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Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
17 октября 2021, 20:40 • 218 • Украина
Либерализация визового режима привела к росту необоснованных заявлений о предоставлении убежища в странах-членах ЕС. То есть украинцы не просто пользуются безвизом для путешествий, они пытаются уехать на ПМЖ в европейские страны, а это уже угроза безопасности, так как мигрантов в Европе и так слишком много.
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