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Европа начала отказываться от вакцины AstraZeneca: Британия поспешила оправдаться
11 марта 2021, 18:40 • 274 • Политика
В Британии прокомментировали приостановку в использовании вакцины AstraZeneca в Дании. "Действия правительства Дании являются предупредительными", - заявил британский регулятор.
Приостановка применения вакцины от AstraZeneca в Дании заставило оправдываться британский регулятор - Агентство Великобритании по контролю оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). В ведомстве выступили с официальным заявлением.
Дания заморозила использование вакцины компании AstraZeneca в связи с подозрением, что препарат, возможно, вызывает образование тромбов. Предполагается, что как минимум один летальный исход после прививки данной вакциной может быть связан именно с этим.
- заявили в британском MHRA.
Однако заявление немного опоздало, так как европейские страны одна за другой начали приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca. Вслед за Данией к "бойкоту" присоединились Норвегия и Италия.
Напомним, к препарату англо-шведской компании AstraZeneca с самого начала были вопросы. Пожилые люди по всей Европе умирали после прививки данной вакциной. Однако никаких действий до недавнего времени не предпринималось.
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