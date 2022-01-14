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Европа не поддержит санкции США против России - WSJ
14 января 2022, 22:15 • 136 • Политика
Европа не станет вводить жёсткие санкции против России в помощь США, пишет WSJ. "Европа не может себе позволить отказаться от российского газа, поскольку ей негде больше взять такие объёмы топлива", - объясняет издание.
В случае обострения отношений между США и Россией Европа не станет вводить против Москвы жёсткие санкции, чтобы поддержать американских союзников. Об этом пишут колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев.
Они указывают, что Европа всё ещё очень зависит от поставок русского газа. Поэтому европейские страны физически не смогут ввести сколько-нибудь серьёзные санкции против России. Потому что США, даже если очень постараются, не смогут компенсировать потери голубого топлива.
- указывают обозреватели WSJ.
Напомним, что страны ЕС увязли в энергетическом кризисе, который сами же и устроили, сделав слишком большую ставку на зелёные технологии. Если Европа из-за США введёт ещё и дополнительные санкции против России, то в регионе может случиться энергетический коллапс.
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