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Европа нанесла удар по демократии. Политолог рассказал, что означает запрет на мемы и карикатуры
05 августа 2021, 19:15 • 43 • Политика
Политолог Юрий Самонкин рассказал, что означает запрет на мемы и карикатуры, который вводится в Евросоюзе. По его словам, Европа нанесла очередной удар по демократии.
Власти ЕС хотят запретить мемы и карикатуры под предлогом отстаивания авторских прав. Соответствующий пакет поправок к закону об авторских правах одобрил Европарламент.
Самонкин отметил, что это решение полностью противоречит всему тому, что европейские страны декларируют с момента окончания Второй мировой войны. Ведь карикатуры и мемы являются проявлением свободы слова, а их запрет, пусть и под правовым предлогом, напротив, означает цензуру.
- рассказал эксперт "Народным новостям".
При этом Евросоюз продолжает утверждать, что страны Европы являются образцом демократии, отметил Самонкин.
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