Европа обвинила Россию в задержке регистрации "Спутника V"

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер сделал заявление. По его словам, эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) невосприимчивы к давлению европейских политиков.

Как пояснил РБК Маркус Эдерер, EMA, рассматривающее вопрос о признании "Спутника V" в ЕС, невосприимчиво к политическому давлению.

"Я встречался с инспекторами, и они, откровенно говоря, работают в своём собственном мире", - отметил он.

Посол ЕС также назвал причину задержки регистрации "Спутника V" в Европе. По его словам, процесс тормозит Россия, откладывая сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA. Но это, опять же, вопрос техники, а не политики, подчеркнул он.

Ранее в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предположили, что уже в ноябре ВОЗ зарегистрирует "Спутник V".