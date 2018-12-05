Европа не является полноценной без Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, вся Европа без Украины не может быть полноценной.

Украинский президент уверен в том, что Евросоюз совершенно точно заинтересован в том, чтобы Незалежная как можно быстрее вступила в организацию и стала там полноправным членом. Об этом Порошенко написал в своем микроблоге.

«Мы получим положительное решение о вступлении в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины», - гласит запись в Twitter.