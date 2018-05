Европа как театр грядущей войны с Россией • 164 • Аналитика







Подчеркнув, что США несет на себе 73% финансового бремени НАТО, Брюс Фейн указал, что Америка не нуждается в военной помощи стран-членов альянса, поскольку сама в состоянии себя защитить.





Он даже предположил, что вооруженный конфликт России с европейскими странами, входящими в НАТО, будет только на пользу Вашингтону, поскольку отвлечет Москву от противостояния с Америкой и ляжет непосильным бременем на экономику РФ.



«Мы не должны скупиться на защиту нашей свободы и суверенитета. Но мы не должны тратить ни единого цента и не должны отправлять ни одного солдата на защиту членов НАТО», — завершил статью Брюс Фейн.



Очевидно, что эти идеи, высказанные еще в 2014 году, произвели немалое впечатление на Дональда Трампа, который их творчески переосмыслил и положил в несколько измененном виде в основу своей европейской политики.



Разговора о выходе из альянса он не вел, зато поставил под вопрос безоговорочное выполнение 5 статьи устава НАТО, а также потребовал от союзников увеличения их вкладов в бюджет блока. И отчетливо дал понять, что основное бремя по решению ряда проблем должны взять на себя европейцы — в частности, в украинском вопросе.



Однако в действительности американская политика в отношении НАТО и Европы не столь альтруистична, как уверяют Фейн и Трамп. Может быть, США и не нуждаются в помощи союзников для своей защиты, особенно, если учесть, что на них никто не нападает.



Зато им очень нужно пушечное мясо для войн и конфликтов, которые они развязывают и ведут. Кроме того, американские затраты на блок в известной степени отбиваются за счет того, что они заставляют членов НАТО и претендентов на этот статус покупать американское оружие. Наконец, блок используется как инструмент американской гегемонии как в Европе, так и в мире.



Конечно, все это европейцы знают. И понимают, что в обмен на все издержки (экономические, политические, социальные) связанные с пребыванием в альянсе, и следованием в кильватере американской агрессивной политике, они получают некие, довольно эфемерные, гарантии безопасности, которой, строго говоря, никто особенно не угрожает. По крайней мере, извне.



Собственно лояльность европейских партнеров США обеспечивается не столько раздуванием мифа о пресловутой российской угрозе, сколько хорошо поставленной работой с политическими элитами стран ЕС, обеспечивающей их личную преданность Вашингтону.







Однако Трамп явно перегнул палку. В том, что именно США являются главным выгодоприобретателем НАТО, в Европе уверены многие. И требование Трампа увеличить ассигнования на содержание альянса они сочли несправедливым и откровенно мошенническим.



Далее последовала попытка «выкручивания рук» лидеру ЕС, Германии, в вопросе «Северного потока-2», односторонний выход Штатов из СВПД по иранской ядерной программе, а теперь еще и решение о переносе посольства в Иерусалим, противоречащее позиции большинства стран ЕС.



Европейцы осознают, что превратились в заложников авантюрной и неадекватной политики Вашингтона, да еще должны оплачивать попрание собственных интересов! Необычная разведка ВВС США перед грядущей эскалацией на Донбассе: политические и военные аспекты



Чего стоит недавнее выступление посла США в Соединённом Королевстве Вуди Джонсона, который прямо сказал, что ради дружбы с Америкой Англия должна серьезно раскошелиться. Более того, он, заявив, что если Лондон рассчитывает оставаться надёжным союзником Америки, ему необходимо увеличить военные траты и прямо указал, откуда взять деньги.



Для того, чтобы закупить 138 американских истребителей F-35, на что нет средств (МО Великобритании уже приобрело15 самолётов и пообещало докупить ещё 33 к 2025 году) необходимо, по мнению посла, свернуть ряд социальных программ. Прежде всего в Национальной службе здравоохранения.



«Здравоохранение всегда будет проблемой, образование всегда будет проблемой, транспорт и инфраструктура всегда будут проблемой, и так далее. Но насколько важно защищать себя? Я приехал сюда… моя задача — безопасность и процветание, и нельзя получить процветание без безопасности», — приводит «ИноСМИ» слова американского дипломата со ссылкой на The Times.



Стоит ли удивляться, что европейские политики высшего звена фактически констатируют, что США не только не обеспечивает безопасности европейским союзникам, но и создает все новые угрозы. Будь то ближневосточные и североафриканские конфликты в миллионы мигрантов, война на Украине или втягивание в противостояние с Россией, чреватое вооруженным противостоянием с непредсказуемыми последствиями.







Следствием складывающейся ситуации стало то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, имеющая некогда репутацию проамериканского политика, признала, что европейские страны больше не могут полагаться на Вашингтон в вопросе обороны.



«Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее», – заявила Меркель на церемонии вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону в Аахене. О воздушно-космических бомжах. Можем себе позволить, не так ли?



Во Франции набирают силу аналогичные настроения. Глава французского Минфина Бруно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe-1 заявил, что Европа не должна вести себя как вассал США. «Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым США, цепляясь за их штаны?» – риторически спросил министр.



Созвучную позицию озвучила Федерика Могерини, отметив на конференции во Флоренции, что «мир находится в хаосе» и Европе «нужна профессиональная армия».



Напомним, что в ноябре минувшего года большая часть ЕС приняла план действий «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO), предусматривающий масштабное сотрудничество между европейскими странами в военной сфере. В этом шаге большинство экспертов увидели создаваемую основу для объединения, альтернативного НАТО, а не дополняющего его (как уверяли некоторые лидеры стран ЕС).







Помимо всего прочего, здесь есть прямой финансовый расчет. Ведь гораздо выгоднее, развивая собственные вооруженные силы, покупать свое оружие, вкладывать деньги в свое производство и научную базу, создавая новые рабочие места для своих специалистов и ученых. А не инвестировать их в американский ВПК.



Возможно, что европейцы бы постарались потихоньку, не делая резких движений, работать над созданием европейских сил безопасности, постепенно ослабляя значение НАТО.



Но времени для такой эволюции нет. Вашингтон заговорил с союзниками языком ультиматумов, угрожая Европе торговой войной. Его выход из СВПД означает, что санкции будут вводиться против европейских фирм, если они не подчинятся американскому диктату и продолжат работать с Ираном и Россией.



Трамп, несомненно, рискует, идя ва-банк. Но другого выхода у него, похоже, нет. Использовать эту, возможно, последнюю попытку, переломить европейскую «фронду», подчинить ее себе и заставить играть по полностью американским правилам его вынуждает не только складывающаяся не в пользу США геополитическая обстановка. "Цусима 2.0" не за горами?



Американскому лидеру необходимо оправдать доверие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.



С развалом социалистического блока и распадом СССР потребность американских союзников в вооружении снижалась: они стали сокращать свои вооруженные силы.



Недаром мудрый Джордж Буш-старший выступал против объединения Германии и развала СССР, обосновано полагая, что этот политический успех Запада вскоре обернется огромными финансовыми потерями оружейных магнатов, одних из главных субъектов американской политики.



Доходы оружейных корпораций падали – количество заказов сокращалось. Несколько улучшилась ситуация после победы «евромайдана» и начала войны на Донбассе. Но перед Трампом стоит по-настоящему амбициозная задача – радикально улучшить положение дел американских оружейных корпораций. Ради этого он и разжигает один за другим конфликты, стремительно повышая градус международной напряженности. Чем может закончиться эта рискованная игра, нетрудно представить. И в первую очередь страшно европейцам, чьи земли американцы уже рассматривают как ТВД будущей войны.



Именно поэтому в своей речи Меркель отметила, что континентальная Европа теперь должна поддерживать дружеские отношения не только с США и Британией, но и с Россией.



То есть Евросоюз может обеспечить свою безопасность, пересмотрев правила игры с англосаксами и строя отношения с Россией на принципах сотрудничества и добрососедства.



Очевидно, что реализовать свои интересы европейцам, хоть в сотрудничестве с Россией и Ираном, хоть в создании «евроармии», будет крайне непросто. США бросят все силы для подавления этой фронды. В том числе и используя силы младоевропейцев: бывших соцстран и прибалтийских республик, которые, несмотря на членство в ЕС, ориентированы больше на Вашингтон, чем на Брюссель.



Если Европа и сумеет вырваться из-под американского диктата, то, скорее всего, частично.



Автор: Борис Джерелиевский

