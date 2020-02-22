Европа недовольна Молдовой

ЕС пригрозил оставить Кишинёв без денег

21 февраля в молдавском парламенте на повестке дня стоял отчёт премьер-министра Иона Кику о первых ста днях его премьерства – ничего неожиданного и не предвещавшего каких-либо потрясений.

Однако представители правой оппозиции, депутаты партий PAS и DA (бывший блок ACUM), решили, что отчёт – это скучно и устроили настоящее шоу, сценарий которого явно позаимствовали у своих украинских коллег, у которых вполне успешно получается заставлять большинство идти на поводу у скандального меньшинства.

Решив, что простого извинения министра иностранных дел Аурелиу Чокоя за его крамольные слова о роли российских миротворцев в урегулировании конфликта в Приднестровье недостаточно, оппозиционеры потребовали ещё раз вынести вотум недоверия главе МИДЕИ, после чего заблокировали трибуну.

Премьер попытался зачитать свой отчёт с места, но депутаты PAS и DA криками не дали ему это сделать, в итоге заседание парламента объявили закрытым. Следующее заседание состоится 27 февраля.

На фоне то затухающего, то вновь разгорающегося скандала с заявлением главы МИДЕИ незаметным остался визит в Кишинёв делегации Евросоюза во главе с директором Европейской службы внешних связей по делам Восточного партнёрства, ОБСЕ и России Люком Девинем. Делегация прибыла на пятое заседание Комитета по ассоциации Республика Молдова – Европейский союз. По итогам заседания «европейские партнёры» вынесли неутешительный для Молдовы вердикт – Кишинёв неудовлетворительно выполняет свои обязательства перед Европейским союзом, за что может лишиться финансовой помощи.

Этого следовало ожидать – не так давно посол ЕС в Кишинёве Петер Михалко выразил своё неудовольствие тем, что Молдова вдруг решила защитить своих производителей, вернув в парламент на рассмотрение законопроект, согласно которому не менее 50% всех товаров в молдавских магазинах должно быть отечественного производства, что, несомненно, затрагивает интересы западных производителей, рассматривающих Молдову как рынок сбыта. Правительство Майи Санду благополучно отозвала этот законопроект из парламента, а новый премьер Кику – вернул.

Главный переговорщик Евросоюза Люк Девинем, выступая на пресс-конференции по итогам заседания, отметил, что в Молдове не только «замедлился процесс евроинтеграции», но нет никаких действий правительства по поводу «кражи века» – пропажи денег из молдавских банков.

«Если невозможно привлечь к ответственности за кражу такого масштаба, которая фактически не имеет аналогов в мире и обошлась стране в 15 % ВВП, то проблема в самом государстве. Европейским институтам, евродепутатам всё сложнее становится отвечать на вопрос, обосновывать поддержку стране, которая сама не предпринимает всего необходимого, чтобы вернуть то, что у неё отняли»,

– отметил Девинем. Он сравнил украденный миллиард с финансами, выделенными ЕС в помощь Молдове, сделав вывод: «Зачем предоставлять новую помощь, которую могут украсть».

По мнению молдавского аналитического интернет-издания RTA, «перед Люком Девинем стояла задача «встряхнуть» молдавские власти, а также продолжить уже давно наметившийся курс на сворачивание (по крайней мере временное) помощи молдавскому правительству под предлогом застопорившегося процесса евроинтеграции». И пока неясно, из каких источников правительство собирается латать бюджетные дыры.

«Достаточно дерзкое выдворение любимцев Брюсселя, блока ACUM, из состава правящей коалиции и властных институтов не могло остаться без последствий. Теперь Евросоюз пытается отыграть ситуацию, вместе с другими крупными игроками оказывая непосредственное влияние на политические процессы в Молдове. Макрофинансовая помощь и политическая поддержка ЕС всё ещё остаются важнейшими элементами в обеспечении внутренней стабильности в Молдове, а потому будут продолжать использоваться для корректировки молдавского политического поля в нужных ЕС параметрах»,

– делает вывод RTA.