Европа нащупала слабость Вашингтона? США получили из Лондона "сигнал" по Ассанжу - профессор

Речь идёт об отказе лондонского суда в экстрадиции Джулиана Ассанжа в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Как отметил Дмитрий Евстафьев в своём авторском Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ", сложившуюся ситуацию можно назвать сигналом Европы о новой переговорной позиции с Вашингтоном.

"Европейцы (а это, думаю, именно они, а не только бритиши - коронавирус не тётка, жить и кушать захочешь, ещё не так плясать придётся) фиксируют положение слабости у Вашингтона и свою готовность договариваться только через диалог (читай "торговлю")", - написал он в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что европейцы нашли хороший повод, а главное вовремя: "Иран, СП2, все дела".

"Молодцы, есть ещё мозги в черепах", - подчеркнул он.

В свою очередь Валентин Богданов добавил, что у американских прокуроров есть 14 дней, чтобы обжаловать решение по Ассанжу, "и они, конечно, займутся этим немедленно".

"Но для основателя "Викиликс" это всё равно победа!" - подчеркнул журналист.