдове, что безвизовый режим стране дали не просто так: Кишинёву требовалось выполнить конкретные обязательства – речь идёт о демократических ценностях и принципах. В докладе говорится о том, что эти обязательства не выполнены – в стране отсутствует независимая юстиция, осуществляется давление на журналистов и СМИ, расследование «кражи миллиарда» не продвигается и многое другое.

«Молдова находится во власти олигархических интересов» и «отступает от демократических стандартов и принципов правового государства», сказано в резолюции.

Учитывая всё это, депутаты Европарламента советуют Европейскому совету «ограничить финансирование Молдовы и рассмотреть возможность введения персональных санкций против лиц, вовлечённых в кражу миллиарда. Кроме того, странам-членам ЕС рекомендовано оказать поддержку в этом расследовании».

Европарламент также напомнил Кишинёву о необходимости «расследовать все случаи пыток в психиатрических учреждениях, гарантировать свободу мирных собраний и транспарентно рассматривать просьбы третьих сторон об экстрадиции».

«Молдова является самой бедной страной в Европе, но Плахотнюк и его приближённые живут в роскоши. Аннулирование выборов Андрея Нэстасе на должность примара Кишинёва, давление на судей, нарушение прав человека – вот причины, по которым европейское финансирование правительству должно прекратиться. Деньги должны дойти до людей, а когда они выходят на улицу, чтобы требовать справедливости, должны знать, что мы рядом с ними», – заявила Моника Маковей, представляющая в Европарламенте Группу европейских консерваторов и реформистов.

А комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан отметил в своём выступлении, что «не только советы Европейского союза и Европейской комиссии, Европейского парламента, но и Венецианской комиссии не соблюдаются. Наоборот, было сделано прямо противоположное, и мы должны принять соответствующие меры, если нет, то ставится под сомнение наш авторитет».

Он подчеркнул, что «молдавские власти стремятся показать свою «прозападную» позицию, однако это не более чем популизм. Когда же дело доходит до реальных действий, «европейские ценности» не находят отклика в их политике.

«Мне всё чаще кажется, что проевропейский и прозападный настрой этих людей исчезает, когда дело доходит до конкретных действий. Мне так и не удалось увидеть реализацию европейских ценностей», – констатировал еврокомиссар.

«Это первый такой доклад Европарламента о выполнении Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС. Мы проанализировали широкий круг вопросов, связанных с выполнением соглашения об ассоциации. Безвизовый режим — часть соглашения. Молдова стала первой из трёх наиболее «продвинутых» стран Восточного партнёрства, которая получила безвизовый режим. Для его получения было выдвинуто около 60 условий – от охраны границ и контроля информационных потоков до борьбы с коррупцией и реформы системы юстиции», – рассказал докладчик Европарламента по Молдове Пятрас Ауштрявичюс в интервью молдавскому интернет-изданию Newsmaker.

Политик отметил, что, хотя в докладе не говорится об отмене безвизового режима, однако все должны понимать, что «безвизовый режим Молдове предоставили за выполнение реформ».

«Если в Молдове эти процессы продвигаются слишком медленно, на каком-то этапе могут появиться вопросы: а по праву ли Молдова пользуется безвизовым режимом? Я сейчас таким вопросом не задаюсь, но не могу гарантировать, что его не зададут в будущем. Если не будет прогресса в борьбе с коррупцией, прозрачности политической системы и судебной реформе, трудно сказать, в какой ситуации может оказаться Молдова», – предупредил Пятрас Ауштрявичюс.

Что касается замораживания европейской финансовой помощи (а это 100 млн евро, которые должны были попасть в бюджет страны в начале этого года), то Кишинёв не должен рассматривать ЕС как отделение банка, отметил парламентарий.

«Евросоюз заявил очень чётко: если не будут соблюдаться демократические критерии - свободные выборы, свобода СМИ, верховенство права, то финансовых отношений не будет. И это позиция не только Европарламента, но и Еврокомиссии, и Европейского совета. Мы не рады этому, но мы не готовы быть банкиром, который оплачивает счета», – пояснил он позицию Евросоюза.

При этом автор доклада по Молдове отметил, что эта страна за последние годы стала первой, «которой были поставлены серьёзные условия для приостановления финансовой помощи».

Зденек Крейчи, посол Чешской Республики в Кишинёве, также прокомментировал принятую резолюцию ЕП по Молдове. Он считает, что Молдавия должна определиться в своём выборе, а не «балансировать между интересами Востока и Запада».

«На мосту нельзя стоять, люди шагают по нему в разные стороны, и стоять надо на берегу, а не на мосту. На правильно выбранном берегу», – подчеркнул Крейчи, намекая, какой «берег» должна выбрать Молдова. А чтобы Кишинёв не ошибся, добавил, что «его страна выбрала свой путь, ориентированный на членство в Евроатлантическом альянсе». «Верим, что вместе мы сможем добиться большего», – подбодрил он граждан РМ.

Молдавское экспертное сообщество не придаёт большого значения резолюции ЕП, но признаёт, что имидж Влада Плахотнюка ещё больше испорчен. А если так, то резолюция – это европейская «мина» под будущий возможный союз ДПМ и ПСРМ, если таковой планируется даже как вынужденный. В Европе политическая сила Плахотнюка уже не рассматривается как демократическая и проевропейская, ставка сделана на унионистов. Выборы, которые в Молдове ещё не состоялись, уже сегодня грозят стране острым политическим кризисом, поскольку ДПМ Плахотнюка стала «токсичным активом», который не нужен ни правым, ни левым, но нынешние рейтинги тех и других не позволяют сформировать парламентское большинство.