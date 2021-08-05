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Европа нанесла удар по демократии. Политолог рассказал, что означает запрет на мемы и карикатуры

05 августа 2021, 19:15  •  43 • Политика
Политолог Юрий Самонкин рассказал, что означает запрет на мемы и карикатуры, который вводится в Евросоюзе. По его словам, Европа нанесла очередной удар по демократии.
Власти ЕС хотят запретить мемы и карикатуры под предлогом отстаивания авторских прав. Соответствующий пакет поправок к закону об авторских правах одобрил Европарламент.
Самонкин отметил, что это решение полностью противоречит всему тому, что европейские страны декларируют с момента окончания Второй мировой войны. Ведь карикатуры и мемы являются проявлением свободы слова, а их запрет, пусть и под правовым предлогом, напротив, означает цензуру.
При наличии определённых корыстных интересов в Европе срабатывает фильтр нарушений прав человека и начинаются массовые запреты телеканалов, избиения журналистов и политические преследования,
- рассказал эксперт "Народным новостям".
При этом Евросоюз продолжает утверждать, что страны Европы являются образцом демократии, отметил Самонкин.

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