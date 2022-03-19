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Европа начала тонуть в санкциях: Глава Deutsche Bank обратился к властям Германии

19 марта 2022, 13:30  •  429 • Политика
Становится всё более очевидным, что Европа начинает тонуть в санкциях против России, которые сама же и ввела. Ещё одним подтверждением деструктивного процесса стало обращение главы крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиана Зевинга к властям ФРГ.
В интервью газете Welt am Sonntag он призвал не спешить с введением новых санкций против России. Глава крупнейшего финансового института Германии также выступил против остановки газопровода "Северный поток - 1". По его словам, в Европе сначала должны дождаться вступления в силу ранее введённых санкций.
Зевинг считает, что западные санкции наносят мощный удар по экономике России, однако топят и европейскую.
"Мы должны выдержать это", - сказал он.
По словам главы Deutsche Bank, власти Германии и Европы в целом должны сначала дождаться действия уже введённых санкций, а после оценить, нужны ли более жёсткие меры. Он отметил, что этот вопрос необходимо пересматривать "снова и снова". При этом Зевинг уточнил, что в случае "если правительство Германии сочтёт это необходимым" - решение о введении новых ограничений будет поддержано.

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