Европа изгоняет христианство

Капитализм разрушает европейскую христианскую традицию

Парижский католический институт и Центр изучения религии и социологии им. Бенедикта XVI в Лондоне подготовили доклад об удручающем положении христианства в Европе.

Среди молодёжи в возрасте 16-29 лет назвались атеистами 91% в Чехии, 80% в Эстонии, 75% в Швеции, 64% во Франции. Меньше всего атеистов в Польше – 17%.

60% молодых голландцев, бельгийцев, испанцев и британцев ни разу в жизни не посещали церковную службу. 26% молодых французов и 21% британцев вообще не ассоциируют себя с христианством.

80% чехов, 70% шведов, 67% датчан и эстонцев, 66% голландцев и британцев, 59% норвежцев никогда не произносили домашней молитвы.

Христианская Европа – это уже в прошлом. На сегодня 11% жителей Австрии и Франции, 10% жителей Бельгии и Швейцарии, 9% жителей Нидерландов принадлежат к иным конфессиям, отвергая христианство.

Автор доклада профессор Стивен Балливэн делает однозначный вывод: «Христианство как норма [из Европы] ушло, и вероятно, ушло навсегда или в крайнем случае на ближайшие сто лет».

Быстрей всего христианство изгоняется из протестантских стран. Протестантизм тесно переплетён с идеологией капитализма, легко отказывается от традиции. Католичество более консервативно, не случайно три самые верующие европейские страны, Португалия (57%), Ирландия (59%) и Польша (83%) – католические.

Однако и у католиков перспективы не радужные. Говоря об Австрии (52%) и Литве (74%), где количество христиан сравнительно высоко, профессор Балливэн указывает: «Нет искренних причин думать, что лет через 30-40 такие страны не будут принадлежать к неверующему большинству». Ибо капитализм разрушает европейскую христианскую традицию как таковую.

При этом профессор полагает, что нахождение Польши и Литвы в социалистическом лагере пошло на благо местному католичеству: «железный занавес» уберёг находившихся в оппозиции к коммунизму польских и литовских католиков от тлетворного мировоззренческого влияния капиталистического общества.