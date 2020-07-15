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"Европа начинает прозревать": объяснили реакцию ФРГ на ограничения из-за "Северного потока - 2"

15 июля 2020, 18:00  •  14 • Политика
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Немецкие парламентарии потребовали от Вашингтона придерживаться демократии
Призыв немецкого бундестага к отказу Конгресса США от санкций в отношении РФ по поводу "Северного потока – 2" и заявление Берлина о том, что Вашингтон такими действиями уничтожает международное партнерство, ознаменовали изменения в отношениях Штатов и ФРГ. Такое мнение высказал член Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее глава комитета бундестага по экономическим вопросам Клаус Эрнст направил письмо в Конгресс с призывом отказаться от действий, препятствующих реализации "Северного потока – 2". Политик отметил, что ЕС ожидает уважительного отношения к принимаемым вместе с другими странами решениям. По словам Клинцевича, Европа начинает осознавать, что проект "Северный поток – 2" носит не политический, а экономический характер. Евросоюз может рассчитывать на качественный российский газ, который превосходит конкурентный и дорогостоящий СПГ, поэтому "Европа начинает прозревать".
Из-за такого ответа, уверен член Совфеда, между Берлином и Вашингтоном назревает некая стена: в определенных моментах Европа однажды перестанет воспринимать реакцию Штатов как нечто серьезное. США не станут прибегать к открытой войне с Европой, КНР и Россией, поэтому вынуждены считаться с крупными игроками, сообщает РИА ФАН.
Проект "Северный поток -2" предполагает прокладку двух газопроводных нитей от России до Германии под водами Балтийского моря. Штаты пытаются активно сбыть свой СПГ в Европу и являются противником строительства трубопровода. В 2019 году Вашингтон ввел санкции в отношении компаний-трубопрокладчиков, принимавших участие в проекте.
Ранее The Wall Street Journal отмечал, что Штаты вместе с основной частью Европы выступали против строительства трубопровода, однако Берлин предпочел поддержать РФ. Депутат бундестага Клаус Эрнст также заявлял, что обвинения Вашингтона в намерении РФ добиться таким образом зависимости от ЕС необоснованны.

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