Европа не может решить, как наказать Россию • 157 • Аналитика © AP Photo / Virginia Mayo Договорились о том, чтобы договориться наказать Россию, — так вкратце можно определить итоги вчерашней встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС. Поскольку Брюсселю кажется, что наша страна "строит военные планы в отношении Украины". Перед началом переговоров настоятельно подчеркивалось, что дискуссия носит "неформальный характер", видимо, в том числе и чтобы снять с себя ответственность за возможные последствия. Которые могут быть очень серьезными в первую очередь и для самих европейских политиков, и для жителей объединенной Европы. Но обо всем по порядку. Нынешняя встреча в таком формате — вторая за последние десять дней. Ее главная тема не меняется: ЕС хочет наказать (вот тут и без всяких кавычек, и без преувеличений) Россию за то, что та предлагает работать над контурами новой политики безопасности на континенте. Учитывая как свои интересы, так и интересы европейцев, которые могут попасть, даже если они сами этого пока не понимают, под раздачу. Евросоюз, недовольный тем, что Россия отправила его (в лице главного дипломата Борреля) сидеть на приставном стульчике и ждать в прихожей, пока две сверхдержавы решают накопившиеся проблемы, намерен сказать свое "фэ" российской внешней политике, но так, чтобы не рассердить ни Москву, ни Вашингтон. Потому что рассердив Москву, можно, чего доброго, вызвать новый виток напряжения в отношениях, что выразится в росте цен на энергоносители (для покорного и уже практически со всем согласного, кроме резкого ухудшения качества жизни, европейского населения), а разгневав американских политиков, весьма вероятно лишиться безусловной поддержки глобалистских элит. Как же Евросоюз намерен выбираться из ловушки, которую он сам себе расставил и сам же в нее попал? Ясно, что решения, которое бы устроило всех, на сегодняшний момент просто не существует. Поэтому, когда США говорят о "санкциях" ЕС в отношении России, они слышат с другого берега Атлантики не эхо, а какофонию. Восточная, значительно менее богатая нео-Европа, привыкшая жить на щедрые субсидии ЕС, торгуя сегодня практически исключительно русофобией, требует в отношении нашей страны "жестких санкций". Тамошние политики думают, что их старшие партнеры — и это уже даже не Брюссель, а Вашингтон — им возместят весь гипотетический экономический ущерб и даже с процентами. Западная Европа, и от ее имени сейчас говорят две страны — это ФРГ и Франция, на словах поддерживая младших партнеров по коалиции, высказывается значительно сдержаннее. Французский президент и германский канцлер избегают и резких слов, и жестких интонаций, поскольку кому, как не немецкому правительству, знать, что в разгар зимы в топливных хранилищах страны сейчас менее половины от требуемых запасов, а во Франции цена автомобильного бензина уже давно миновала планку в полтора евро за литр, и за этим вальсом ценников, как за молоком на плите, наблюдают уже в Елисейском дворце. Спустя без малого восемь лет с момента введения антироссийских санкций (и секторальных, и общих) за то, что наша страна защитила крымчан от кровопролития и выразила политическую поддержку русским в Донбассе, в ЕС, судя по всему, начинают кумекать, что ограничения, практически никак не повлияв на структуру и развитие нашей экономики, оказались самострелом для экономики общеевропейской. Как бы ни пытались доказать обратное те, кто эти санкции принимал и продлевал. Результат, если рассматривать лишь официальную статистику, не дает возможности для двойного толкования (даже если не учитывать пандемию). И он следующий: рост стоимости жизни на всей территории объединенной Европы, галопирующая инфляция (не имеющая прецедентов с момента введения евро, то есть за истекшие два десятилетия) и взметнувшиеся вверх цены на энергоносители. И уже неважно, что за эти годы и сменилось руководство Еврокомиссии, и в Европарламенте сидят уже совсем другие депутаты, — вектор спада экономической деятельности, о котором, кстати, российские политики безуспешно пытались еще тогда, в 2014-м, ЕС предупредить (ох, эта наша русская отзывчивость и желание позаботиться даже о тех, кто считает себя нашим неприятелем!), сейчас не заметить невозможно. И не учесть — даже если в антироссийских играх приглашает участвовать Вашингтон — невозможно. Истерика как украинских, так и украинствующих в самой Европе политиков при малейших колебаниях генеральной линии на русофобию, собственно, косвенное доказательство того, что "жесткач" в отношении нашей страны перестал быть универсальным рычагом. Киев, попеременно возмущающийся то позицией Берлина, то заявлениями Парижа, играющий краплеными картами, которые ему сбросили американские партнеры, перестал быть убедительным в глазах тех, кому он хочет казаться серьезной стороной в международных отношениях. Сколько бы ни пытался. Париж и Берлин, сохраняя лишь внешнюю мину озабоченности, предпочитают сегодня осторожные отговорки, понимая, что в случае начала спровоцированной Украиной заварухи основную политическую ответственность придется нести именно им, как и платить за геополитические амбиции Вашингтона тоже придется властям и, что немаловажно, жителям этих двух стран. Неожиданное вмешательство Великобритании в европейский геополитический расклад (сенсацией о планах Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера") — с изяществом слона, вторгнувшегося в посудную лавку, и примерно с той же эффективностью — вряд ли вызовет понимание на континенте. Британцы, не сумев без скандалов и претензий развестись с Евросоюзом, сегодня пытаются сыграть в партнерство с Украиной, видимо, забыв, что Берлин и Париж, как, кстати, Рим и Вена, находятся географически и финансово ближе к Лондону, чем Киев. И этот шаг, разумеется, не может не вызвать зубовного скрежета у европейских партнеров премьер-министра Соединенного Королевства. На протяжении многих лет после Второй мировой войны, если в Европе находились те, кто желал устроить кровавую кашу, они ее заваривали на очевидной удаленности от европейских рубежей, в Африке или Азии. Но с каждым десятилетием граница войны и мира к Европе приближалась, как и последствия раздутого — по недомыслию или алчности — пожара конфликта. Югославские уроки, когда объединенная Европа впервые столкнулась и с беженцами, и с расползанием на континенте оружия, усвоены не были. Теперь угроза конфликта, особенно с поставками Киеву смертоносных боевых вооружений, как и с прибытием армейских инструкторов, возрастает в разы. Но "прозаседавшиеся в Брюсселе" эту опасность предпочитают не замечать, делая вид, что готовы санкционировать Россию за "агрессивное поведение". Сложившаяся ситуация напоминает ту, что уже была на континенте в середине тридцатых годов прошлого века, когда экономические санкции вводились против СССР, тогда как настоящая угроза Европе исходила от нацистской Германии. К сожалению, уроки той эпохи и той истории, судя по происходящему сегодня, давно и прочно забыты. Поэтому еще раз напомнить, что происходит, когда ошибаются в истинных намерениях настоящего, а не выдуманного агрессора, лишним точно не будет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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