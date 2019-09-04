Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке: Глава МИД Ирана выдвинул обвинения

О том, что Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, журналистам рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"К сожалению, европейцы не смогли сохранить эти экономические связи, - цитирует его агентство IRNA. - Европейцы почти не смогли выполнить свои обязательства".

Он также подчеркнул, что действия Ирана являются компенсационными мерами против невыполнения Европейским союзом своих обязательств.

Напомним, что уже завтра, 5 сентября, будет третий этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет ждать до этого дня результатов переговоров с европейской стороной, в противном случае Иран примет новые меры в рамках соглашения. При этом в Иране не исключали, что вероятность отказа от перехода к третьему этапу существует.