Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2" • 345 • Аналитика © Nord Stream 2 / Paul Langrock Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото Американские сенаторы и конгрессмены пытаются заблокировать "Северный поток — 2" с помощью американского военного бюджета: введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода, будут вписаны в билль о бюджете на 2020 год. Как сообщил профильному изданию Defense News руководитель комитета по внешней политике сената США, республиканец Джим Риш, текст "санкционных поправок" примерно соответствует тексту (так и не прошедшего конгресс и сенат) "билля о европейской энергетической безопасности", который ранее составил сенатор Тед Круз Прикрепление обсуждения санкций к бюджетированию военных расходов на следующий год связано с тем, что газопровод уже почти готов, а провести отдельный санкционный законопроект быстро не удастся. Фактически та часть сенаторов и конгрессменов, которая исповедует наиболее русофобские взгляды, придумала "лайфхак", чтобы обойти нормальную процедуру рассмотрения законопроектов и принудить коллег-законотворцев (которые тормозили санкционные инициативы) к активным действиям против "Газпрома". Получается, что военный бюджет взят в заложники самыми непримиримыми врагами России из американского политического истеблишмента. Это в общем-то указывает на их отчаянное положение: если бы эта позиция разделялась большинством конгрессменов и сенаторов, то санкции были бы приняты еще полгода или даже год назад, когда подобные инициативы начали обсуждаться. Сейчас же приходится идти на крайние меры. Вполне возможно, что выступать в качестве публичных защитников "Газпрома" во время обсуждения бюджета Пентагона на 2020 год действительно не захотят даже те вменяемые американские законодатели, которые в течение долгих месяцев тихо тормозили прохождение санкционных законопроектов через конгресс и сенат, и санкции все-таки будут приняты. Текста поправок в официальных источниках еще нет, но, исходя из "оригинального" санкционного билля, составленного Тедом Крузом, можно сделать определенные предположения о том, как, собственно, будут пытаться блокировать "Северный поток — 2". И о возможных ответных действиях Евросоюза и России. Главным элементом "санкционного законопроекта" является "Раздел 3 — Наложение санкций в отношении предоставления некоторых судов для строительства некоторых российских экспортных трубопроводов". В отношении компаний, которые предоставляют услуги по прокладке трубопроводов, а также их контролирующих акционеров и руководителей, будут введены следующие санкции: 1) запрет на въезд в США; 2) заморозка любого имущества, которое находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Это, вероятно, подразумевает долларовые активы, банковские счета и так далее; 3) также, согласно биллю, американский президент может наложить довольно большой спектр санкций (вплоть до ареста долларовых активов) на компании, которые предоставляют судам, участвующим в прокладке трубопроводов, услуги по страхованию и перестрахованию. Стоит особо учитывать два важных нюанса при оценке последствий принятия этого закона (в том случае, если текст Теда Круза действительно будет перенесен в военный бюджет на следующий год). Во-первых, согласно тексту законопроекта, санкции вводятся против компаний и лиц, которые будут включены в специальный отчет госсекретаря США: на его составление предусмотрен период в 60 дней после принятия документа. В зависимости от того, когда примут этот закон, может оказаться, что трубы к моменту использования "санкционной дубинки" уже будут проложены. Также в законе предусмотрено исключение из санкций компаний, которые в течение 30 дней свернут сотрудничество с "Газпромом". Опять же, есть определенная вероятность, что к тому времени все уже закончится в плане именно физической прокладки труб. Во-вторых, так как документ буквально принуждает Трампа к введению санкций, есть вероятность того, что он или наложит на него вето, или потребует изменить его текст. Дело тут вовсе не в любви к России, а в том, что принятие такого билля создает для президента ужасный юридический прецедент: сенат и конгресс как бы становятся полновластными руководителями США, которые де-факто получают право обычным голосованием принуждать президента к тем или иным действиям. Это Трампу может сильно не понравиться, особенно с учетом того, что конгресс контролируется его политическими противниками. Как известно, администрация Трампа не горит желанием вводить санкции. Право на введение санкций против "Газпрома" и его европейских партнеров у нее (точнее, у министра финансов США) уже давно есть, но, как жалуется The Wall Street Journal, министр финансов Мнучин не хочет его использовать, несмотря на "недоумение" конгресса. На прошлой неделе сенатор Круз воспользовался слушаниями по утверждению нового посла США в России, Джона Салливана, чтобы задать ему вопрос о санкциях против "Северного потока — 2". Посол Салливан объяснил сенатору, что "Северный поток — 2" будет действительно деструктивно воздействовать на украинскую экономику, но, вероятно, уже поздно пытаться его остановить, а ввод любых санкций просто увеличит стоимость его строительства, но не отменит его. Еще одно препятствие на пути санкций — это прямое дипломатическое сопротивление Германии. The Wall Street Journal сообщает о том, что немецкие дипломаты ведут настоящую лоббистскую кампанию в Вашингтоне: "По словам людей, которые участвовали в этих дискуссиях, немецкие официальные лица проводят постоянную кампанию на Капитолийском холме, сосредоточив внимание на палате представителей (конгрессе США. — Прим. ред.) и предостерегая демократов от подражания предполагаемому антиевропейству господина Трампа в подрыве трубопровода ("Северного потока — 2". — Прим. ред.)". "Мы связались с представителями всех сторон на Капитолийском холме, а также с администрацией (президента. — Прим. ред.). Наш охват широк и непрерывен ", — заявил представитель посольства Германии в США". Официальной позиции, описывающей конкретный план ответных действий Германии и России в случае принятия американских санкций, пока не зафиксировано. Но представляется логичным вспомнить о том, что говорили источники того же The Wall Street Journal еще восемь месяцев назад, в марте, когда тема санкций против "Газпрома" активно муссировалась в американском инфополе: "Российские официальные лица сообщили госпоже Меркель, что санкции США приведут лишь к тому, что "Газпром" выкупит западные компании (занимающиеся прокладкой трубопровода. — Прим. ред.) и завершит трубопровод самостоятельно, — это говорят представители Германии и Евросоюза, а также представители "Газпрома". Представители "Газпрома" говорят, что самая сложная часть проекта была закончена. Если специальные суда для прокладки труб будут вытеснены из проекта, он будет отложен, а расходы возрастут, но "Газпром" сможет завершить эту работу, заявили они". Легко заметить, что за прошедшие восемь месяцев проект однозначно продвинулся еще дальше. Впрочем, введение санкций действительно нельзя исключать даже в том случае, если сами сенаторы и конгрессмены будут на 100% уверены, что это бесполезно. Иногда такие решения принимаются просто для того, чтобы удовлетворить "имперские комплексы" вашингтонской элиты и ее фантомные боли по поводу утрачиваемой мировой гегемонии. Судя по тому, что главные страны Евросоюза, Германия и Франция, сейчас находятся с США в сложных отношениях, а первая открыто выступает как лоббист и защитник проекта, у любых "антипотоковых" санкций может быть интересный побочный эффект. Наказать Штаты за санкции сложно и затратно, но вот как следует отыграться на американском союзнике в Европе, то есть на Украине, — такое решение будет вполне в европейском духе: более эффективного способа демонстративно "обнулить" весь смысл санкций все равно не найти. Очевидный вариант мести: просто перестать хоть как-то защищать перспективы украинского транзита после 2020 года. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





345 Источник Похожие новости Кто дестабилизирует Европу и почему развалится Евросоюз Что-то громадное и сверхсовременное? Значит, объект китайской культуры Приплыли. Без унитаза Аудит Пентагона: 79 МБР "Минитмен-3" находились неизвестно где В США нашли главного защитника Трампа. Это Путин Дипломуть Новости партнеров