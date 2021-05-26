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Европа хочет вести дела с Россией, но… Старый Свет ждет сигнала от Байдена
26 мая 2021, 01:35 • 7 • Политика
Макрон назвал неэффективной политику санкций против России. "Грубо говоря, Макрон откладывает решение о выработке новой стратегии в отношении России на период после завершения российско-американского саммита, чтобы уж как бы не лезть поперёк американского батьки в пекло", - объяснил Геворг Мирзаян.
Санкционная политика в отношении России в долгосрочной перспективе неэффективна, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Слова французского лидера прокомментировал для Царьграда доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
По его мнению, это означает, что Европа, с одной стороны, признаёт, что её нынешняя политика в отношении России не работает. А с другой стороны Европа боится сама менять эту политику. Поэтому Макрон предлагает выработать новую политику, но после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
- сказал Геворг Мирзаян в интервью Царьграду.
Он отметил, что Россия уже давно предлагает Европе нормализовать отношения. Однако европейские власти тоже понимают, что если они на это согласятся, они спровоцируют недовольство американцев. а у США есть различные инструменты влияния на европейские элиты, как формальные, так и не формальные. Громкая история с прослушкой канцлера Германии американскими спецслужбами – яркое тому доказательство.
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