Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ рассказали о поправках к резолюции по инциденту в Керченском проливе
Три недели паузы: Трамп заявил о временной приостановке шатдауна
В ПАСЕ рассказали, как задержанные в Керченском проливе провокаторы так и не ста...
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Главная / Политика

Европа не хочет размещать на своей территории ракеты СМД - эксперт

26 января 2019, 02:54  •  75 • Политика
Европейские страны - участницы НАТО будут добиваться от Соединённых Штатов отмены выхода из ДРСМД, потому что они не хотят размещать на своей территории ракеты СМД, считает эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.
Для стран - участниц НАТО выход Соединённых Штатов из ДРСМД станет настоящим ударом по безопасности, считает эксперт Лиги военных дипломатов и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
"Сейчас все европейские страны будут добиваться от США отмены выхода из ДРСМД", - отметил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что их действия будут продиктованы не согласностью с Россией, а преследованием собственных интересов. "Они не хотят превращать Европейские страны в территории, на которых будут размещены ракеты ДРСМД", - заявил собеседник издания.
По его мнению, несмотря на все международные переговоры, последнее слово в вопросе прекращения ДРСМД всё равно останется за США, "и на него сложно будет повлиять". Совместный диалог, по словам эксперта, может продолжаться ещё очень долго, но не факт, что к доводам России американское руководство станет прислушиваться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


75
Источник
Похожие новости
25 января 2019, 20:24
В СЖР назвали бессмысленным обращение к Украине из-за нападения на Скабееву в ПАСЕ
25 января 2019, 20:24
"Китайские технологии смертельно опасны": Главный спонсор "цветных" революций Джордж Сорос обозначил новую цель
25 января 2019, 23:39
"Мы договорились": Трамп и конгресс временно прекратили шатдаун правительства США
Загрузка...
26 января 2019, 02:54
Напавший на Скабееву украинский депутат назвал себя "дипломатичным" и "собирающим волю в кулак"
26 января 2019, 02:54
Европа не хочет размещать на своей территории ракеты СМД - эксперт
25 января 2019, 17:09
По грузинскому сценарию: Эксперт о "неслучайном" совпадении опыта Саакашвили и Гуайдо
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
23 января 2019, 13:54
Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.