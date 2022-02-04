Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дошла до прямых угроз президенту России, пообещав в том числе и личные санкции против его окружения в случае "вторжения" на Украину.

Еврокомиссией подготовлен широкий пакет экономических и финансовых санкций против России, об этом сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что рассматривается возможность введения рестрикций против ряда высокопоставленных политиков и чиновников нашей страны, а также против близкого окружения Владимира Путина.

Будут эти санкции введены или нет, зависит от "поведения России", подчеркнула фон дер Ляйен. Имеется в виду ситуация с возможным "вторжением" нашей страны на Украину, которое Запад предрекал уже несколько раз, правда, всякий раз прогнозы не оправдывались.

От поведения властей России зависит и запуск газопровода "Северный поток - 2", отметила глава Еврокомиссии в пятницу, 4 февраля.

По её словам, санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина не исключены.

Напомним, в последние месяцы западные политики и представители СМИ активно распространяют слухи и спекуляции на тему возможной агрессии России по отношению к Украине. Между тем наша страна не раз опровергала подобные заявления.