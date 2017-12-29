Европа на пути к нацизму. Давайте сравним 1920-е и 2010-е • 180 • Аналитика



Еще несколько дней, и 2017 год закончится. Год, во многом знаковый для европейской политики. Старый континент все более отчетливо валится вправо, и очень может быть, что скоро мы перестанем смеяться над нацистскими «маргиналами». Ведь точно так же мало кто верил в 1928 году, что нацисты Гитлера, набравшие на выборах в парламент чуть больше 2% голосов, могут прийти к власти в Германии.



Уже через два года скептики вынуждены были замолчать. А еще через три замолчать были вынуждены все. Вот результаты нацистов на выборах в парламент Веймарской республики с 1924 по 1933 годы:









2017 год для Европы был во многом знаковым. Именно в этом году во многих странах старого континента крайне правые смогли не только резко увеличить свое представительство в национальных парламентах, но и местами войти в правительство, как это случилось в Австрии. Причем непрекращающийся в Европе политический кризис гарантирует, что все это только начало общеевропейского крена вправо.



Уже никого не удивляет, и все как-то давно свыклись с правыми правительствами Венгрии и Польши. И что интересно, несмотря на шквал критики, именно политическая система этих государств сегодня наиболее стабильна на старом континенте. Ту же картину мы видим и в Прибалтике.



Если мы вспомним Европу 1920-х, то убедимся, что и тогда все начиналось именно с этого.



Судя по всему, именно за правыми в Европе ближайшее будущее. Как уже упоминалось выше, сегодня мы уже имеем новую коалицию в Австрии, в которую вошли крайне правые «свободовцы» и консерваторы «Народной партии». Так же прошли выборы в Чехии, где с разгромным счетом победили евроскептики. Даже Германию, европейский столп демократии, сегодня сильно кренит вправо. Правая партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место на прошедших осенью парламентских выборах и взяла почти сотню мандатов в парламенте. А неспособность Ангелы Меркель сформировать новое коалиционное правительство и весьма вероятные повторные выборы в парламент на фоне резкого падения популярности как правящего Христианско-демократического Союза, так и Социал-демократической партии Германии, могут превратить их третье место во второе. А там… все может случиться. Все мы помним историю прихода Гитлера к власти.



Недоверие к правящим силам в Германии растет, как растет и напряженность в обществе. Привычные лидеры пока не могут дать обществу четких и понятных ориентиров выхода из системного общественного кризиса. Именно эта проблема сегодня стоит перед всем континентом. Старые элиты завели его в тупик, и у них нет рецепта выхода из кризиса. И именно это дает правым шанс. И местами они его, как мы увидели в 2017 году, уже использовали.



Как видим, пока все в Европе развивается по очень знакомому сценарию.







Недавно в Праге лидеры европейских правых партий собрались на конференцию, чтобы подвести итоги уходящего политического сезона. Заявления их лидеров говорят сами за себя. Например, французская националистка Марин Ле Пен заявила, что необходимо «изнутри» разрушать ЕС:



«Евросоюз дышит на ладан. Мы должны вести себя как завоеватели».



И это уже стало руководством к действию на местах. Правые сегодня полностью владеют инициативой, и их риторика становится все более популярной на фоне начинающейся террористической войны, проблем с миграцией и очевидного тупика, в который зашла нынешняя экономическая модель ЕС. Континент уже четко делится на бедную и богатую часть, причем разрыв между ними постоянно увеличивается, и это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно эта линия разлома разорвет единое пространство либо пополам, либо на много мелких осколков.



Как показал недавно опубликованный доклад немецких военных, именно такие сценарии уже рассматриваются ими как вполне вероятные, и именно на эти вызовы они уже сегодня готовятся реагировать. И все это происходит на фоне противостояния с поднимающейся с колен России, желающей вернуть под свой контроль недавно отпавшие «окраины».







Согласитесь, ситуация очень напоминает 1930-е годы, когда Европа вступила на роковой для себя путь. Чем это закончилось, мы помним из истории. Через пятнадцать лет она оказалась полностью разрушенной, а русской армии пришлось в очередной раз брать Берлин. Кто мог предположить такое в 1928 году, когда все казалось таким устойчивым и стабильным?



Почти сто лет назад Европа ошиблась в выбранном ею пути. Как будет сегодня, поглядим. Очень надеюсь, что еще живой пример прошлой войны не позволит этому сценарию повториться. Еще несколько дней, и 2017 год закончится. Год, во многом знаковый для европейской политики. Старый континент все более отчетливо валится вправо, и очень может быть, что скоро мы перестанем смеяться над нацистскими «маргиналами». Ведь точно так же мало кто верил в 1928 году, что нацисты Гитлера, набравшие на выборах в парламент чуть больше 2% голосов, могут прийти к власти в Германии.Уже через два года скептики вынуждены были замолчать. А еще через три замолчать были вынуждены все. Вот результаты нацистов на выборах в парламент Веймарской республики с 1924 по 1933 годы:2017 год для Европы был во многом знаковым. Именно в этом году во многих странах старого континента крайне правые смогли не только резко увеличить свое представительство в национальных парламентах, но и местами войти в правительство, как это случилось в Австрии. Причем непрекращающийся в Европе политический кризис гарантирует, что все это только начало общеевропейского крена вправо.Уже никого не удивляет, и все как-то давно свыклись с правыми правительствами Венгрии и Польши. И что интересно, несмотря на шквал критики, именно политическая система этих государств сегодня наиболее стабильна на старом континенте. Ту же картину мы видим и в Прибалтике.Судя по всему, именно за правыми в Европе ближайшее будущее. Как уже упоминалось выше, сегодня мы уже имеем новую коалицию в Австрии, в которую вошли крайне правые «свободовцы» и консерваторы «Народной партии». Так же прошли выборы в Чехии, где с разгромным счетом победили евроскептики. Даже Германию, европейский столп демократии, сегодня сильно кренит вправо. Правая партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место на прошедших осенью парламентских выборах и взяла почти сотню мандатов в парламенте. А неспособность Ангелы Меркель сформировать новое коалиционное правительство и весьма вероятные повторные выборы в парламент на фоне резкого падения популярности как правящего Христианско-демократического Союза, так и Социал-демократической партии Германии, могут превратить их третье место во второе. А там… все может случиться. Все мы помним историю прихода Гитлера к власти.Недоверие к правящим силам в Германии растет, как растет и напряженность в обществе. Привычные лидеры пока не могут дать обществу четких и понятных ориентиров выхода из системного общественного кризиса. Именно эта проблема сегодня стоит перед всем континентом. Старые элиты завели его в тупик, и у них нет рецепта выхода из кризиса. И именно это дает правым шанс. И местами они его, как мы увидели в 2017 году, уже использовали.Недавно в Праге лидеры европейских правых партий собрались на конференцию, чтобы подвести итоги уходящего политического сезона. Заявления их лидеров говорят сами за себя. Например, французская националистка Марин Ле Пен заявила, что необходимо «изнутри» разрушать ЕС:И это уже стало руководством к действию на местах. Правые сегодня полностью владеют инициативой, и их риторика становится все более популярной на фоне начинающейся террористической войны, проблем с миграцией и очевидного тупика, в который зашла нынешняя экономическая модель ЕС. Континент уже четко делится на бедную и богатую часть, причем разрыв между ними постоянно увеличивается, и это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно эта линия разлома разорвет единое пространство либо пополам, либо на много мелких осколков.Как показал недавно опубликованный доклад немецких военных, именно такие сценарии уже рассматриваются ими как вполне вероятные, и именно на эти вызовы они уже сегодня готовятся реагировать. И все это происходит на фоне противостояния с поднимающейся с колен России, желающей вернуть под свой контроль недавно отпавшие «окраины».Согласитесь, ситуация очень напоминает 1930-е годы, когда Европа вступила на роковой для себя путь. Чем это закончилось, мы помним из истории. Через пятнадцать лет она оказалась полностью разрушенной, а русской армии пришлось в очередной раз брать Берлин. Кто мог предположить такое в 1928 году, когда все казалось таким устойчивым и стабильным?Почти сто лет назад Европа ошиблась в выбранном ею пути. Как будет сегодня, поглядим. Очень надеюсь, что еще живой пример прошлой войны не позволит этому сценарию повториться. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 180 Источник Похожие новости Американцы продолжают войну в Сирии Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова Украинский танк «Булат» опасно недооценивают

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