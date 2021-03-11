Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Главная / Политика

Европа начала отказываться от вакцины AstraZeneca: Британия поспешила оправдаться

11 марта 2021, 18:40  •  274 • Политика
В Британии прокомментировали приостановку в использовании вакцины AstraZeneca в Дании. "Действия правительства Дании являются предупредительными", - заявил британский регулятор.
Приостановка применения вакцины от AstraZeneca в Дании заставило оправдываться британский регулятор - Агентство Великобритании по контролю оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). В ведомстве выступили с официальным заявлением.
Дания заморозила использование вакцины компании AstraZeneca в связи с подозрением, что препарат, возможно, вызывает образование тромбов. Предполагается, что как минимум один летальный исход после прививки данной вакциной может быть связан именно с этим.
Подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов, нет, действия правительства Дании являются предупредительными,
- заявили в британском MHRA.
Однако заявление немного опоздало, так как европейские страны одна за другой начали приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca. Вслед за Данией к "бойкоту" присоединились Норвегия и Италия.
Напомним, к препарату англо-шведской компании AstraZeneca с самого начала были вопросы. Пожилые люди по всей Европе умирали после прививки данной вакциной. Однако никаких действий до недавнего времени не предпринималось.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



274
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.