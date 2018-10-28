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Европа начнет движение в сторону России и Азии - Караганов
28 октября 2018, 20:09 • 82 • Политика
Европа начнет новое сближение с Россией и Азией уже через 5 лет, уверены эксперты.
Европа в ближайшие годы перестанет вести санкционную и политическую войну с Россией и будет налаживать с ней новые отношения. Это будет союз Европы не только с Россией, но и с Азией.
Об этом заявил почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. С точки зрения аналитика, Европа войдет в так называемую «Большую Евразию». Такая интеграция должна произойти в ближайшие 10-15 лет, уверен Караганов.
«Лет через 5-7 мы начнем новый тур на сближение с Европой, но имея за спиной свои новые евразийские связи и свою новую ориентацию. Это будет очень выгодно. Мы будем предлагать Европе, а это уже сейчас даже на официальном уровне предлагается, создать большое евразийское пространство. Его иногда по-прежнему называют «От Владивостока до Лиссабона», а на самом деле «От Джакарты до Лиссабона», – заявил эксперт в эфире телеканала ТВЦ.
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