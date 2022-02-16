Россия поставляет природный газ стабильно, в нужных объёмах и по разумной цене. Но ЕС это не устраивает. Энергетические вопросы Европа хочет сама решать, но пока не придумала, как это делать. Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему Россия есть и будет в "сильном положении" по газу.

Председатель Госсовета Италии Франко Фраттини высказал мнение, что президенту России нужно принять решение о поставках газа не только в Италию, но и в другие европейские страны. По мнению итальянского политика, Путину не стоит делать различий между друзьями и не друзьями.

Александр Рар объяснил: в ЕС до сих пор считают, что газовый кризис был спровоцирован Россией. Мол, Москва отказалась увеличивать поставки, хотя дефицит энергоресурсов в Европе был очевиден.

По мнению политолога, европейские политики хотят не новых договорённостей и контрактов, а спотовых поставок. Чем больше будет товара, тем ниже опустится цена.

"Европа хочет сама решать: покупать или нет. Это борьба за структуру будущего рынка. Но Россия здесь в более сильном положении", - приводят слова эксперта "Народные Новости".

Ещё несколько недель назад Брюссель настаивал на максимально быстром переходе на возобновляемые источники энергии. Сейчас же стало очевидно, что это невозможно.

Идея Фраттини утопична. Некоторые европейские страны приложили немало усилий, чтобы Москва не захотела с ними сотрудничать ни при каких обстоятельствах. Например, Польша и Украина. Эти государства пользуются транзитной монополией, что мешать России и Европе вести бизнес.