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Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
01 января 2019, 17:09 • 129 • В мире
Страны Евросоюза в 2019 году прекратят выпуск купюр номиналом в 500 евро, а ходящие в обороте банкноты будут постепенно изыматься.
Банкноту в 500 евро в 2019 году перестанет выпускать большинство стран Европейского союза, передает информагентство "Nation News". Связан отказ от выпуска банкноты с мерами по противодействию отмыванию денег. Купюры номиналом в 500 евро будут и дальше в ходу, однако планируется постепенное изъятие их из оборота.
Напомним, в США еще в 1969 году в этих же целях был отменен выпуск банкнот номиналом в 500, 1000, 5000 и 10000 долларов. В настоящее такие купюры можно встретить только у коллекционеров и стоят они намного дороже своего номинала.
Позже всего прекратят выпуск банкнот достоинством в 500 евро в Германии и Австрии. Отмена запланирована на апрель 2019 года. Общественность Германии негативно отнеслась к изъятию из оборота крупных купюр.
Теперь старшей купюрой в Евросоюзе станет банкнота достоинством в 200 евро.
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