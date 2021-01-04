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Европа нащупала слабость Вашингтона? США получили из Лондона "сигнал" по Ассанжу - профессор

04 января 2021, 20:40  •  131 • Политика
США получили из Лондона отчётливый "сигнал" по основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. По мнению профессора и политолога Дмитрия Евстафьева, Европа нащупала слабость Вашингтона и уже начала проверять его болевые точки.
Речь идёт об отказе лондонского суда в экстрадиции Джулиана Ассанжа в связи с опасениями за его психическое здоровье.
Как отметил Дмитрий Евстафьев в своём авторском Telegram-канале "Профессор смотрит в мiръ", сложившуюся ситуацию можно назвать сигналом Европы о новой переговорной позиции с Вашингтоном.
"Европейцы (а это, думаю, именно они, а не только бритиши - коронавирус не тётка, жить и кушать захочешь, ещё не так плясать придётся) фиксируют положение слабости у Вашингтона и свою готовность договариваться только через диалог (читай "торговлю")", - написал он в своём Telegram-канале.
При этом он отметил, что европейцы нашли хороший повод, а главное вовремя: "Иран, СП2, все дела".
"Молодцы, есть ещё мозги в черепах", - подчеркнул он.
В свою очередь Валентин Богданов добавил, что у американских прокуроров есть 14 дней, чтобы обжаловать решение по Ассанжу, "и они, конечно, займутся этим немедленно".
"Но для основателя "Викиликс" это всё равно победа!" - подчеркнул журналист.

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