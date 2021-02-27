Европа опозорена, а Польшу уничтожат за пять дней: журналисты Запада паникуют

В уходящую неделю СМИ западных стран с особым рвением писали о России. Они смаковали детали санкций против Москвы за приговор оппозиционеру Алексею Навальному, критиковали президента США Джо Байдена за пассивность по "Северному потоку – 2" и в деталях описали, как за пять дней российская армия уничтожит польскую, захватив Варшаву и "разорвав НАТО пополам". Подробности – в нашем обзоре.

"Кто-нибудь остановит любимый проект Путина"?

Именно так озаглавлен материал, вышедший 26 февраля на страницах американского издания New York Times. Автор статьи Крис Миллер уверен, что "Северный поток – 2" "никуда не денется", так как никто по-настоящему не пытается остановить его строительство.

В материале утверждается, что Евросоюз слишком озабочен санкциями против России за приговор оппозиционеру Навальному, тогда как персональные меры против ряда российских чиновников не причинят России никакого вреда.

В её планах – любимый проект президента Владимира Путина "Северный поток – 2", трубопровод по дну Балтийского моря, по которому природный газ будет поставляться напрямую в Германию. Проект уже выдержал ожесточённое противодействие многих европейских стран и США. И Германия, для которой трубопровод является частью деликатного геополитического баланса в Европе, полна решимости завершить его. Осталось менее 100 миль, строительство почти окончено,

– говорится в материале.

Автор ставит в пример Литву и Польшу, которые смогли отказаться от российского газа, приобретая голубое топливо напрямую у США или у Норвегии. При этом особое беспокойство у американского журналиста вызывает судьба Украины, обеспечивающей транзит российского газа в Европу.

"Если "Северный поток – 2" будет завершён и Россия существенно сократит объёмы газа, поставляемого через Украину, Киев потеряет более миллиарда долларов в год на транзитных сборах. Для страны, которая уже стала жертвой российского военного и экономического давления, это станет дополнительным ударом", – уверен автор.

Но как же Германия? Неудивительно, что на страницах американского издания политику Берлина называют "лицемерной". Отмечается, что мало кто из союзников Берлина поддерживает "Северный поток – 2", но Германия якобы затыкает им рты.

Многие европейцы видят в этом вопиющий пример немецкого лицемерия, поскольку Берлин требует, чтобы другие страны Европы играли по правилам ЕС, а сам идёт на сделку с Москвой <…>. Объяснение канцлера Ангелы Меркель о том, что трубопровод, построенный и финансируемый российской государственной компанией, является "коммерческим проектом", делает политику Берлина ещё более циничной,

– сказано в материале.

Наконец, автор статьи уверен, что Россия якобы больше не обладает такими широкими возможностями использовать газ в качестве рычага политического давления на Брюссель, как раньше. Поэтому блокировка газопровода в отместку за обращение "с господином Навальным" не заставит Кремль отказаться от своей политики, так как в этом вопросе Москва намерена идти до конца.

Противники России разочарованы Байденом

22 февраля европейская редакция издания Politico опубликовала статью министров иностранных дел Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау о том, как важно остановить "Северный поток – 2". Но на самом деле это не статья, а полный разочарования и отчаяния призыв к президенту США Джо Байдену "пожалеть" Киев и Варшаву и не дать России закончить трубопровод.

"К сожалению, России позволили продвинуться с этим проектом очень далеко, даже несмотря на то что она продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, демонстрируя вопиющее пренебрежение международным правом", – негодуют министры.

Кулеба и Рау призывают Вашингтон отклонить утверждения о том, что трубопровод "стал слишком большим" для того, чтобы "потерпеть неудачу". По их мнению, речь идёт не просто о выгодах для Москвы, а о перспективах всего единства "западной семьи", которое будет подорвано.

Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта. В этом вопросе роль США продолжает оставаться критически важной, – пишут министры. – Запад, возглавляемый Соединёнными Штатами, не может позволить себе пасовать перед лицом шантажа, который идёт вразрез со всем, за что мы выступаем.

Интересно, что в тот же день уже американская редакция Politico выпустила своеобразную "ответку" на призыв глав МИД Украины и Польши. Этот ответ наилучшим образом демонстрирует, что Байдену вообще нет никакого дела до позиции Киева и Варшавы, потому что санкции против России за "отравление и заключение Навального" не будут касаться "Северного потока – 2".

"Администрация Байдена не начинает с нуля в вопросе Навального: она унаследовала комплексный пакет санкций от предыдущей администрации, который был передан во время переходного процесса", – оправдывает позицию президента США Politico.

Так, санкции против России делятся на три типа.

Первый – это санкции в соответствии с "Актом Магнитского" в отношении лиц, виновных в "отравлении" Навального.

Второй тип – санкции в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием.

Третий тип – санкции в соответствии с правительственным указом 13382, который "направлен на замораживание активов распространителей оружия массового уничтожения и их сторонников".

Пакет санкций, предложенный ранее администрацией Дональда Трампа, предполагал также аннулирование виз для ряда российских официальных лиц и ограничение экспорта в Россию определённых товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, напоминает Politico.

Таким образом, никакой блокировки "Северного потока – 2" в отместку за Навального не планируется. Вот так Байден не только разочаровывает сторонников США в Европе, но и вообще демонстрирует, скорее всего, намерение ввести санкции просто для галочки, а с Германией его администрация (в отличие от Трампа) ссориться не намерена. Посочувствуем несчастным главам МИД Украины и Польши, ведь сколько бы они ни пугали других русским газопроводом, для них это прежде всего вопрос финансовых потерь. Ведь они так хотели кормиться с руки "страны-агрессора".

Европа вводит санкции из-за Навального

Конечно же, западная пресса не могла остаться в стороне от европейских санкций по Навальному. Американская Washington Post написала 22 февраля, что в этот день министры иностранных дел Европейского союза согласовали санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за ареста и заключения Алексея Навального.

Замораживание активов и запрет на въезд призваны послать сигнал Кремлю после того, как ранее в этом месяце Навальный был приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения,

– говорится в статье.

Газета приводит и высказывания недавно посетившего Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который сказал, что "Россия дрейфует в сторону авторитарного государства и удаляется от Европы".

Он сказал, что санкции коснутся должностных лиц, ответственных за задержание Навального и его преследование. И хотя окончательный список подлежит утверждению, европейские чиновники на условиях анонимности заявили, что меры будут введены против представителей Генпрокуратуры, глав Росгвардии и ФСИН России,

– пишет газета.

Washington Post при этом никак не отражает позицию России по Навальному. Ни слова нет о том, почему он был приговорён к заключению. Из материала складывается впечатление, что перед нами не приговор для преступника, совершившего хищение по делу "Ив Роше", а словно бы политическая расправа и не более того. Действительно, зачем американскому читателю вникать в тонкости приговора и детали дела. Он должен быть просто уверен в том, что это "Путин устраняет ненавистного оппозиционера".

Поэтому совсем не удивительно, что в материале затем дают слово и соратнику Навального Леониду Волкову, сбежавшему от правосудия за границу. Итого: преступника выгораживают, другому нарушителю дают слово. И что вы говорите об американском уважении к праву?

"Россия разорвёт НАТО пополам"

На уходящей неделе в западных СМИ были и публикации на военную тематику. Так, журнал National Interest написал любопытный материал о военной игре, которую провела армия Польши на случай отражения "российской угрозы". Итоги игры оказались неутешительны для польских военных: российская армия, как отметили сами поляки, взяла бы Варшаву уже на пятый день бессмысленного сопротивления.

В прошлом месяце польские войска потерпели сокрушительное поражение в военной игре под названием "Зима-20". С её помощью они пытались найти ответ на вопрос, что могло бы случиться, если бы Россия бросила всю военную мощь своего Западного военного округа против Польши,

– говорится в статье.

Отмечается, что в ходе учений симулировалась оборона с учётом ещё не поставленных Варшаве истребителей F-35, систем ПВО Patriot и мобильных ракетных артиллерийских систем M142 HIMARS. Минобороны Польши пыталось определить, как эти вооружения поведут себя в случае "полномасштабного российского вторжения".

"В учениях приняли участие несколько тысяч польских офицеров. Масштабы были беспрецедентными в истории Польши с момента окончания холодной войны. (Эта) военная игра служит напоминанием о том, что восточный фланг НАТО слаб и уязвим для российской агрессии", – пишет издание.

Эксперты напоминают, что в последние годы Россия усилила и модернизировала силы в своём Западном военном округе. В отчёте Конгресса США за 2020 год отмечалось, что в ЗВО России находятся "наиболее компетентные" части. Это современные танки Т-90, танки Т-72Б3М, бронетранспортёры БТР-82, боевые машины пехоты БМП-3, а также современные средства противовоздушной обороны, такие как "Тангуска", "Панцирь С" и С-400. Вот так National Interest описывает итоги данной военной игры:

К пятому дню инсценированного конфликта русские войска вышли на польскую оборонительную линию вдоль реки Вислы, сражаясь за Варшаву. Военно-морские силы и военно-воздушные силы Польши были полностью уничтожены и прекратили своё существование. Передовые части польской армии потеряли от 60 до 80 процентов своей техники. Россия добилась полной победы за пять дней. В случае конфликта российские и белорусские силы могут вторгнуться на территорию НАТО вдоль этой границы и разорвать альянс пополам, перерезав логистические линии, соединяющие Польшу с Литвой.

К этому и добавить нечего. В материале есть и признание несостоятельности армии восточного фланга НАТО, и осознание, что Россия может "моментально сокрушить Польшу". Но давайте задумаемся, кому вообще нужны такие учения и статьи? Кому и зачем выгодно вновь пугать Россией Восточную Европу? Очевидно тем, кто хочет больше внимания со стороны США, хочет доказать свою важность и значимость, хотя находится на периферии НАТО.

"В настоящее время они (Вооружённые силы России) легко сокрушат польские и балтийские подразделения НАТО, если Соединённые Штаты и другие союзники не увеличат свою военную поддержку", – делают вывод эксперты журнала.

Что и требовалось доказать.

"Спутник V" "опозорил" Европу

Интересный материал 24 февраля опубликовало британское издание Express. Он посвящён итальянской оперной певице Анне-Марии Кьюри, которая "опозорила" Брюссель, уличив власти ЕС в провале вакцинации населения. Во время турне по России она сделала себе прививку "Спутником V", пишет издание.

"Певица заявила, что у Европы "огромная проблема" с поставками доз и призвала государства - члены ЕС закупить российскую вакцину "Спутник V". Эти комментарии госпожи Кьюри наносят новый удар по Европейскому союзу всего через несколько дней после того, как правительство президента России Владимира Путина обвинило ЕС в "политизации" борьбы с COVID-19", - сказано в материале.

Издание настолько сильно захотело выставить знаменитую сопрано в невыгодном свете, что привело её слова без купюр. Западный читатель, видимо, должен теперь записать певицу как минимум в поклонницы Путина.

Когда дело доходит до Европы, огромная проблема заключается в том, что там не проводят вакцинацию всех граждан как можно быстрее. Это затрудняет отмену ограничений, но здесь, в Москве, всё налажено очень надёжно. Магазины, театры, всё открыто. Мы, музыканты, потрясены тем, что все театры, а также другие культурные объекты в Европе закрыты и не можем понять, почему ситуация не улучшается,

– сказала певица.

Она подчеркнула, что поддерживает закупку российской вакцины Европой, если это поможет провести массовую вакцинацию и спасти жизни людей. Интересно, что заявление оперной певицы сравнили с недавними словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая несколькими днями ранее заявила:

"Я должна сказать, что мы всё ещё задаёмся вопросом, почему Россия предлагает миллионы и миллионы доз, не добившись достаточного прогресса в вакцинации собственного населения".

Таким образом, перед нами два противоположных мнения. Первое – от человека, который знает ситуацию изнутри. Который сам столкнулся в Италии с закрытыми оперными театрами, клубами, концертными площадками. И второе – сугубо политическое, призванное вызвать в европейцах недоверие. Добавим лишь, что певица Кьюри ведь привилась не "оксфордской" вакциной и не американским Pfizer. Это было, по всей видимости, невозможно из-за нехватки препаратов. Она приехала на гастроли в Россию, где ей совершенно бесплатно предложили то, о чём многие деятели культуры в европейских странах пока лишь мечтают. Стоит ли её за это упрекать? Ответ риторический.