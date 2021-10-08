Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Европа обвинила Россию в задержке регистрации "Спутника V"

08 октября 2021, 12:05  •  187 • Политика
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер сделал заявление. По его словам, эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) невосприимчивы к давлению европейских политиков.
Как пояснил РБК Маркус Эдерер, EMA, рассматривающее вопрос о признании "Спутника V" в ЕС, невосприимчиво к политическому давлению.
"Я встречался с инспекторами, и они, откровенно говоря, работают в своём собственном мире", - отметил он.
Посол ЕС также назвал причину задержки регистрации "Спутника V" в Европе. По его словам, процесс тормозит Россия, откладывая сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA. Но это, опять же, вопрос техники, а не политики, подчеркнул он.
Ранее в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предположили, что уже в ноябре ВОЗ зарегистрирует "Спутник V".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





187
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
08 октября 2021, 01:00
Британские читатели: "Путин пообещал больше газа, но он при этом плохой?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.