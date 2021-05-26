Европа хочет избавиться от влияния США, но есть лишь один способ - политолог

Бельгия предложила ЕС разработать независимую от США стратегию по России. "Сделать так, чтобы Европа стала независимой, совсем не просто, для этого должны смениться европейские элиты в некоторых странах", - считает политолог Александр Дудчак.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европа должна сама разрабатывать свою собственную стратегию по отношению к России, которая не зависит от США. Заявление прокомментировал политолог Александр Дудчак.

Он отметил, что глава правительства Бельгии не единственный, кто придерживается такой позиции. В разное время похожие мысли высказывали политики из Австрии, Италии и Германии. И с каждым днём этих политиков становится больше. Однако избавиться от влияния США в Европе очень тяжело, так как американцы мастера "мягкой силы".

Сделать так, чтобы Европа стала независимой, совсем не просто, для этого должны смениться европейские элиты в некоторых странах. Европа во многом лишена суверенитета,

- отметил Александр Дудчак в беседе с Nation News.

Он подчеркнул, что это, по сути, единственный способ избавиться от гнёта США.