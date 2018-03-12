Европа не скачет

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Главы парламентов Украины, Польши, Литвы, Латвии и Молдавии обратились к коллегам из других европейских государств, назвав "Северный поток — 2" политическим инструментом, который направлен на выработку зависимости Евросоюза от российского газа. Российский сенатор Алексей Пушков назвал их действия "истерикой от бессилия и злобы".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий