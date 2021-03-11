Европа начала отказываться от вакцины AstraZeneca: Британия поспешила оправдаться

В Британии прокомментировали приостановку в использовании вакцины AstraZeneca в Дании. "Действия правительства Дании являются предупредительными", - заявил британский регулятор.

Приостановка применения вакцины от AstraZeneca в Дании заставило оправдываться британский регулятор - Агентство Великобритании по контролю оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). В ведомстве выступили с официальным заявлением.

Дания заморозила использование вакцины компании AstraZeneca в связи с подозрением, что препарат, возможно, вызывает образование тромбов. Предполагается, что как минимум один летальный исход после прививки данной вакциной может быть связан именно с этим.

Подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов, нет, действия правительства Дании являются предупредительными,

- заявили в британском MHRA.

Однако заявление немного опоздало, так как европейские страны одна за другой начали приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca. Вслед за Данией к "бойкоту" присоединились Норвегия и Италия.

Напомним, к препарату англо-шведской компании AstraZeneca с самого начала были вопросы. Пожилые люди по всей Европе умирали после прививки данной вакциной. Однако никаких действий до недавнего времени не предпринималось.