Европа не в силах сохранить ядерную сделку с Ираном: опять надежда на Россию • 55 • Аналитика

Горячие события прошлой недели на Ближнем Востоке прямо сказались на будущем ядерной сделки с Ираном – Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном Тегераном летом 2015 года вместе с пятью странами – постоянными членами совета Безопасности ООН и примкнувшей к ним Германией.



Тегеран ответил на убийство Сулеймани

Этот план остановил разработку Ираном атомного оружия. Однако позволил ему без сохранения мощностей по обогащению урана продолжить исследования в области ядерной физики. Для контроля за исполнением положений СВПД Тегеран согласился обеспечить сроком на 20 лет доступ специалистов Международного агентства по атомной энергии ко всем иранским ядерным объектам.







На прошлой неделе эта крайне важная международная сделка оказалась под угрозой срыва. В воскресенье, 5 января, иранские власти объявили о намерении окончательно отказаться от ограничений, предусмотренных планом СВПД по части числа центрифуг, уровня обогащения и хранения урана. Своё решение Тегеран объяснил ответной реакцией на убийство Соединёнными Штатами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.



Это не первая попытка Ирана пересмотреть условия ядерной сделки. В прошлом мае он уже объявлял о начале первого этапа выхода их СВПД.

Тогда Тегеран сообщил, что перестал соблюдать условия, касающиеся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. А в июле перешёл ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД и заявил о начале обогащения урана на уровне, превышающем условия ядерной сделки.



Как Трамп вывел США из СВПД

Таким был ответ Тегерана на выход из ядерной сделки Соединённых Штатов. Они сделали это в мае 2018-го, а Иран, как и предписано параграфом 26 СВПД, стал выходить из соглашения ровно через год после США. Мотивы американцев известны. Против заключённой сделки активно выступил Израиль. В Израиле не поверили, что иранцы будут честно соблюдать заключённое соглашение.



Администрация Барака Обамы от этих озабоченностей отмахнулась. Иное дело Дональд Трамп. После прихода к власти он сделал целый ряд знаковых шагов в пользу Израиля (перенёс американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признал израильскими Голанские высоты) и, наконец, разорвал ядерную сделку с Ираном.



Как водится в таких случаях, американский президент заявил: «США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий».



МАГАТЭ поспешило опровергнуть бездоказательное обвинение Трампа. К теме подключилась Европа. Евросоюз поддержал Иран и заявил, что сделка не может быть денонсирована решением одной страны. Но кто бы его слушал? Трамп для себя уже всё решил, и мнение остального мира его не волновало совершенно.



Так вместо сделки с Ираном появились экономические санкции против него. Европа, как могла, сопротивлялась, пыталась обойти эти санкции и продолжить экономическое сотрудничество, но в конечном итоге уступила давлению США.



Меж тем, сделка для Европы, как, впрочем, и для других подписантов СВПД, крайне важна. Здесь две важные мотивации. Во-первых, никого не радует перспектива получить в соседях обладающую ядерным оружием страну с плохо предсказуемой внешней политикой. Во-вторых, на кону оказались многомиллиардные контракты европейских компаний, успевших освоиться в Иране после снятия с него экономических ограничений.



МИД Германии расписался в бессилии

Летом Агентство по атомной энергии не подтвердило воплощение угроз Ирана в реальную практику, но риски соглашению по СВПД признало. Теперь эти риски возросли кратно. Поняли это и в Европе. В пятницу в Брюсселе собрались министры иностранных дел Евросоюза. После долгого обсуждения они призвали Иран не отказываться от ядерной сделки.



Помощь в Брюсселе Тегерану не обещали, зато напомнили, что президент Трамп «вновь открыл дверь для дипломатии». Цитату в Европе взяли из заявления спецпосланника Вашингтона по связям с Ираном Брайана Хука. Хук тоже обратился к иранским властям и пригласил их «не отвечать на нашу дипломатию военным насилием».



Понятно, что в Тегеране никак не отреагировали на лицемерное приглашение американского дипломата. Тогда министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратился к России. «Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры, – заявил Маас в интервью газете Saarbrucker Zeitung, опубликованном в понедельник. Опять надежда на Россию. И в этом вопросе тоже.







«Россия, – расписался в собственном бессилии германский министр, – будучи одной из подписавших соглашение сторон, несет ответственность за то, чтобы оно (соглашение) как фактор стабильности в регионе было сохранено».



Неизвестно, услышал ли президент Путин беспомощный призыв Мааса, но в понедельник у российского лидера состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «В связи с напряжённой ситуацией вокруг Ирана Президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий», – говорится в сообщении кремлёвской пресс-службы.



Похоже, без России теперь не разгрести то, что наворотили на Ближнем Востоке американские "стратеги". Горячие события прошлой недели на Ближнем Востоке прямо сказались на будущем ядерной сделки с Ираном – Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном Тегераном летом 2015 года вместе с пятью странами – постоянными членами совета Безопасности ООН и примкнувшей к ним Германией.Этот план остановил разработку Ираном атомного оружия. Однако позволил ему без сохранения мощностей по обогащению урана продолжить исследования в области ядерной физики. Для контроля за исполнением положений СВПД Тегеран согласился обеспечить сроком на 20 лет доступ специалистов Международного агентства по атомной энергии ко всем иранским ядерным объектам.На прошлой неделе эта крайне важная международная сделка оказалась под угрозой срыва. В воскресенье, 5 января, иранские власти объявили о намерении окончательно отказаться от ограничений, предусмотренных планом СВПД по части числа центрифуг, уровня обогащения и хранения урана. Своё решение Тегеран объяснил ответной реакцией на убийство Соединёнными Штатами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.Это не первая попытка Ирана пересмотреть условия ядерной сделки. В прошлом мае он уже объявлял о начале первого этапа выхода их СВПД.Тогда Тегеран сообщил, что перестал соблюдать условия, касающиеся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. А в июле перешёл ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД и заявил о начале обогащения урана на уровне, превышающем условия ядерной сделки.Таким был ответ Тегерана на выход из ядерной сделки Соединённых Штатов. Они сделали это в мае 2018-го, а Иран, как и предписано параграфом 26 СВПД, стал выходить из соглашения ровно через год после США. Мотивы американцев известны. Против заключённой сделки активно выступил Израиль. В Израиле не поверили, что иранцы будут честно соблюдать заключённое соглашение.Администрация Барака Обамы от этих озабоченностей отмахнулась. Иное дело Дональд Трамп. После прихода к власти он сделал целый ряд знаковых шагов в пользу Израиля (перенёс американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признал израильскими Голанские высоты) и, наконец, разорвал ядерную сделку с Ираном.Как водится в таких случаях, американский президент заявил: «США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий».МАГАТЭ поспешило опровергнуть бездоказательное обвинение Трампа. К теме подключилась Европа. Евросоюз поддержал Иран и заявил, что сделка не может быть денонсирована решением одной страны. Но кто бы его слушал? Трамп для себя уже всё решил, и мнение остального мира его не волновало совершенно.Так вместо сделки с Ираном появились экономические санкции против него. Европа, как могла, сопротивлялась, пыталась обойти эти санкции и продолжить экономическое сотрудничество, но в конечном итоге уступила давлению США.Меж тем, сделка для Европы, как, впрочем, и для других подписантов СВПД, крайне важна. Здесь две важные мотивации. Во-первых, никого не радует перспектива получить в соседях обладающую ядерным оружием страну с плохо предсказуемой внешней политикой. Во-вторых, на кону оказались многомиллиардные контракты европейских компаний, успевших освоиться в Иране после снятия с него экономических ограничений.Летом Агентство по атомной энергии не подтвердило воплощение угроз Ирана в реальную практику, но риски соглашению по СВПД признало. Теперь эти риски возросли кратно. Поняли это и в Европе. В пятницу в Брюсселе собрались министры иностранных дел Евросоюза. После долгого обсуждения они призвали Иран не отказываться от ядерной сделки.Помощь в Брюсселе Тегерану не обещали, зато напомнили, что президент Трамп «вновь открыл дверь для дипломатии». Цитату в Европе взяли из заявления спецпосланника Вашингтона по связям с Ираном Брайана Хука. Хук тоже обратился к иранским властям и пригласил их «не отвечать на нашу дипломатию военным насилием».Понятно, что в Тегеране никак не отреагировали на лицемерное приглашение американского дипломата. Тогда министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратился к России. «Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры, – заявил Маас в интервью газете Saarbrucker Zeitung, опубликованном в понедельник. Опять надежда на Россию. И в этом вопросе тоже.«Россия, – расписался в собственном бессилии германский министр, – будучи одной из подписавших соглашение сторон, несет ответственность за то, чтобы оно (соглашение) как фактор стабильности в регионе было сохранено».Неизвестно, услышал ли президент Путин беспомощный призыв Мааса, но в понедельник у российского лидера состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «В связи с напряжённой ситуацией вокруг Ирана Президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий», – говорится в сообщении кремлёвской пресс-службы.Похоже, без России теперь не разгрести то, что наворотили на Ближнем Востоке американские "стратеги". Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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