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Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты

17 октября 2021, 20:40  •  218 • Украина
В Евросоюзе хотят принять решительные меры в отношении трех стран, с которыми действует соглашение о предоставлении безвизового режима: Украины, Грузии и Молдавии. По словам депутата Европарламента Жюли Лешанто, безвиз угрожает безопасности ЕС.

Либерализация визового режима привела к росту необоснованных заявлений о предоставлении убежища в странах-членах ЕС. То есть украинцы не просто пользуются безвизом для путешествий, они пытаются уехать на ПМЖ в европейские страны, а это уже угроза безопасности, так как мигрантов в Европе и так слишком много.

К примеру, летом количество заявок от грузин выросло на 50%, чем это было в 2019 году. От молдаван и вообще на 429%. При этом в отчете ЕК говорится, что нужно продолжать следовать плану о либерализации визового режима для Украины, Грузии, Молдавии, что сильно удивило и возмутило страны ЕС. Они недовольны такой политикой и требуют, что ЕК пересмотрела свои приоритеты, пока не наступила миграционная катастрофа.

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