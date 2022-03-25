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Европа начала откат санкций: Негласный шаг навстречу России объяснил профессор

25 марта 2022, 20:20  •  776 • Политика
Европа начала откат санкций. Негласный шаг навстречу России объяснил профессор Валерий Масленников. Он подчеркнул, что странам ЕС, сильно зависящим от русского газа, придётся принять новые условия торговли, которые помогут стабилизации рубля.
Санкционная политика по-прежнему оказывает серьёзное влияние на позиции рубля, отметил экономический обозреватель "Перового русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Но инвесторы сейчас сосредоточены на информации о возможных экспортных расчётах в рублях, считают аналитики. Кроме того, рубль укрепил свои позиции и на фоне высоких цен на нефть.
По мнению экспертов, консолидационные настроения на рынке нефти сохранятся, но будут носить скорее локальный характер ввиду сохраняющихся в Европе дисбалансов в спросе на разные марки нефти и острого дефицита некоторых нефтепродуктов, в первую очередь дизеля.
Ведущий Царьграда обратил внимание, что после решения президента России Владимира Путина о переводе платежей за русский газ на рубли для недружественных стран в Европе прозвучало позитивное для Москвы заявление. Там отметили, что решение о том, соглашаться ли на условия России, должны принимать компании, а не государства.
Пронько задался вопросом, стоит ли понимать под этим делегированием негласное дезавуирование санкций против нашей страны. На него в прямом эфире постарался ответить профессор Российского экономического университета им. Плеханова Валерий Масленников:
По газу зависимость Европы от поставок из России наиболее существенная. Поэтому вариантов у компаний из ЕС, которые покупают у нас газ, очень мало, практически нет. Деваться европейцам некуда. Данная компаниям свобода принимать решения самостоятельно - это действительно осторожный откат, означающий, что Европа согласится на наши условия.

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