Европа из окна автобуса. Часть 2. Дома и дороги • 101 • Аналитика Вот дом,

Который построил Джек.

А это пшеница,

Которая в тёмном чулане хранится

В доме,

Который построил Джек.



С.Я. Маршак. Дом, который построил Джек



Итак, продолжаем рассказ о том, какой мы можем увидеть Европу из окна экскурсионного автобуса. Впрочем, об этом чуть позже, а пока мне хочется начать со своих детских воспоминаний, поскольку в детстве всегда воспринимаешь все очень обостренно, можно сказать, впитываешь жизненный опыт всеми фибрами души. Впервые за пределами Пензы, причем так, чтобы это отложилось в памяти, я оказался в 1962 году, когда мама повезла меня в Гурзуф, в Крым. Понятно, что всю дорогу я не отходил от окна и, глядя в него, видел точно такие же деревянные дома, как и те, что окружали меня в моей Пензе. Да и сам я жил точно в таком же… С удобствами на улице, как и у моих товарищей – соседних мальчишек.





Сельский дом под Пензой на берегу Сурского водохранилища. Как видите, все современно, дом красивый, но «коекакушество» (то есть нежелание доделать все как надо), все еще проявляется. Посмотрите на забор. Ну, что при таком доме у них денег не нашлось его обустроить?



Однако проснувшись поутру, я увидел вместо привычных мне строений с заборами из горбыля и наваленными рядом с ними гнилыми досками, аккуратные каменные, чисто выбеленные домики, с каменными оградками палисадников с цветущими мальвами, аккуратными дорожками, утопающими в зелени садов. «А это мы на Украину въехали, – объяснила мне мама. – Здесь почти все так живут!» И да, действительно, потом я не раз убеждался, как разительно отличается жилье сельчан-россиян и дома жителей Украины и Кубани. Словно в другую страну попал. У нас все сляпано кое-как, а там – аккуратно и красиво. «Наверное, у них климат лучше!» – мелькнула в голове мысль, потому что иных объяснений я тогда себе просто и вообразить не мог.



Однако красоты домов Юга России и Украины померкли передо мной, когда в 1968 году я впервые оказался за границей СССР, в Болгарии. Мы ехали на автобусе из района Золотых Песков на Солнечный берег, а вдоль шоссе стояли каменные добротные дома с террасами, кладкой из «дикого камня» и цветного кирпича, под черепичными крышами и что самое для меня было удивительное – все они принадлежали крестьянам. То есть в моем понимании людям, способным возвести нечто подобное домам на Украине или в Анапе, но и не более того. А тут…





Явно достаточно старый чешский дом в одном из поселков вдоль трассы.



Когда я спросил об этом нашего гида – студентку Иванку из Софийского университета, она мне очень серьезно ответила, что для болгарина главное это дом. Что когда он очищает свое поле от камней, он строит из них дом и ограды, а уж о красоте своего жилища заботятся всей семьей. Более того, она меня даже сводила в один такой дом и там внутри я увидел простую, самодельную, «бедную» (как мне тогда показалось!), неполированную мебель, самотканые циновки и коврики на полу, самодельную же глиняную посуду.





Небольшой сельский дом неподалеку от туристического центра Паджеро на белорусско-польской границе.





Еще одно крестьянское жилище…



А потом… потом мы опять возвратились в Россию и за окнами замелькали деревянные хибары, выстроенные абы как. И уже во взрослом состоянии, постоянно катаясь то в Москву, то в Самару в аспирантуру, я все время видел вокруг это убожество и думал, это же как надо себя не любить, чтобы жить в этом… «сооружении». Что же это за люди – «коекакушки» живут в этих домах? А потом настал 1991 год и мне уже пришлось ездить по области агитировать «абитуру» поступать учиться к нам в университет и… вдоль шоссейных дорог стояли все такие же серые трехоконные домишки с кривыми заборами, покосившимися сараями, в которых половина крыши крыто железом, а половина шифером, а сарай толем и все доски в нем разные! Ни тебе дорожек, ни клумб, зато ржавого железа в виде остовов тракторов и автомобилей – навалом.





Большинство сельских домов в Польше как раз вот такие.





И поле прямо тут же, у тебя под руками!



Медленно, медленно, но положение стало меняться! Теперь проезжая по окружающим Пензу шоссе, я вижу, что… да, трехоконные избы все еще стоят. Но почти всегда в окружении новых домов-особняков в два, а то и три этажа, с заборами из дикого камня, решетками, а у кого победнее – из металлопласта и сетки-рабицы, за которыми видны и прибранные дворики, и цветники, а вот былых нужников уже не видно. Возможно, что есть населенные пункты, где трехоконные развалюхи все еще доминируют. Но вот вдоль пензенских трасс они уже скорее редкость, нежели бросающийся элемент современной сельской жизни. И все эти перемены произошли за последние 17 лет, потому что до этого такого массового строительства я у себя в области что-то не замечал, а взгляд у меня очень острый.





Достаточно внушительный дом.





И этот тоже… Однако таких все-таки не так уж и много. Не больше трети. Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься?



Ну, а теперь о том, что там. Опять же на ВО есть много людей, которые ездили в ту же Польшу и на автобусах, и на своих собственных авто, и они подтвердят, что крестьянские дома, стоящие там вдоль дорог, на 80% – это новые, качественные строения, очень чистенькие и аккуратные, причем вокруг них никаким «коекакушеством» даже и не пахнет. Возле заборов гнилые «досточки» никакие не лежат, мусора нигде нет. Либо лужайка перед домом, либо аккуратно подстриженный зеленый газон. Поля – здесь же рядом и они по нашим меркам довольно миниатюрны. Но… опять же – это поля, а не сорная трава и не бурьян!





Очень современный костел.





И этот тоже...



В каждом поселке – церковь! И не разваленная как у нас, и восстановленная только на половину, а либо старая, но отремонтированная, либо вообще новая и такой архитектуры, что и на храм-то Божий она очень мало похожа, но все равно – «новый Божий дом»! Тех, что нуждались бы в капитальном ремонте, я вообще нигде не увидел!





Ничуть не менее современные дома у дороги. Помните диктатора Берзелиуса Уиндрипа из романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно», который заявлял, что хотел бы жить у дороги и быть другом людей? Я бы тоже не отказался жить у дороги вот в таком доме…



Чем их дома-коттеджи отличаются от наших? Ну понятно, что я не сравниваю их с домами наших нуворишей, где три этажа на 150 «квадратов» это не так уж и «круто», где бассейн 5 на 5 – «так себе», а веду речь о домах, стоящих как раз вдоль дорог. Так вот наши дома зрительно больше!!! И как правило это прямоугольник, тогда как у поляков дома более миниатюрны и в плане больше похожи на квадрат. На улицу обычно выходят два окна, хотя есть и дома значительно больших размеров. 80% домов в два этажа. Явно «бедные дома» есть, но их очень мало, так мало, что я даже сфотографировать смог только лишь один, да и тот был каменный! Покушение на суверенитет России. Ответим?



В Венгрии дома в сельской местности несколько скромнее, чем в Польше и Чехии, на многих старая и уже порядком почерневшая черепица. Интересной особенностью венгерских сельских домов является то, что они к дороге развернуты боком (торцом), а не фасадом. Как правило на дорогу выходят два окна, а то даже и одно… гостевых комнат, которые чаще всего пустуют. Вдоль всего здания идет коридор, а из него двери в комнаты. Снаружи – веранда, дающая тень.



Ну, а дома в Хорватии радуют глаз прежде всего новыми черепичными крышами, массой цветов во дворах, а на побережье так и пальмами. И опять-таки они не слишком велики по размеру, хотя на острове Крк в Нивице отстроены просто прекрасные особняки, но удобные для жизни. Рассматривая все это, поневоле возникает вопрос, а как давно это все было построено. Все эти апартаменты для сдачи туристам, уютные бунгало… Вы спросите, и вам ответят, что после 1991 года, а то и еще позже – после сербско-хорватской войны 1991 – 1995 года.





Дом сразу на две семьи.



И тут я опять вспоминаю нашу Абхазию. Был там как-то незадолго до Олимпиады. Стоит многоэтажный дом, часть этажей выгорела, зияет пустыми окнами, в остальных живут. Вопрос: «Почему так?» Ответ: «А у нас война была!» Так, когда она у вас была, уж можно было бы все отстроить. Пожимают плечами… В прошлом году там была дочь с зятем, подхватили ротавирусную инфекцию, чуть все кишки в туалете не оставили. «А вы не знали, что канализация мини-гостиниц выведена прямо в море?» Вот не знали! И еще вопрос – это что, местное солнце так людей расслабляет или это особенности местного менталитета? Но у хорватов тоже жарко, такое же солнце, почему у них-то никаких следов войны не видно?





Два порядком убогих домика сразу один за другим. Но вся же лучше, чем хибары из железнодорожных шпал, пропитанных креозотом…



И опять же, почему там домов-развалюх, можно сказать, практически уже и не осталось, хотя страны не богаты полезными ископаемыми так, как наша страна, но мы начали отстраиваться только лишь сейчас, а они сумели сделать это значительно раньше?





Типичный польский сельский пейзаж.



Впрочем, дома весьма и весьма злополучного вида встречаются и в Венгрии, и в Словакии. Но только живут в них… цыгане! Как и везде, они исповедует достаточно антисоциальный образ жизни, рано бросают учиться, занимаются мелким мошенничеством и живут на пособие, потому что признаны коренным населением этих стран и в таковом своем качестве по законам европейского сообщества правительства этих стран обязаны им помогать. Культуру свою они порядком подрастеряли, говорят на местных языках, но поведения своего и образ жизни менять не желают. Местным жителям такое их поведение не очень нравится, но ничего не поделаешь – толерантность необходимый атрибут проживания в современной Европе.



Продолжение следует… Итак, продолжаем рассказ о том, какой мы можем увидеть Европу из окна экскурсионного автобуса. Впрочем, об этом чуть позже, а пока мне хочется начать со своих детских воспоминаний, поскольку в детстве всегда воспринимаешь все очень обостренно, можно сказать, впитываешь жизненный опыт всеми фибрами души. Впервые за пределами Пензы, причем так, чтобы это отложилось в памяти, я оказался в 1962 году, когда мама повезла меня в Гурзуф, в Крым. Понятно, что всю дорогу я не отходил от окна и, глядя в него, видел точно такие же деревянные дома, как и те, что окружали меня в моей Пензе. Да и сам я жил точно в таком же… С удобствами на улице, как и у моих товарищей – соседних мальчишек.Сельский дом под Пензой на берегу Сурского водохранилища. Как видите, все современно, дом красивый, но «коекакушество» (то есть нежелание доделать все как надо), все еще проявляется. Посмотрите на забор. Ну, что при таком доме у них денег не нашлось его обустроить?Однако проснувшись поутру, я увидел вместо привычных мне строений с заборами из горбыля и наваленными рядом с ними гнилыми досками, аккуратные каменные, чисто выбеленные домики, с каменными оградками палисадников с цветущими мальвами, аккуратными дорожками, утопающими в зелени садов. «А это мы на Украину въехали, – объяснила мне мама. – Здесь почти все так живут!» И да, действительно, потом я не раз убеждался, как разительно отличается жилье сельчан-россиян и дома жителей Украины и Кубани. Словно в другую страну попал. У нас все сляпано кое-как, а там – аккуратно и красиво. «Наверное, у них климат лучше!» – мелькнула в голове мысль, потому что иных объяснений я тогда себе просто и вообразить не мог.Однако красоты домов Юга России и Украины померкли передо мной, когда в 1968 году я впервые оказался за границей СССР, в Болгарии. Мы ехали на автобусе из района Золотых Песков на Солнечный берег, а вдоль шоссе стояли каменные добротные дома с террасами, кладкой из «дикого камня» и цветного кирпича, под черепичными крышами и что самое для меня было удивительное – все они принадлежали крестьянам. То есть в моем понимании людям, способным возвести нечто подобное домам на Украине или в Анапе, но и не более того. А тут…Явно достаточно старый чешский дом в одном из поселков вдоль трассы.Когда я спросил об этом нашего гида – студентку Иванку из Софийского университета, она мне очень серьезно ответила, что для болгарина главное это дом. Что когда он очищает свое поле от камней, он строит из них дом и ограды, а уж о красоте своего жилища заботятся всей семьей. Более того, она меня даже сводила в один такой дом и там внутри я увидел простую, самодельную, «бедную» (как мне тогда показалось!), неполированную мебель, самотканые циновки и коврики на полу, самодельную же глиняную посуду.Небольшой сельский дом неподалеку от туристического центра Паджеро на белорусско-польской границе.Еще одно крестьянское жилище…А потом… потом мы опять возвратились в Россию и за окнами замелькали деревянные хибары, выстроенные абы как. И уже во взрослом состоянии, постоянно катаясь то в Москву, то в Самару в аспирантуру, я все время видел вокруг это убожество и думал, это же как надо себя не любить, чтобы жить в этом… «сооружении». Что же это за люди – «коекакушки» живут в этих домах? А потом настал 1991 год и мне уже пришлось ездить по области агитировать «абитуру» поступать учиться к нам в университет и… вдоль шоссейных дорог стояли все такие же серые трехоконные домишки с кривыми заборами, покосившимися сараями, в которых половина крыши крыто железом, а половина шифером, а сарай толем и все доски в нем разные! Ни тебе дорожек, ни клумб, зато ржавого железа в виде остовов тракторов и автомобилей – навалом.Большинство сельских домов в Польше как раз вот такие.И поле прямо тут же, у тебя под руками!Медленно, медленно, но положение стало меняться! Теперь проезжая по окружающим Пензу шоссе, я вижу, что… да, трехоконные избы все еще стоят. Но почти всегда в окружении новых домов-особняков в два, а то и три этажа, с заборами из дикого камня, решетками, а у кого победнее – из металлопласта и сетки-рабицы, за которыми видны и прибранные дворики, и цветники, а вот былых нужников уже не видно. Возможно, что есть населенные пункты, где трехоконные развалюхи все еще доминируют. Но вот вдоль пензенских трасс они уже скорее редкость, нежели бросающийся элемент современной сельской жизни. И все эти перемены произошли за последние 17 лет, потому что до этого такого массового строительства я у себя в области что-то не замечал, а взгляд у меня очень острый.Достаточно внушительный дом.И этот тоже… Однако таких все-таки не так уж и много. Не больше трети.Ну, а теперь о том, что там. Опять же на ВО есть много людей, которые ездили в ту же Польшу и на автобусах, и на своих собственных авто, и они подтвердят, что крестьянские дома, стоящие там вдоль дорог, на 80% – это новые, качественные строения, очень чистенькие и аккуратные, причем вокруг них никаким «коекакушеством» даже и не пахнет. Возле заборов гнилые «досточки» никакие не лежат, мусора нигде нет. Либо лужайка перед домом, либо аккуратно подстриженный зеленый газон. Поля – здесь же рядом и они по нашим меркам довольно миниатюрны. Но… опять же – это поля, а не сорная трава и не бурьян!Очень современный костел.И этот тоже...В каждом поселке – церковь! И не разваленная как у нас, и восстановленная только на половину, а либо старая, но отремонтированная, либо вообще новая и такой архитектуры, что и на храм-то Божий она очень мало похожа, но все равно – «новый Божий дом»! Тех, что нуждались бы в капитальном ремонте, я вообще нигде не увидел!Ничуть не менее современные дома у дороги. Помните диктатора Берзелиуса Уиндрипа из романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно», который заявлял, что хотел бы жить у дороги и быть другом людей? Я бы тоже не отказался жить у дороги вот в таком доме…Чем их дома-коттеджи отличаются от наших? Ну понятно, что я не сравниваю их с домами наших нуворишей, где три этажа на 150 «квадратов» это не так уж и «круто», где бассейн 5 на 5 – «так себе», а веду речь о домах, стоящих как раз вдоль дорог. Так вот наши дома зрительно больше!!! И как правило это прямоугольник, тогда как у поляков дома более миниатюрны и в плане больше похожи на квадрат. На улицу обычно выходят два окна, хотя есть и дома значительно больших размеров. 80% домов в два этажа. Явно «бедные дома» есть, но их очень мало, так мало, что я даже сфотографировать смог только лишь один, да и тот был каменный!В Венгрии дома в сельской местности несколько скромнее, чем в Польше и Чехии, на многих старая и уже порядком почерневшая черепица. Интересной особенностью венгерских сельских домов является то, что они к дороге развернуты боком (торцом), а не фасадом. Как правило на дорогу выходят два окна, а то даже и одно… гостевых комнат, которые чаще всего пустуют. Вдоль всего здания идет коридор, а из него двери в комнаты. Снаружи – веранда, дающая тень.Ну, а дома в Хорватии радуют глаз прежде всего новыми черепичными крышами, массой цветов во дворах, а на побережье так и пальмами. И опять-таки они не слишком велики по размеру, хотя на острове Крк в Нивице отстроены просто прекрасные особняки, но удобные для жизни. Рассматривая все это, поневоле возникает вопрос, а как давно это все было построено. Все эти апартаменты для сдачи туристам, уютные бунгало… Вы спросите, и вам ответят, что после 1991 года, а то и еще позже – после сербско-хорватской войны 1991 – 1995 года.Дом сразу на две семьи.И тут я опять вспоминаю нашу Абхазию. Был там как-то незадолго до Олимпиады. Стоит многоэтажный дом, часть этажей выгорела, зияет пустыми окнами, в остальных живут. Вопрос: «Почему так?» Ответ: «А у нас война была!» Так, когда она у вас была, уж можно было бы все отстроить. Пожимают плечами… В прошлом году там была дочь с зятем, подхватили ротавирусную инфекцию, чуть все кишки в туалете не оставили. «А вы не знали, что канализация мини-гостиниц выведена прямо в море?» Вот не знали! И еще вопрос – это что, местное солнце так людей расслабляет или это особенности местного менталитета? Но у хорватов тоже жарко, такое же солнце, почему у них-то никаких следов войны не видно?Два порядком убогих домика сразу один за другим. Но вся же лучше, чем хибары из железнодорожных шпал, пропитанных креозотом…И опять же, почему там домов-развалюх, можно сказать, практически уже и не осталось, хотя страны не богаты полезными ископаемыми так, как наша страна, но мы начали отстраиваться только лишь сейчас, а они сумели сделать это значительно раньше?Типичный польский сельский пейзаж.Впрочем, дома весьма и весьма злополучного вида встречаются и в Венгрии, и в Словакии. Но только живут в них… цыгане! Как и везде, они исповедует достаточно антисоциальный образ жизни, рано бросают учиться, занимаются мелким мошенничеством и живут на пособие, потому что признаны коренным населением этих стран и в таковом своем качестве по законам европейского сообщества правительства этих стран обязаны им помогать. Культуру свою они порядком подрастеряли, говорят на местных языках, но поведения своего и образ жизни менять не желают. Местным жителям такое их поведение не очень нравится, но ничего не поделаешь – толерантность необходимый атрибут проживания в современной Европе.Продолжение следует… Автор: В.Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 101 Источник Похожие новости Европа из окна автобуса. Часть 2. Дома и дороги Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься? Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?

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