Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Главная / В мире

Европа как цивилизация хлопочет о своих похоронах

01 ноября 2020, 21:05  •  45 • В мире
Остров Лесбос – образчик европейского будущего?
Недавно Еврокомиссия (ЕК) призвала срочно собраться на встречу представителей Frontex (Европейская служба пограничной и береговой охраны, защищающая от нелегалов Шенгенскую зону в Европе), обвинив эту службу в том, что она действует противозаконно, принуждая иммигрантов возвращаться туда, откуда они прибыли.
Начиная с апреля, минимум шесть раз в Эгейском море, на границе между Турцией и Грецией пограничники принуждали лодки с иммигрантами возвращаться в турецкие воды. Впрочем, ЕК использовала данные по иммиграции 2016 года, когда в Европу вломились 1,3 миллиона беженцев в дополнение к 511 тысячам нелегалов, пересекших границы тайком. 40 процентам вновь официально прибывших иммигрантов было отказано в визе уже при первом рассмотрении.
Служба Frontex отвергла обвинения, заявив, что пограничники защищают фундаментальные права иммигрантов, а не возвращают их назад. В прошлом году из 714 200 «понаехавших» статус беженца получили 295 800 человек. Не менее 400 тысяч прошлогодних фиктивных беженцев должны были отправиться восвояси. К ним следует добавить ещё 735 835, уже находящихся в Европе нелегально.
Европарламент считает, что «быть нелегалом может означать, что человек не зарегистрировался должным образом или государство ЕС ещё рассматривает его ходатайство о представлении убежища. Это само по себе не значит, что он может быть выслан из Евросоюза». Положим. Однако по данным британского Chatham House, в 2018 году вернулись из Европы на родину лишь 35,6 процентов нелегалов. В прошлом году – 31,5. Остальных Европа, так сказать, ассимилировала, они пополняют армию работников, «на всё согласных», криминальную среду, иммигрантские трущобы вроде лагеря Мориа на греческом острове Лесбос; этот остров стал источником уголовщины и заразы, угрожающих всей Европе. 13 тысяч беглецов из стран Азии и Африки превратили лагерь на Лесбосе в свалку мусора и нечистот, потом подожгли его. Чем не образчик будущего Европы?
Приведу один известный мне пример спасения правительством народа своей страны от нашествия иммигрантов. В 1901 году под давлением улиц, на которых начались массовые избиения китайцев австралийцами, парламент Австралии принял Акт ограничения иммиграции (Immigration Restriction Act), ограничивавший в правах иммигрантов из неевропейских государств, в основном китайцев. В соответствии с Актом, среди других критериев отбора работникам иммиграционных служб было дано право проводить диктант из 50 слов на любом европейском языке, чтобы решить, может ли кандидат получить право на въезд в страну или его нужно депортировать. Впоследствии эту практику назвали «белой Австралией», но так или иначе она более 40 лет, до конца Второй мировой войны, обеспечивала внутреннее спокойствие и промышленный бум Зелёного континента, несмотря на отсутствие дешёвой рабочей силы из Китая.
Равенство прав и свобод между людьми выстрадано европейцами и вросло в их философию. Нравится такое равенство и тем, кто палец о палец не ударил, чтобы эти права и свободы утвердить. Однако афро-азиаты рвутся через границы не для того, чтобы послужить Европе с её культурой, правилами и свободами, а чтобы вкусить высокое материальное благополучие, получить от социального пирога ЕС то, что полагается среднему европейцу, создавшему Европу такой, какой она есть. И логично, если права и свободы иммигранта будут заканчиваться там, где начинаются права и свободы коренных европейцев, обустроивших свою родину. Власть, которая этого не понимает, рискует стать в глазах народа антинародной. Австралия в самом начале XX века это поняла. Германия, как и Евросоюз в целом, ещё не поняли. Если не поймут и дальше, порядок и образ жизни, созданные европейцами за две сотни лет, начнёт утверждать улица.
Казалось бы, всё просто: введите запрет на приём иммигрантов в собственной стране, оставив им возможность подавать заявления на миграцию в консульских службах своих посольств. Там сделают это с учётом всех характеристик заявителя. А чтоб неповадно было лазать через границы без спроса, ловите и отправляйте лазутчиков назад без разговоров. Иначе европейцами война за Европу будет проиграна.
В Брюсселе разрабатывается сейчас новый Пакт о миграции и убежище, который должен послужить основой для компромисса в Евросоюзе: между югом (Грецией и Италией, куда прибывает основная часть иммигрантов) и севером (Венгрией и Польшей, которые отказываются иммигрантов принимать вопреки законодательству ЕС). Что нового Брюссель предлагает Европе? Ответ таков: укрепление права мигрантов на воссоединение семей; введение нового механизма мониторинга нарушений прав человека (иммигранта); возложение на государства, отказывающие в приёме иммигрантов (Венгрия, Польша), обязанности финансировать возвращение липовых беженцев домой. Проще говоря, тем странам-членам ЕС, которые не хотят принимать у себя беженцев, предлагается заняться выметанием нелегалов и ещё за это платить.
В Европарламенте состязания в красноречии при дебатах по новому Пакту о миграции и убежище будут долгими и мрачными. Как на похоронах, которые еврочиновники готовят Европе.
Заглавное фото: REUTERS/Elias Marcou
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
31 октября 2020, 14:50
"Вы знаете, у меня прекрасная пенсия": Русский подозреваемый по делу MH17 отказался от 50 тысяч евро
31 октября 2020, 14:50
Любимец Лондона, или из Жизни шутов
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
31 октября 2020, 09:20
"Не задев ни один нейрон": Послы удачно пошутили над испанцами о 10 тыс. русских солдат в Каталонии
31 октября 2020, 14:50
"Не нравится? Смотрите в пол": Учитель в Бельгии показал 11-леткам религиозные карикатуры
31 октября 2020, 18:25
«Если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении»: в МИД РФ прокомментировали обращение Пашиняна к Путину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2020, 23:45
В Славянске общественная деятельница попала в «котёл» за разговор на «мове»
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.