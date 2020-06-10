Европа находится на грани геополитического разлома

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил опасение, что «великий перелом» может разделить международный порядок на два «отдельных и конкурирующих мира», в которых доминирует ООН. Его страх не только оправдан; трещина, которой он боится, уже сформировалась, и она становится шире.

После того как Дэн Сяопин презентовал «политику реформ и открытости» в 1978 году, на Западе сложилось мнение, что интеграция Китая в мировую экономику естественным образом приведет к внутренним социальным и политическим изменениям. Конец холодной войны - явная победа либерального международного порядка во главе с США - укрепил это убеждение, и Запад активно взаимодействовал с Китаем. После того как Китай стал членом Всемирной торговой организации в 2001 году, этот процесс ускорился: западные компании и инвестиции вливались в страну, а из нее экспортировались дешевые промышленные товары.

По мере того как роль Китая в глобальных цепочках создания стоимости возрастала, его спорные торговые практики - от демпинга до нарушения прав интеллектуальной собственности - стали все более извращенными. И все же немногие обращали на это внимание. Казалось, никто не хотел ставить под угрозу прибыль, получаемую от дешевого китайского производства, или перспектив доступа к огромному китайскому рынку. В любом случае казалось - проблемы решатся сами собой, потому что экономическое развитие и рост вскоре обеспечат процветание китайскому среднему классу, который будет стимулировать внутреннюю либерализацию.

Это, как теперь очевидно, оказалось ошибкой. Фактически Китай повлиял на международную систему намного сильнее, чем международная система на Китай.

Сегодня Коммунистическая партия Китая мощнее, чем когда-либо. Президент Си Цзиньпин, похоже, настроен на длительное, а может и пожизненное пребывание в должности. И, как узнал президент США Дональд Трамп во время своей злополучной торговой войны, добиться уступок от Китая труднее, чем ему казалось.

Между тем основанный на устоявшихся правилах международный порядок хромает, оставшись без жизненной силы и цели. Страны с развивающейся экономикой разочарованы отсутствием усилий по приведению институциональных механизмов в соответствие с новыми экономическими реалиями. Со своей стороны страны с развитой экономикой сталкиваются с негативной реакцией на глобализацию, которая не только ослабила их поддержку либерализации торговли и международного сотрудничества, но и потрясла демократии. США постепенно утрачивают мировое лидерство.

В результате международные отношения стали в значительной степени транзакционными, а специальные сделки заменяют целостные совместные решения. Учреждения и соглашения становятся все более мелкими и неформальными. Ценности, правила и нормы все чаще рассматриваются как странные и непрактичные.

Все это позволило Китаю начать строить параллельную систему вокруг себя. С этой целью созданы такие институты как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития, которые дублируют существующие международные структуры. Страна реализует проект «Один пояс, один путь» - очевидную попытку позиционировать себя как новое Срединное Королевство.

Тем не менее многие, в том числе в Европе, не особенно обеспокоены появлением этой параллельной системы. Пока они имеют свободный доступ к финансированию, им нечего опасаться. По мере того как Европа все более отчуждается от США, многие европейцы также считают, что могут улучшить свое стратегическое положение, расположившись на границе между двумя развивающимися мирами.

Эта стратегия может иметь некоторые преимущества, включая возможности для арбитража. Но существуют и огромные риски: конфликт между двумя сторонами неизбежно заденет всех.

Это особенно верно для Европейского Союза, который основан на приверженности сотрудничеству, общим ценностям и верховенству закона. Если ЕС помогает в создании параллельной структуры, которая противоречит его основным ценностям, он рискует разорвать свои метаполитические скрепы - убеждения, к которым привязано его мировоззрение. Европа по большому счету дрейфует.

Переход Европы на сторону Америки не станет надлежащим ответом (это также противоречило бы европейским ценностям). Скорее ЕС должен прислушаться к призыву Гутерриша «сделать все возможное для поддержания универсальной системы», в которой все участники, включая Китай и США, следуют единым правилам.

В этом смысле многообещающее выглядит совместное заявление Си и президента Франции Эммануила Макрона, в котором они подтвердили решительную поддержку Парижского соглашения по климату, а также растущее признание того, что Китай является не только партнером, но и «системным конкурентом». Но это только начало.

Для успеха потребуется дисциплина, которая ЕС не свойственна. Но другого выбора нет. Как только Европа перестанет отстаивать верховенство закона и демократические ценности, ее идентичность и ее будущее окажутся под угрозой.