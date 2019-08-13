Европа из окна автобуса. «Немыслимое 2» • 163 • Аналитика

Солдаты шли в последний бой,

А молодого командира

Несли с пробитой головой.



По танку вдарила болванка.

Прощай, родимый экипаж!

Четыре трупа возле танка

Дополнят утренний пейзаж.

Советская военная песня «По полю танки грохотали». Считается народной На поле танки грохотали,Солдаты шли в последний бой,А молодого командираНесли с пробитой головой.По танку вдарила болванка.Прощай, родимый экипаж!Четыре трупа возле танкаДополнят утренний пейзаж.Советская военная песня «По полю танки грохотали». Считается народной



На Запад и обратно в автобусе. Для начала справка из Википедии, которая, как известно, знает все или почти все, хотя и не всегда на должном уровне. И тем не менее. Читаем: «Операция «Немыслимое» (англ. Operation Unthinkable) — кодовое название двух планов (наступательного, затем оборонительного) на случай военного конфликта между, с одной стороны, Британской империей и США, и, с другой стороны, СССР, разработанных весной-летом 1945 года. Оба плана были разработаны по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля Объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании, в глубочайшем секрете даже от других штабов». Читатели «ВО» любят приводить этот план как образец коварства западных союзников. Однако на самом деле ничего такого в этом нет. Просто дальновидность и государственная мудрость. Всегда, как известно, предают только свои, и история знает тому немало примеров. Вот и Черчилль решил подстраховаться на этот же случай и поступил совершенно правильно. Просто план этот стал достоянием гласности, а вот наши планы продолжить наступление до Атлантического океана пока что остаются засекреченными. Ведь огромная часть наших документов по войне так и остается тайной за семью печатями, и открыть ее предполагается лишь… в 2045 году. Впрочем, сейчас речь пойдет совсем, совсем о другом…





Танк БТ-7 на маневрах преодолевает ров. Но вот преодолел ли он его?



Представьте себе, что едете вот вы в комфортабельном автобусе по территории современной Польши, Германии, Австрии, и тут вам приходит в голову мысль о том, что ведь может случиться и так, что наши танки вновь рванутся по этим же местам на Запад. Ну мало ли что, не так ли? Вроде бы и нет у нас причины для этого, но ведь готовились же мы омыть сапоги в волнах Атлантического океана? Готовились, и даже не раз писали о том, как наши Т-80, способные заправляться на любой бензоколонке, рванут по тамошним шоссе на Запад и через три для дойдут до Бретани. Было такое? Было! Существовали в нашем Генштабе такие планы? Должны были существовать, иначе за что бы там люди получали чины и зарплату. Предвидеть нужно все! Потому, что 41-ый не должен повториться. Но как реально может осуществляться танковый прорыв в очередной операции… ну, скажем, назовем ее «Немыслимое 2»? Давайте посмотрим на все «за» и все «против».





Быстроходный танк БТ-7, подбитый в полях



Как известно, в эпоху СССР наша страна перед началом войны с Гитлером имела танков больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Куда они все подевались потом выяснять здесь не будем, отметить лишь, что было их много. Еще больше танков было у Варшавского договора и тогда граница размещения передовых танковых соединений была вплотную приближена к Западной Германии. Сейчас ничего этого нет.





Немецкие солдаты осматривают советский тяжелый танк Т-35, подбитый на трассе поселок Верба — поселок Птичье (Украина)



Танки могут двигаться как по пересеченной местности (но не по всякой), так и по шоссе. Опыт последних локальных войн показывает, что именно шоссе предпочтительнее во всех отношениях. Особенно если в армии имеются скоростные колесные машины с артиллерией, сопоставимой по мощности с танковой. Такие машины во множестве есть у Франции и почему так понятно. Там прекрасная дорожная сеть и рядом такие же дороги Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии и Испании.







Советский тяжелый танк КВ-2, брошенный в Золочеве (ныне улица Львовская) во время отхода



Танкам, что движутся по полям и лесам, форсируют меридиональные реки и обходят многочисленные болота высокой скорости не развить. Расход горючего будет повышен. А его надо будет на чем-то подвозить. В лесу заправок нет.





Танк БТ-7 у дороги под Вязьмой. Высокая скорость его не спасла!



Значит, опять шоссе. Прекрасные западные шоссе, которых там очень много. Но вот беда, там же еще и очень много пересекающих эти шоссе бетонных мостов. Что они из себя представляют? О-о, это сооружения самой разной конструкции, которые обычно опираются на бетонные опоры. Ряды из одно, двух, трех, четырех, наконец пяти опор, которые стоят под мостами в один либо два ряда. Опоры самые разные: прямоугольные цельнолитые бетонные блоки (так и думаешь, зачем такой толщины опоры под небольшим, в сущности, мостом), круглые колонны – по пять в два ряда между проезжими полосами. Одна колонна, установленная прямо посредине проезжей части шестиполосного шоссе на «островке» — одним словом мосты там на самый разный вкус.





Танки на улицах Грозного, 1995 год



Подпорные стенки у них тоже разные. Есть вертикальные, облицованные камнем. Есть наклонные и тоже с каменной облицовкой.



Сами шоссе тоже часто, особенно в Австрии, Италии и Швейцарии проходят по мостам. А еще шоссе там ныряют в тоннели. От Монте-Карло до Генуи их столько, что я сбился, насчитав десяток. И многие очень протяженные. То есть с военной точки зрения перед нами идеальные препятствия для моторизованной техники противника, движущейся на Запад по этим шоссе. Достаточно взорвать пару-тройку этих тоннелей и мостов и… добраться до той же Генуи и Марселя можно будет только лишь по морю, а это не реально от слова совсем.





А это подбитый танк на равнинной местности. Тоже Чечня…



Трудно сказать, предусмотрели ли строители этих мостов заблаговременное минирование этих тоннелей, но лично я бы… предусмотрел. Заложил бы прямо в момент строительства в своды взрывчатку и вывел бы кнопку их подрыва в чемоданчик премьер-министра или министра обороны. «Русские идут» — и бах-бах, дорога закрыта!





Грузинский Т72В в Северной Осетии, 2008 г.



Но вернемся к перпендикулярным мостам. Я не специалист по минно-подрывному делу, однако очевидно, что в случае наступления неприятельских танков по шоссе, достаточно обрушить такой вот шоссейный либо пешеходный мост на проезжую часть находящейся под ним дороги, чтобы полностью перекрыть по ней любое движение. Для этого требуется подорвать его опоры – одну, две, четыре, шесть, десять, и взорвать зарядами направленного действия сам мост возле его подпорных стенок, так чтобы он, рухнув вниз, плотно закупорил проезд. Убрать эту преграду танки противника просто не смогут. Расстрелять не хватит снарядов, а вот переехать… переехать они их смогут, но лишь при наличии специальной техники с раскрывающимися аппарелями. Такими чтобы обеспечить танкам возможность пересечь этот мост. То есть на один мост понадобится две такие аппарели. А мостов на нашем пути, как это выше уже подчеркивалось, будет исключительно много. Значит в составе штурмовых колонн должны будут идти не только танки и ракетно-артиллерийские зенитные комплексы прикрытия, но еще и вот такие машины. И в большом количестве. Потому, что любая заминка у такого обрушенного моста будет играть на руку противнику и позволит нанести по сгрудившейся на шоссе технике ракетно-бомбовые удары. Ну, а подрыв всех мостов сделает шоссейные дорогие для всех видов техники попросту бесполезными и заставит ее ползти через поля, леса, горы и реки, через минные поля, под огнем ПТУРСов, боевых вертолетов, дронов и заранее окопавшихся танков, не говоря уже об артиллерии и РСО. Подавить такую оборону можно лишь применив ядерное оружие, но… оно исключается, потому, что сразу же приведет к глобальному ядерному конфликту, в котором победителей попросту не окажется. То есть на сегодня танками оборону западных союзников в Европе по лесам и полям попросту не прорвать. Ну, а дороги, как в этом нетрудно убедиться, легко сделать непроходимыми, да еще и превратить их в ловушки для попавшей на них техники.



События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам

Подбитая украинская бронетехника на шоссе



Значит, нанося удары на европейском ТВД как на центральном (Польша, Германия, Франция), так и южном направлении (Польша, Австрия, Италия, Франция, а там дальше ведь еще лежит еще и Испания, и дорога к ним лежит через Пиренеи), следует позаботиться о том, чтобы наша техника двигалась… по шоссе и с предельной скоростью, и чтобы пересекающие их мосты противник бы не смог подорвать. И здесь опять-таки возникает интересный вопрос: а вот прямо сейчас они минированы или нет? Потому, что если минированы, то все усилия не допустить их подрыва обречены на провал. Если же нет, то… удару танков и БМП по шоссейным дорогам должен предшествовать рейд десантно-штурмовых вертолетов на всю глубину проведения операции, пусть даже это и будет несколько тысяч километров. Много мостов, много и вертолетов и много десантных групп. Все они должны быть высажены возле мостов и тоннелей в составе не менее 10 человек, снабжены запасами продовольствия, боеприпасов и средствами связи.





Подбитый танк в лесу. Не помогла ему и динамореактивная броня



Задача этих групп проста: не допустить подрыва моста, и удерживать его до подхода наших войсковых соединений! На их вооружении должны быть ЗРК, ПТУРы, гранатометы и пулеметы. За группами должны быть закреплены боевые вертолеты, взлетающие сразу же, как только от той или другой группы придет запрос на огневую поддержку. То есть опять-таки –таких вертолетов должно быть много. А действия десантных групп и поддерживающих их вертолетов нужно быть заранее отрепетировать в ходе маневров.





Подбитый танк Т-64 ВСУ



Как видите, задача как «упреждающего», так и превентивного удара российских войск на современно европейском ТВД задача исключительной сложности. Вне всякого сомнения, наши военные специалисты имеют все это ввиду, по крайней мере, должны иметь, ну, хотя бы как тот самый дальновидный и очень острожный мистер Черчилль. Потому, что ведь недаром появилась поговорка, что армия обычно лучше всего готова к прошедшей войне, но никак не к той, что ей нужно будет вести сейчас или в будущем. Очень хотелось бы, учитывая все вышесказанное, что эти слова так бы словами и остались!





А ведь это может быть и шоссе на Варшаву или Берлин…



Продолжение следует… Для начала справка из Википедии, которая, как известно, знает все или почти все, хотя и не всегда на должном уровне. И тем не менее. Читаем: «Операция «Немыслимое» (англ. Operation Unthinkable) — кодовое название двух планов (наступательного, затем оборонительного) на случай военного конфликта между, с одной стороны, Британской империей и США, и, с другой стороны, СССР, разработанных весной-летом 1945 года. Оба плана были разработаны по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля Объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании, в глубочайшем секрете даже от других штабов». Читатели «ВО» любят приводить этот план как образец коварства западных союзников. Однако на самом деле ничего такого в этом нет. Просто дальновидность и государственная мудрость. Всегда, как известно, предают только свои, и история знает тому немало примеров. Вот и Черчилль решил подстраховаться на этот же случай и поступил совершенно правильно. Просто план этот стал достоянием гласности, а вот наши планы продолжить наступление до Атлантического океана пока что остаются засекреченными. Ведь огромная часть наших документов по войне так и остается тайной за семью печатями, и открыть ее предполагается лишь… в 2045 году. Впрочем, сейчас речь пойдет совсем, совсем о другом…Представьте себе, что едете вот вы в комфортабельном автобусе по территории современной Польши, Германии, Австрии, и тут вам приходит в голову мысль о том, что ведь может случиться и так, что наши танки вновь рванутся по этим же местам на Запад. Ну мало ли что, не так ли? Вроде бы и нет у нас причины для этого, но ведь готовились же мы омыть сапоги в волнах Атлантического океана? Готовились, и даже не раз писали о том, как наши Т-80, способные заправляться на любой бензоколонке, рванут по тамошним шоссе на Запад и через три для дойдут до Бретани. Было такое? Было! Существовали в нашем Генштабе такие планы? Должны были существовать, иначе за что бы там люди получали чины и зарплату. Предвидеть нужно все! Потому, что 41-ый не должен повториться. Но как реально может осуществляться танковый прорыв в очередной операции… ну, скажем, назовем ее «Немыслимое 2»? Давайте посмотрим на все «за» и все «против».Как известно, в эпоху СССР наша страна перед началом войны с Гитлером имела танков больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Куда они все подевались потом выяснять здесь не будем, отметить лишь, что было их много. Еще больше танков было у Варшавского договора и тогда граница размещения передовых танковых соединений была вплотную приближена к Западной Германии. Сейчас ничего этого нет.Танки могут двигаться как по пересеченной местности (но не по всякой), так и по шоссе. Опыт последних локальных войн показывает, что именно шоссе предпочтительнее во всех отношениях. Особенно если в армии имеются скоростные колесные машины с артиллерией, сопоставимой по мощности с танковой. Такие машины во множестве есть у Франции и почему так понятно. Там прекрасная дорожная сеть и рядом такие же дороги Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии и Испании.Танкам, что движутся по полям и лесам, форсируют меридиональные реки и обходят многочисленные болота высокой скорости не развить. Расход горючего будет повышен. А его надо будет на чем-то подвозить. В лесу заправок нет.Значит, опять шоссе. Прекрасные западные шоссе, которых там очень много. Но вот беда, там же еще и очень много пересекающих эти шоссе бетонных мостов. Что они из себя представляют? О-о, это сооружения самой разной конструкции, которые обычно опираются на бетонные опоры. Ряды из одно, двух, трех, четырех, наконец пяти опор, которые стоят под мостами в один либо два ряда. Опоры самые разные: прямоугольные цельнолитые бетонные блоки (так и думаешь, зачем такой толщины опоры под небольшим, в сущности, мостом), круглые колонны – по пять в два ряда между проезжими полосами. Одна колонна, установленная прямо посредине проезжей части шестиполосного шоссе на «островке» — одним словом мосты там на самый разный вкус.Подпорные стенки у них тоже разные. Есть вертикальные, облицованные камнем. Есть наклонные и тоже с каменной облицовкой.Сами шоссе тоже часто, особенно в Австрии, Италии и Швейцарии проходят по мостам. А еще шоссе там ныряют в тоннели. От Монте-Карло до Генуи их столько, что я сбился, насчитав десяток. И многие очень протяженные. То есть с военной точки зрения перед нами идеальные препятствия для моторизованной техники противника, движущейся на Запад по этим шоссе. Достаточно взорвать пару-тройку этих тоннелей и мостов и… добраться до той же Генуи и Марселя можно будет только лишь по морю, а это не реально от слова совсем.Трудно сказать, предусмотрели ли строители этих мостов заблаговременное минирование этих тоннелей, но лично я бы… предусмотрел. Заложил бы прямо в момент строительства в своды взрывчатку и вывел бы кнопку их подрыва в чемоданчик премьер-министра или министра обороны. «Русские идут» — и бах-бах, дорога закрыта!Но вернемся к перпендикулярным мостам. Я не специалист по минно-подрывному делу, однако очевидно, что в случае наступления неприятельских танков по шоссе, достаточно обрушить такой вот шоссейный либо пешеходный мост на проезжую часть находящейся под ним дороги, чтобы полностью перекрыть по ней любое движение. Для этого требуется подорвать его опоры – одну, две, четыре, шесть, десять, и взорвать зарядами направленного действия сам мост возле его подпорных стенок, так чтобы он, рухнув вниз, плотно закупорил проезд. Убрать эту преграду танки противника просто не смогут. Расстрелять не хватит снарядов, а вот переехать… переехать они их смогут, но лишь при наличии специальной техники с раскрывающимися аппарелями. Такими чтобы обеспечить танкам возможность пересечь этот мост. То есть на один мост понадобится две такие аппарели. А мостов на нашем пути, как это выше уже подчеркивалось, будет исключительно много. Значит в составе штурмовых колонн должны будут идти не только танки и ракетно-артиллерийские зенитные комплексы прикрытия, но еще и вот такие машины. И в большом количестве. Потому, что любая заминка у такого обрушенного моста будет играть на руку противнику и позволит нанести по сгрудившейся на шоссе технике ракетно-бомбовые удары. Ну, а подрыв всех мостов сделает шоссейные дорогие для всех видов техники попросту бесполезными и заставит ее ползти через поля, леса, горы и реки, через минные поля, под огнем ПТУРСов, боевых вертолетов, дронов и заранее окопавшихся танков, не говоря уже об артиллерии и РСО. Подавить такую оборону можно лишь применив ядерное оружие, но… оно исключается, потому, что сразу же приведет к глобальному ядерному конфликту, в котором победителей попросту не окажется. То есть на сегодня танками оборону западных союзников в Европе по лесам и полям попросту не прорвать. Ну, а дороги, как в этом нетрудно убедиться, легко сделать непроходимыми, да еще и превратить их в ловушки для попавшей на них техники.Значит, нанося удары на европейском ТВД как на центральном (Польша, Германия, Франция), так и южном направлении (Польша, Австрия, Италия, Франция, а там дальше ведь еще лежит еще и Испания, и дорога к ним лежит через Пиренеи), следует позаботиться о том, чтобы наша техника двигалась… по шоссе и с предельной скоростью, и чтобы пересекающие их мосты противник бы не смог подорвать. И здесь опять-таки возникает интересный вопрос: а вот прямо сейчас они минированы или нет? Потому, что если минированы, то все усилия не допустить их подрыва обречены на провал. Если же нет, то… удару танков и БМП по шоссейным дорогам должен предшествовать рейд десантно-штурмовых вертолетов на всю глубину проведения операции, пусть даже это и будет несколько тысяч километров. Много мостов, много и вертолетов и много десантных групп. Все они должны быть высажены возле мостов и тоннелей в составе не менее 10 человек, снабжены запасами продовольствия, боеприпасов и средствами связи.Задача этих групп проста: не допустить подрыва моста, и удерживать его до подхода наших войсковых соединений! На их вооружении должны быть ЗРК, ПТУРы, гранатометы и пулеметы. За группами должны быть закреплены боевые вертолеты, взлетающие сразу же, как только от той или другой группы придет запрос на огневую поддержку. То есть опять-таки –таких вертолетов должно быть много. А действия десантных групп и поддерживающих их вертолетов нужно быть заранее отрепетировать в ходе маневров.Как видите, задача как «упреждающего», так и превентивного удара российских войск на современно европейском ТВД задача исключительной сложности. Вне всякого сомнения, наши военные специалисты имеют все это ввиду, по крайней мере, должны иметь, ну, хотя бы как тот самый дальновидный и очень острожный мистер Черчилль. Потому, что ведь недаром появилась поговорка, что армия обычно лучше всего готова к прошедшей войне, но никак не к той, что ей нужно будет вести сейчас или в будущем. Очень хотелось бы, учитывая все вышесказанное, что эти слова так бы словами и остались!Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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