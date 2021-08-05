Европа нанесла удар по демократии. Политолог рассказал, что означает запрет на мемы и карикатуры

Политолог Юрий Самонкин рассказал, что означает запрет на мемы и карикатуры, который вводится в Евросоюзе. По его словам, Европа нанесла очередной удар по демократии.

Власти ЕС хотят запретить мемы и карикатуры под предлогом отстаивания авторских прав. Соответствующий пакет поправок к закону об авторских правах одобрил Европарламент.

Самонкин отметил, что это решение полностью противоречит всему тому, что европейские страны декларируют с момента окончания Второй мировой войны. Ведь карикатуры и мемы являются проявлением свободы слова, а их запрет, пусть и под правовым предлогом, напротив, означает цензуру.

При наличии определённых корыстных интересов в Европе срабатывает фильтр нарушений прав человека и начинаются массовые запреты телеканалов, избиения журналистов и политические преследования,

- рассказал эксперт "Народным новостям".

При этом Евросоюз продолжает утверждать, что страны Европы являются образцом демократии, отметил Самонкин.