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Европа не поддержит санкции США против России - WSJ

14 января 2022, 22:15  •  136 • Политика
Европа не станет вводить жёсткие санкции против России в помощь США, пишет WSJ. "Европа не может себе позволить отказаться от российского газа, поскольку ей негде больше взять такие объёмы топлива", - объясняет издание.
В случае обострения отношений между США и Россией Европа не станет вводить против Москвы жёсткие санкции, чтобы поддержать американских союзников. Об этом пишут колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев.
Они указывают, что Европа всё ещё очень зависит от поставок русского газа. Поэтому европейские страны физически не смогут ввести сколько-нибудь серьёзные санкции против России. Потому что США, даже если очень постараются, не смогут компенсировать потери голубого топлива.
Европа не может себе позволить отказаться от российского газа, поскольку ей негде больше взять такие объёмы топлива,
- указывают обозреватели WSJ.
Напомним, что страны ЕС увязли в энергетическом кризисе, который сами же и устроили, сделав слишком большую ставку на зелёные технологии. Если Европа из-за США введёт ещё и дополнительные санкции против России, то в регионе может случиться энергетический коллапс.

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