Европа настроилась на точечный локдаун, Израиль на карантине: Грозят ли России новые ограничения?

Мир шаг за шагом приближается к новому локдауну из-за коронавируса. В Европе уже стали точечно возобновлять ранее снятые ограничения. Так, в Австрии запретили собираться больше 10 человек. Власти Чехии недавно объявили о начале второй волны коронавируса.

Во Франции обязателен масочный режим. Испания и Великобритания фиксируют рост числа заразившихся по сравнению с весенними показателями.

Израиль в свою очередь уже объявил трехнедельный карантин. На этот период будут закрыты отели, школы и торговые центры, а гражданам будет запрещено отдаляться от дома далее чем на 500 метров.

Что касается России, то на страхи граждан по поводу возобновления карантинных мер уже высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нет никаких оснований для новых ограничений в связи с пандемией.

Он подчеркнул, что в стране в ходе вспышки была мобилизована система здравоохранения, и эта работа дала свои плоды.

"Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее в ООН заявили, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля.

Кроме того, стало известно, что директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на следующей неделе посетит Москву, чтобы провести встречу на высшем уровне. Это будет первый визит Клюге в Россию в качестве директора. Об этом в среду рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.