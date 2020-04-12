Европа между китайским молотом и американской наковальней

Сигнал из Праги

Намечавшийся на 12 апреля саммит семнадцати государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Китая перенесли на более поздний срок. Пекин повышает ранг новой платформы своего сотрудничества с Европой, превращая деловую встречу премьер-министров во встречу глав государств.

Распространение вирусной инфекции не помешало деловым людям из Китая подписать в Шанхае полторы сотни инвестиционных проектов более чем на 62 миллиарда долларов. Это проекты в сфере интегральных схем, искусственного интеллекта, биомедицины, аэрокосмической промышленности, интеллектуального производства, новых источников энергии, высокотехнологичного интеллектуального оборудования, новых материалов, финансовых услуг, розничной торговли и бизнес-услуг. Для современного Китая – ничего необычного, не считая того, что 16 миллиардов долларов вложили в проекты иностранные компании, преимущественно европейские. Является ли это следствие инициативы Пекина «Один пояс – один путь», пока неясно, но Европа смотрит сейчас на китайцев с большей настороженностью (и с большей предупредительностью), чем на «беженцев за хорошей жизнью» с Ближнего Востока.

Выдвинутую Пекином 8 лет назад инициативу по налаживанию кооперации со странами Центральной и Восточной Европой «17+1» пражская Ассоциация по международным вопросам (AMO) окрестила «пустышкой, лишенной содержания» и теперь регулярно бомбардирует европейцев обследованиями влияния Китая на ЦВЕ. В очередном апрельском обследовании Прага выражает опасения по поводу «возрастающей активности Пекина в политической, экономической и социальной сферах стран, объединенных инициативой "17+1"». «Десять экспертов из Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Сербии Словении, Словакии и Румынии, – пишут эксперты АМО, – изучили наиболее важные изменения в сфере кооперации в политике, экономике и в контактах между людьми, чтобы выявить тенденции». Выявили. И теперь советуют перехватить инициативу «17+1» у Пекина. Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен «имеет нелёгкую задачу наполнить большей уверенностью в себе содержание политики ЕС в отношении системного соперника», – формулирует задачу АМО.

Подозрения того рода, что «Пекин замыслил разделить и захватить Европу», не оригинальны, но если Китай налаживает «мост в Европу», то Брюссель ведёт под Китай подкоп. И «сигнал из Праги» может стать сигналом для Европейского союза.

Бывший японский, а теперь перекупленный американцами журнал The Diplomat оценивает инициативу «17+1» как колесо, осью которого является Пекин, а спицами – европейские государства.

Между тем «17+1» – это не только вагоны с товарами, которые уже движутся в обе стороны по «Одному поясу – одному пути», в том числе по российским рельсам. Это ещё и академические, информационные, молодёжные, спортивные обмены, а если принять во внимание сегодняшнюю ситуацию, то и грузы медицинских масок, и аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Активизация внешней политики Китая на европейском направлении тесно связана с международной политикой «единственной глобальной сверхдержавы». В Пекине рассматривают Европу и страны всего «нового шёлкового коридора» как возможность сохранить темпы развития, укрепляющие самостоятельность КНР по отношению к США. При этом Европа будет достаточно громко возмущаться попытками «покорения» её китайцами, поскольку сама давно покорена американцами.

Если 12 лет назад, во времена мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов, влияние Китая в Европе не ощущалось, то в недалёком будущем китайское присутствие в Старом Свете станет ещё более заметным, чем сейчас. И инициатива «17+1» этому послужит.

Да, опасения китайского «вторжения» в экономическую, политическую технологическую, даже военную сферы жизни Европы понять можно, но отгородиться от Китая у европейцев уже не получится. The Diplomat предлагает Европе триединую стратегию ACT (adapt – counter – target): принять, просчитать, определить цель. Принять, то есть смириться с присутствием Китая в Европе, будет наиболее трудной для проведения в жизнь частью стратегии, считает издание. «Не следует покоряться судьбе и еще меньше следует покоряться китайским стратегическим интересам», – советует европейцам американский The Diplomat. Это означает, что учреждённые Пекином организации и институты в Европе следует использовать для «противостояния, ограничения или даже сдерживания влияния Китая» на Европу.

Стратегия АСТ предполагает, что европейские «спицы в китайском колесе», оставаясь таковыми, должны выступать не каждая по отдельности, не с позиций своих государственных интересов, а исходя из интересов, общих с Брюсселем и Вашингтоном, как их определяет Европейская стратегия безопасности 2003 года (2003 European Security Strategy). В такой же инструмент должна быть превращена инициатива «17+1».