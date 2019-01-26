Европа не хочет размещать на своей территории ракеты СМД - эксперт

Европейские страны - участницы НАТО будут добиваться от Соединённых Штатов отмены выхода из ДРСМД, потому что они не хотят размещать на своей территории ракеты СМД, считает эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.

Для стран - участниц НАТО выход Соединённых Штатов из ДРСМД станет настоящим ударом по безопасности, считает эксперт Лиги военных дипломатов и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

"Сейчас все европейские страны будут добиваться от США отмены выхода из ДРСМД", - отметил эксперт в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что их действия будут продиктованы не согласностью с Россией, а преследованием собственных интересов. "Они не хотят превращать Европейские страны в территории, на которых будут размещены ракеты ДРСМД", - заявил собеседник издания.

По его мнению, несмотря на все международные переговоры, последнее слово в вопросе прекращения ДРСМД всё равно останется за США, "и на него сложно будет повлиять". Совместный диалог, по словам эксперта, может продолжаться ещё очень долго, но не факт, что к доводам России американское руководство станет прислушиваться.