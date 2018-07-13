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«Европа не даст себя дестабилизировать»: как в ЕС выражают недовольство заявлениями Трампа на саммите НАТО
13 июля 2018, 16:54 • 48 • В мире
По итогам саммита НАТО в Брюсселе стороны договорились продолжить повышение оборонных расходов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он не смог прокомментировать требование президента США Дональда Трампа увеличить затраты на военные нужды до 4% ВВП. В Европе, очевидно, не готовы к такому развитию событий, отметили политологи. Так, в Риме уже сообщили, что не планируют выделять дополнительные средства для НАТО. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Трампа в попытке дестабилизировать Европу, а бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и вовсе призвал Брюссель «не питать иллюзий» и «потребовать у США миллиарды, которые ЕС вынужден тратить на беженцев, появившихся в результате военных интервенций Вашингтона».
Reuters © Benoit Doppagne
В Европе подводят итоги саммита НАТО, который прошёл в Брюсселе 11—12 июля. На форуме президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес союзников из-за недостаточных, по оценке Вашингтона, отчислений в Североатлантический альянс. В первую очередь американский лидер обрушился на Германию, упрекнув Берлин в зависимости от российских энергоресурсов.
В Европе называют недовольство американского президента необоснованным и отмечают, что за его обвинениями стоит намерение подорвать единство Евросоюза. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире телеканала BFMTV, что Брюссель не позволит разрушить то, что в Европе создавалось долгие годы.
Расходы на оборону
Во многих европейских странах требование Трампа повысить оборонные расходы до 4% ВВП вызвало непонимание. Отметим, большинство стран альянса ещё не выполнили обязательство по увеличению военных ассигнований до 2%.
Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим не станет повышать расходы на военную сферу до 4%.
«Италия унаследовала (от предыдущего правительства. — RT) обязательства по расходам, которые касаются вклада в НАТО и которые мы не меняли. Никаких дополнительных расходов у нас не будет», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Уже по итогам саммита необходимость увеличения оборонных расходов прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Сейчас нам надо инвестировать больше, — подчеркнул он. — И плюсы заключаются в том, что во многом благодаря ясному посланию, исходившему от президента США Дональда Трампа во время прошедшей встречи, союзники, я думаю, понимают необходимость этого».
Однако Столтенберг не стал комментировать требование американского лидера увеличить расходы на оборону до 4%.
«Не можем строить иллюзий»
В Германии многие выражают несогласие с заявлениями Трампа. В ряде немецких СМИ вышли публикации, в которых аналитики поясняют, что Берлин и так тратит на оборону больше остальных стран и критика президента США, по сути, ничем не подкреплена.
Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в ведомстве федерального канцлера, за прошедшие четыре года затраты Берлина на оборону возросли на 17%. Более того, до 2024 года расходы на военную сферу продолжат увеличиваться и в 2024 году достигнут 1,5% ВВП. В публикации русскоязычной версии сайта критику Дональда Трампа назвали «фронтальной атакой на Германию».
Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Берлин может в ответ потребовать от Вашингтона выделить Германии деньги на разрешение миграционного кризиса, в котором политик напрямую обвинил Соединённые Штаты.
Ещё до начала саммита НАТО в Брюсселе глава Европейского совета Дональд Туск призвал американского президента ценить своих европейских союзников. «Дорогая Америка, цени своих союзников, ведь у тебя их не так много, в конце концов. Дорогая Европа, трать больше на свою оборону, ведь все уважают хорошо подготовленных и оснащённых союзников», — говорится в обращении Туска, опубликованном на сайте Евросовета. При этом в своём Twitter Туск добавил, что США не могут требовать больших расходов на оборону, ведь Брюссель «тратит на оборону больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай».
На пресс-конференции по итогам саммита НАТО канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уклончиво отвечали на вопросы о конкретных договорённостях по увеличению бюджета на оборону.
«Необъективные обвинения»
Также Дональд Трамп упрекнул Берлин в зависимости от поставок топлива из России, назвав Германию «заложницей России». По его мнению пока Москва «контролирует» Берлин, Вашингтон занимается охраной ФРГ, поскольку выделяет крупные суммы НАТО. Немецкие политики в корне не согласны с подобной позицией.
Заместитель председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених назвал обвинения президента США «необъективными» и «необузданными». По его оценке, прокладка газопровода «Северный поток — 2» на фоне уменьшения импорта топлива из Норвегии и Великобритании в ближайшее время вполне разумна, сообщает издание Tages Anzeiger.
Председатель внешнеполитического комитета бундестага, член партии Меркель «Христианско-демократический союз» Норберт Рёттген отмёл все обвинения в зависимости Германии от России, напомнив, что самого Трампа и его предвыборный штаб также обвиняли в подверженности влиянию России.
При этом он признал, что не все страны ЕС поддерживают проект «Северный поток — 2» и по этому вопросу членам союза ещё предстоит прийти к соглашению.
В России неоднократно отмечали, что претензии к международному проекту имеют политическую подоплёку. Об этом, в частности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ведущему программы Larry King Now Ларри Кингу на RT.
«И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток — 2» необходимо остановить и что Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских стран, чьи компании участвуют в этом проекте, под предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология», — заявил Лавров.
«Право сильного»
По оценке политолога Александра Асафова, США в своей критике преследует свои интересы, а заявления о зависимости Европы от России — лишь прикрытие очевидных экономических целей.
Именно с этим связана критика иранских проектов и прокладки «Северного потока — 2». «Трампа интересует лишь собственная страна, никакой речи о взаимовыгодном сотрудничестве идти не может», — отмечает Асафов.
Аналогичной точки зрения придерживается также директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
«Трамп угрожает карами и говорит, что таким образом Германия спонсирует российский режим, а на самом деле за этим стоит желание расчистить хороший платежеспособный европейский рынок для американского сланцевого газа. Такие попытки смешивать красное и квадратное, попытки — под видом заботы об общем деле — продвигать свои собственные интересы европейских партнёров очень сильно нервируют, в частности Германию», — пояснил Салин, комментируя бурю критики, поднявшуюся в немецкой прессе.
Он также отмечает, что давление США становится фактически неприкрытым. Вашингтон всё меньше говорит о возможных выгодах ЕС и делает акцент на своих интересах. «Это как раз свидетельствует о том, что американцы действительно постепенно теряют влияние. И там, где раньше им шли навстречу по умолчанию, сейчас требуется публичное давление», — заключил эксперт.
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