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Европа не является полноценной без Украины - Порошенко

05 декабря 2018, 08:24  •  99 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, вся Европа без Украины не может быть полноценной.
Украинский президент уверен в том, что Евросоюз совершенно точно заинтересован в том, чтобы Незалежная как можно быстрее вступила в организацию и стала там полноправным членом. Об этом Порошенко написал в своем микроблоге.
«Мы получим положительное решение о вступлении в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины», - гласит запись в Twitter.
Ранее, напомним, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил «невыгодность Украины» для ЕС в экономическом плане. В частности, говорилось, что Морозов назвал Киев очередным нахлебником для Европы.

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