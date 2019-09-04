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Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке: Глава МИД Ирана выдвинул обвинения
04 сентября 2019, 13:39 • 56 • Политика
Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана. Он также отметил, что сейчас действия Ирана являются компенсационными мерами.
О том, что Европа не выполнила обязательства по ядерной сделке, журналистам рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"К сожалению, европейцы не смогли сохранить эти экономические связи, - цитирует его агентство IRNA. - Европейцы почти не смогли выполнить свои обязательства".
Он также подчеркнул, что действия Ирана являются компенсационными мерами против невыполнения Европейским союзом своих обязательств.
Напомним, что уже завтра, 5 сентября, будет третий этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет ждать до этого дня результатов переговоров с европейской стороной, в противном случае Иран примет новые меры в рамках соглашения. При этом в Иране не исключали, что вероятность отказа от перехода к третьему этапу существует.
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