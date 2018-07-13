«Европа не даст себя дестабилизировать»: как в ЕС выражают недовольство заявлениями Трампа на саммите НАТО

По итогам саммита НАТО в Брюсселе стороны договорились продолжить повышение оборонных расходов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он не смог прокомментировать требование президента США Дональда Трампа увеличить затраты на военные нужды до 4% ВВП. В Европе, очевидно, не готовы к такому развитию событий, отметили политологи. Так, в Риме уже сообщили, что не планируют выделять дополнительные средства для НАТО. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Трампа в попытке дестабилизировать Европу, а бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и вовсе призвал Брюссель «не питать иллюзий» и «потребовать у США миллиарды, которые ЕС вынужден тратить на беженцев, появившихся в результате военных интервенций Вашингтона».

В Европе подводят итоги саммита НАТО, который прошёл в Брюсселе 11—12 июля. На форуме президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес союзников из-за недостаточных, по оценке Вашингтона, отчислений в Североатлантический альянс. В первую очередь американский лидер обрушился на Германию, упрекнув Берлин в зависимости от российских энергоресурсов.

В Европе называют недовольство американского президента необоснованным и отмечают, что за его обвинениями стоит намерение подорвать единство Евросоюза. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире телеканала BFMTV, что Брюссель не позволит разрушить то, что в Европе создавалось долгие годы.

«Он (Трамп. — RT) поставил под угрозу соглашение по климату, он поставил под угрозу соглашение по Ирану, поставил под угрозу модель функционирования ООН. И он не выносит того, что существует единство, которое называется Европейским союзом... В отношении Европы он предпринимает инициативы, в частности, в области торговли, которые направлены на дестабилизацию. Но Европа не даст себя дестабилизировать», — сказал глава французского внешнеполитического ведомства.

Расходы на оборону

Во многих европейских странах требование Трампа повысить оборонные расходы до 4% ВВП вызвало непонимание. Отметим, большинство стран альянса ещё не выполнили обязательство по увеличению военных ассигнований до 2%.

Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим не станет повышать расходы на военную сферу до 4%.

«Италия унаследовала (от предыдущего правительства. — RT) обязательства по расходам, которые касаются вклада в НАТО и которые мы не меняли. Никаких дополнительных расходов у нас не будет», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Reuters

© Eric Vidal

Уже по итогам саммита необходимость увеличения оборонных расходов прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Сейчас нам надо инвестировать больше, — подчеркнул он. — И плюсы заключаются в том, что во многом благодаря ясному посланию, исходившему от президента США Дональда Трампа во время прошедшей встречи, союзники, я думаю, понимают необходимость этого».

Однако Столтенберг не стал комментировать требование американского лидера увеличить расходы на оборону до 4%.

«Не можем строить иллюзий»

В Германии многие выражают несогласие с заявлениями Трампа. В ряде немецких СМИ вышли публикации, в которых аналитики поясняют, что Берлин и так тратит на оборону больше остальных стран и критика президента США, по сути, ничем не подкреплена.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в ведомстве федерального канцлера, за прошедшие четыре года затраты Берлина на оборону возросли на 17%. Более того, до 2024 года расходы на военную сферу продолжат увеличиваться и в 2024 году достигнут 1,5% ВВП. В публикации русскоязычной версии сайта критику Дональда Трампа назвали «фронтальной атакой на Германию».

Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Берлин может в ответ потребовать от Вашингтона выделить Германии деньги на разрешение миграционного кризиса, в котором политик напрямую обвинил Соединённые Штаты.

«Мы больше не можем строить никаких иллюзий. Дональд Трамп признаёт только силу. В таком случае мы должны показать ему, что мы сильные. Раз он требует от нас миллиарды за военные издержки США, то мы должны требовать от него миллиарды, которые мы вынуждены тратить на беженцев, появившихся в результате военных интервенций Вашингтона», — подчеркнул Габриэль в интервью Spiegel Online.

Ещё до начала саммита НАТО в Брюсселе глава Европейского совета Дональд Туск призвал американского президента ценить своих европейских союзников. «Дорогая Америка, цени своих союзников, ведь у тебя их не так много, в конце концов. Дорогая Европа, трать больше на свою оборону, ведь все уважают хорошо подготовленных и оснащённых союзников», — говорится в обращении Туска, опубликованном на сайте Евросовета. При этом в своём Twitter Туск добавил, что США не могут требовать больших расходов на оборону, ведь Брюссель «тратит на оборону больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Virginia Mayo

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уклончиво отвечали на вопросы о конкретных договорённостях по увеличению бюджета на оборону.

«Все стороны согласились на увеличение расходов на тех условиях, которые были обговорены в 2014 году. Все согласились выполнить ранее взятые на себя обязательства. Мы подтвердили бюджетную стратегию, отвечающую нашим потребностям», — заявил французский лидер.

«Необъективные обвинения»

Также Дональд Трамп упрекнул Берлин в зависимости от поставок топлива из России, назвав Германию «заложницей России». По его мнению пока Москва «контролирует» Берлин, Вашингтон занимается охраной ФРГ, поскольку выделяет крупные суммы НАТО. Немецкие политики в корне не согласны с подобной позицией.

Заместитель председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених назвал обвинения президента США «необъективными» и «необузданными». По его оценке, прокладка газопровода «Северный поток — 2» на фоне уменьшения импорта топлива из Норвегии и Великобритании в ближайшее время вполне разумна, сообщает издание Tages Anzeiger.

Изготовление труб в Челябинске для прокладки газопровода «Северный поток — 2»

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Председатель внешнеполитического комитета бундестага, член партии Меркель «Христианско-демократический союз» Норберт Рёттген отмёл все обвинения в зависимости Германии от России, напомнив, что самого Трампа и его предвыборный штаб также обвиняли в подверженности влиянию России.

«Заявления президента Трампа о влиянии России на Германию не имеют никакого отношения к действительности», — сказал Рёттген в интервью изданию Frankfurter Rundschau.

При этом он признал, что не все страны ЕС поддерживают проект «Северный поток — 2» и по этому вопросу членам союза ещё предстоит прийти к соглашению.

В России неоднократно отмечали, что претензии к международному проекту имеют политическую подоплёку. Об этом, в частности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ведущему программы Larry King Now Ларри Кингу на RT.

«И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток — 2» необходимо остановить и что Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских стран, чьи компании участвуют в этом проекте, под предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», — заявил Лавров.

«Право сильного»

По оценке политолога Александра Асафова, США в своей критике преследует свои интересы, а заявления о зависимости Европы от России — лишь прикрытие очевидных экономических целей.

«Трампа интересуют деньги, и для обеспечения доходов он готов пойти на любые меры: разорвать договорённости, которые его не устраивают (Иранская сделка, партнёрство НАТО). В Европе понимают, что Америка действует по праву сильного и требует неукоснительного подчинения и соблюдения процессов, выгодных США», — пояснил он.

Именно с этим связана критика иранских проектов и прокладки «Северного потока — 2». «Трампа интересует лишь собственная страна, никакой речи о взаимовыгодном сотрудничестве идти не может», — отмечает Асафов.

Аналогичной точки зрения придерживается также директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Трамп угрожает карами и говорит, что таким образом Германия спонсирует российский режим, а на самом деле за этим стоит желание расчистить хороший платежеспособный европейский рынок для американского сланцевого газа. Такие попытки смешивать красное и квадратное, попытки — под видом заботы об общем деле — продвигать свои собственные интересы европейских партнёров очень сильно нервируют, в частности Германию», — пояснил Салин, комментируя бурю критики, поднявшуюся в немецкой прессе.

Он также отмечает, что давление США становится фактически неприкрытым. Вашингтон всё меньше говорит о возможных выгодах ЕС и делает акцент на своих интересах. «Это как раз свидетельствует о том, что американцы действительно постепенно теряют влияние. И там, где раньше им шли навстречу по умолчанию, сейчас требуется публичное давление», — заключил эксперт.