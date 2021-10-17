Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты

В Евросоюзе хотят принять решительные меры в отношении трех стран, с которыми действует соглашение о предоставлении безвизового режима: Украины, Грузии и Молдавии. По словам депутата Европарламента Жюли Лешанто, безвиз угрожает безопасности ЕС.Либерализация визового режима привела к росту необоснованных заявлений о предоставлении убежища в странах-членах ЕС. То есть украинцы не просто пользуются безвизом для путешествий, они пытаются уехать на ПМЖ в европейские страны, а это уже угроза безопасности, так как мигрантов в Европе и так слишком много.К примеру, летом количество заявок от грузин выросло на 50%, чем это было в 2019 году. От молдаван и вообще на 429%. При этом в отчете ЕК говорится, что нужно продолжать следовать плану о либерализации визового режима для Украины, Грузии, Молдавии, что сильно удивило и возмутило страны ЕС. Они недовольны такой политикой и требуют, что ЕК пересмотрела свои приоритеты, пока не наступила миграционная катастрофа.